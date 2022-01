Ford punit les parents de l’Ontario

Bea Bruske : le gouvernement Ford doit cesser de faire des manigances politiques et signer l’entente sur les garderies

OTTAWA, 24 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada accueillent l’accord sur les garderies entre le gouvernement fédéral et le Nunavut. Vu la conclusion de cette entente aujourd’hui, l’Ontario est la seule parmi les provinces et territoires qui n’a pas encore conclu d’accord pour assurer aux familles des services de garde à l’enfance à prix abordable.

« Tous les autres gouvernements du Canada ont réussi à conclure une entente, mais le gouvernement Ford entrave les efforts faits à cette fin dans l’intérêt des parents de sa province – et cela signifie que plus de 4 millions de familles ontariennes sont laissées pour compte », dit Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Le premier ministre Ford traîne et cela nuit à de très nombreuses familles travailleuses. »

Madame Bruske ajoute qu’il est de la plus haute importance que les gouvernements collaborent pour aider les familles en difficulté et elle incite l’Ontario et le gouvernement fédéral à redoubler d’efforts pour conclure une entente et commencer à soulager les familles.

« Les services de garde à l’enfance à prix abordable sont à portée de main des parents de l’Ontario : il suffit que Doug Ford et les conservateurs leur y donnent accès », précise madame Bruske. « Les parents avaient du mal à trouver et à payer des services de garde d’enfants même avant la pandémie. Il est très frustrant pour les parents ontariens de voir leur gouvernement faire passer les luttes politiques avant l’aide aux parents et aux enfants », poursuit-elle.

Madame Bruske affirme que les familles ont besoin d’une aide d’urgence parce que la hausse du coût de la vie accroît les dépenses essentielles des familles.

« Les prix élevés et le manque de places en garderie à prix abordable ont amené les familles au point de rupture – et mis de trop nombreuses femmes sur la touche de l’économie », conclut madame Bruske. « L’assurance de services publics de garde à prix abordable à tous les parents d’un océan à l’autre est un moyen vital par lequel les gouvernements peuvent aider à rendre le coût de la vie plus abordable pour les familles canadiennes. »



Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias du CTC

media@clcctc.ca

613-526-7426