Persbericht Biocartis Group NV: Grote UK studie toont dat snelle EGFR testing met Idylla™ naast NGS potentieel gezondheidsresultaten van longkankerpatiënten kan verbeteren

Grote UK studie toont dat snelle EGFR testing met Idylla™ naast NGS potentieel gezondheidsresultaten van longkankerpatiënten kan verbeteren

Longkanker is wereldwijd verantwoordelijk voor het grootste aantal sterfgevallen door kanker

102 testresultaten met de Idylla™ EGFR Mutation Test (CE-IVD) van longadenocarcinoompatiënten 1 werden vergeleken met NGS

werden vergeleken met NGS 6 procent van de patiënten overleed voordat het NGS-verslag beschikbaar was; van de 17 patiënten bij wie de toestand snel verslechterde, werd bij 3 (18 procent) vastgesteld dat zij een EGFR-variant hadden die met tyrosinekinaseremmers had kunnen worden behandeld

De gemiddelde tijd-tot-resultaat voor het rapporteren van EGFR-mutaties met de Idylla™ EGFR Mutation Test was 3,8 dagen, tegenover gemiddeld 17 dagen voor het rapporteren van NGS-resultaten door een extern laboratorium

Mechelen, België, 25 januari 2022 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag de publicatie aan van een grote nieuwe studie2 waarin het verschil in tijd-tot-resultaat wordt vergeleken tussen in-house geautomatiseerde snelle PCR3-gebaseerde EGFR-analyse en Next-Generation Sequencing (NGS) door een extern laboratorium, met een focus op de gezondheidsresultaten voor de patiënt. De conclusie van de studie is dat een dubbele PCR- en NGS-teststrategie voor patiënten met niet-squameuze, niet-kleincellige longkanker in stadium IV de zorg en de overlevingskansen kan verbeteren door toegang te bieden tot de juiste test op het juiste moment.

Longkanker is wereldwijd verantwoordelijk voor het grootste aantal sterfgevallen als gevolg van kanker, en daarom bestaat er een opportuniteit om aanzienlijk impact te hebben op de resultaten van patiënten door eerder in te grijpen4. EGFR of ‘Epidermal Growth Factor Receptor’ mutaties zijn de op één na meest voorkomende kankerveroorzakende mutatie in niet-kleincellige longkanker. EGFR testing is belangrijk voor de opsporing van EGFR-mutaties, die helpen bepalen of iemand met niet-kleincellige longkanker baat kan hebben bij op doelgerichte therapie gebaseerde regimes in geval van aanwezigheid van EGFR mutaties, of mogelijk bij op immunotherapie gebaseerde regimes in geval van afwezigheid van EGFR mutaties5. EGFR mutaties worden gewoonlijk beoordeeld met behulp van NGS. Dit is een complexe en tijdrovende technologie, waardoor geïnformeerde beslissingen over het beheer van patiënten met niet-kleincellige longkanker vertraging kunnen oplopen.

In de studie werden 102 testresultaten voor longadenocarcinoompatiënten vergeleken met behulp van zowel NGS als de Idylla™ EGFR Mutation Test (CE-IVD)6. Helaas overleed 6% van de patiënten voordat het NGS-verslag beschikbaar was. Van de 17 patiënten bij wie de toestand snel verslechterde, werd bij 3 (18%) een bruikbare variant in EGFR vastgesteld die met tyrosinekinaseremmers had kunnen worden behandeld. Van de 102 uitgevoerde tests was er in 96,4% van de gevallen overeenstemming tussen de twee testmethoden wanneer er voldoende weefsel was voor de test. De gemiddelde tijd-tot-resultaat om EGFR mutaties te rapporteren met de Idylla™ EGFR Mutation Test was 3,8 dagen, tegenover een gemiddelde doorlooptijd van 17 dagen voor de rapportage van NGS-resultaten door een extern laboratorium.

Bovendien benadrukt de studie de bijkomende voordelen van het gebruik van Idylla™, waaronder minimale personeelsbehoefte, de eliminatie van de nood aan batching van gevallen en de mogelijkheid om biomarkerresultaten te rapporteren op de dag van de aanvraag. Ten slotte waren er 11 gevallen waarbij NGS er niet in slaagde voldoende DNA uit een teststaal te extraheren en Idylla™ in staat was een geldig rapport te produceren in negen (9/11, 82%) van die gevallen. Twee van de negen mislukte NGS-tests hadden betrekking op patiënten bij wie Idylla™ een L858R-mutatie opspoorde die niet werd gedetecteerd door NGS.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, reageerde: "De routinematige reflex van veel multidisciplinaire longkankerteams of pathologen is om NGS testing aan te vragen, die plaatsvindt in een extern, gespecialiseerd lab. Als dusdanig laten de resultaten veel langer op zich wachten dan de snelle interne EGFR testing met Idylla™. In de studie liep 18 procent van de stadium IV niet-kleincellige longkankerpatiënten het risico op een snelle klinische verslechtering. Deze studie toont duidelijk de positieve impact aan die de Idylla™ EGFR Mutation Test mogelijks kan hebben op de verbetering van de overlevingskansen van kankerpatiënten.”

Meer informatie kan hier worden gevonden in de studie.

Toekomstgerichte verklaringen

1 Er werden 102 Idylla™ EGFR Mutation Tests uitgevoerd voor 96 patiënten; zes patiënten hebben herhaalde tests laten uitvoeren op andere specimens of een alternatief blok wanneer de DNA-opbrengst onvoldoende was. Voor de CE-IVD gevalideerde Idylla™ EGFR Mutation Test werden FFPE (in formaline gefixeerd, in paraffine ingebed) weefselsecties van menselijk niet-kleincellige longkankerweefsel gebruikt. In deze studie werden alle niet-kleincellige longkankerstalen gebruikt, inclusief cytologische FFPE-stalen

2 A. Finall et al., J Clin Pathol . 2022 Jan 18;jclinpath-2021-207987. doi: 10.1136/jclinpath-2021-207987. Online voorafgaand aan druk

3 Polymerase Chain Reaction of PCR is een snelle en goedkope techniek die wordt gebruikt om kleine DNA-segmenten te versterken of te kopiëren en die wordt gebruikt om genetisch materiaal op te sporen zoals biomarkers die kanker aandrijven

4 Arnold M, Rutherford MJ, Bardot A, et al. Progress in cancer survival, mortality, and incidence in seven high-income countries 1995-2014 (ICBP SURVMARK-2): a population-based study. Lancet Oncol. 2019.

5 Hofman, P. EGFR Status Assessment for Better Care of Early-Stage Non-Small Cell Lung Carcinoma: What Is Changing in the Daily Practice of Pathologists? Cells 2021, 10, 2157. Link hier, voor het eerst gepubliceerd op 21 aug 2021

6 Overeenstemming tussen de Idylla™ EGFR Mutation Test en NGS testing was 96%