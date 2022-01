Miriam Hernández-Kakol nombrada para el directorio de Hovnanian Enterprises, Inc.

MATAWAN, Nueva Jersey, Jan. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hovnanian Enterprises, Inc. (NYSE: HOV), una constructora de viviendas líder nacional, anunció hoy que Miriam Hernández-Kakol, socia retirada y directora global de la Práctica de Consultoría de Gestión de KPMG LLP, fue nombrada para su directorio con fecha efectiva inmediata. La adición de la Sra. Hernández-Kakol expande el directorio de Hovnanian a ocho miembros, seis de los cuales son directores independientes. La Sra. Hernández-Kakol es una líder de negocios global transformacional, que desarrolló y avanzó múltiples negocios hacia el éxito y resolvió desafíos críticos en diversos sectores. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la arquitectura de programas basados en datos y habilitados por tecnología en empresas líderes Fortune 100.



“No podemos estar más entusiasmados de dar la bienvenida a Miriam al directorio de Hovnanian”, afirmó Ara K. Hovnanian, presidente del directorio, presidente y director ejecutivo. “Su vasta destreza en asesoría estratégica y su considerable experiencia en impulsar iniciativas y programas de crecimiento en todas las plataformas de negocios, mientras optimiza la rentabilidad, servirán de guía mientras implementamos nuestros planes de crecimiento, incluyendo nuestro objetivo de aumentar nuestra rentabilidad. La acumulación de experiencias de negocios de Miriam será de valor incalculable ya que nuestro directorio nos ayuda a posicionarnos hacia el éxito a largo plazo ".

La Sra. Hernández-Kakol recientemente actuó como socia sénior y consultora de gestión global en KPMG. En esta posición, la Sra. Hernández-Kakol estuvo a cargo del negocio más grande y de más rápido crecimiento dentro de la cartera de asesoramiento de KPMG, incluyendo la orientación de la estrategia de su equipo de consultoría de más de 20.000 miembros y la continuación de la trayectoria de crecimiento de dos cifras del negocio. Anteriormente en sus 13 años de carrera en KPMG, ocupó otros cargos de liderazgo senior de creciente responsabilidad. Anteriormente, la Sra. Hernández-Kakol fue vicepresidenta senior de BearingPoint (anteriormente KPMG Consulting), donde lideró múltiples prácticas donde aumentó de forma significativa la utilidad y rentabilidad del segmento. La Sra. Hernández-Kakol inició su carrera en Pacific Telephone y luego en Telcordia Technologies (Bell Communications Research) donde creció en el sector adquiriendo experiencia en redes, tecnología y centros de llamadas.

La Sra. Hernández-Kakol actualmente es miembro del directorio ejecutivo del Consejo Ejecutivo de Tecnología Hispana; copresidenta del Comité STEM de la Fundación de la Academia Nacional y miembro del directorio de Junior Achievement New Jersey. Durante los últimos cinco años, ha sido nombrada como una de las 50 latinas más poderosas por ALPFA (Asociación de Profesionales Latinos para Estados Unidos) y Fortune.

Acerca de Hovnanian Enterprises®

Hovnanian Enterprises, Inc., fundada en 1959 por Kevork S. Hovnanian, tiene su sede en Matawan, Nueva Jersey y, a través de sus subsidiarias, es una de las constructoras más grandes de la nación con operaciones en Arizona, California, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Nueva Jersey, Ohio, Pennsylvania, Carolina del Sur, Texas, Virginia, Washington, D.C. y Virginia Occidental. Las viviendas de la constructora se comercializan y venden bajo la marca comercial K. Hovnanian® Homes. Además, las subsidiarias de la empresa, como urbanizadoras de las comunidades Four Seasons ® de K. Hovnanian, hacen de la empresa una de las mayores constructoras de comunidades de estilo de vida activo en la nación.

Información adicional acerca de Hovnanian Enterprises, Inc. se puede acceder en la sección "Relaciones con los inversores" en el sitio web de Hovnanian Enterprises en http://www.khov.com. Para ser agregado a la lista de correo electrónico de inversores de Hovnanian, envíe un correo electrónico a IR@ khov.com o inscríbase en http://www.khov.com.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no son hechos históricos se deben considerar, "Declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "Salvaguarda" (Safe Harbor) bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. Tales declaraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de la empresa sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o sugeridos en las declaraciones prospectivas. Tales declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, declaraciones relacionadas con los objetivos y expectativas de la empresa con respecto a sus resultados financieros para ejercicios financieros futuros. Aunque creemos que nuestros planes, intenciones y expectativas reflejadas en, o sugeridas por, tales declaraciones prospectivas son razonables, no podemos asegurar que tales planes, intenciones o expectativas se puedan logra. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas: (i) son válidas únicamente a la fecha en que fueron emitidas, (ii) no son garantías de rendimiento o resultados futuros y (iii) están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones que son difíciles de predecir o cuantificar. Por lo tanto, los resultados reales podrían diferir de forma material y negativa de esas declaraciones prospectivas como resultado de una variedad de factores. Tales riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, pero no se limitan a, (1) los cambios en las condiciones económicas, industriales y empresariales generales y locales y los impactos de una desaceleración significativa de la construcción de viviendas; (2) la escasez y las fluctuaciones de precios de las materias primas y la mano de obra, incluso debido a los cambios en las políticas comerciales, incluida la imposición de aranceles y aranceles sobre los materiales y productos de construcción de viviendas y las disputas comerciales relacionadas con y las medidas de represalia tomadas por otros países; (3) el brote y la propagación de COVID-19 y las medidas que los gobiernos, agencias, las autoridades policiales y/o sanitarias implementen para abordarlo; (4) el clima adverso y otras condiciones ambientales y desastres naturales; (5) la estacionalidad de los negocios de la Compañía; (6) la disponibilidad y el costo de terrenos adecuados y lotes mejorados y suficiente liquidez para invertir en dichos terrenos y lotes; (7) la dependencia y el desempeño de los subcontratistas; (8) los factores económicos regionales y locales, incluida la dependencia de ciertos sectores de la economía, y los niveles de empleo que afectan los precios de las viviendas y la actividad de ventas en los mercados donde la Compañía construye casas; (9) aumentos en cancelaciones de acuerdos de venta; (10) fluctuaciones en las tasas de interés y la disponibilidad de financiamiento hipotecario; (11) cambios en las leyes tributarias que afectan los costos después de impuestos de poseer una casa; (12) reclamos legales presentados en nuestra contra y no resueltos a nuestro favor, como litigios de responsabilidad de productos, reclamos de garantía y reclamos hechos por inversores hipotecarios; (13) niveles de competencia; (14) escasez de servicios públicos e interrupciones o fluctuaciones de tarifas; (15) fallas de tecnología de la información e infracciones de seguridad de datos; (16) publicidad negativa; (17) alto apalancamiento y restricciones en las operaciones y actividades de la Compañía impuestas por los acuerdos que rigen el endeudamiento pendiente de la empresa; (18) disponibilidad y términos de financiamiento para la empresa; (19) las fuentes de liquidez de la empresa;(20) cambios en las calificaciones crediticias; (21) regulación gubernamental, incluidas las regulaciones sobre el desarrollo de terrenos, la construcción de viviendas, las ventas y los procesos de financiamiento de clientes, las leyes tributarias y el medio ambiente; (22) operaciones a través de negocios conjuntos no consolidados con terceros; (23) influencia significativa de los accionistas controladores de la empresa; (24) disponibilidad de pérdidas operativas netas arrastre; (25) pérdida de personal clave de la gerencia o falta de atraer personal calificado; y (26) ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores descritos en detalle en el Informe Anual de la empresa en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de octubre de 2021 y los Informes Trimestrales de la Compañía en el Formulario 10-Q para los períodos trimestrales durante el año fiscal 2021 e informes posteriores ante la Comisión de Valores y Bolsa. Excepto que de otro modo, lo exijan las leyes de valores aplicables exijan lo contrario, no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, circunstancias cambiantes o cualquier otra razón.