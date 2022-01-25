传音控股携手HERE为新兴市场智能手机用户提升精准位置服务体验

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即使在备具挑战的室内和室外环境中，新兴市场的企业用户和智能手机用户也能够在他们的应用程序和智能终端设备上体验到精确的位置服务。



北京和孟买，2022年1月25日—— 领先的位置数据和技术平台 HERE Technologies 宣布，新兴市场领先的智能终端产品和移动互联服务提供商 传音控股 选择使用HERE Network Positioning，提高其智能手机的位置服务精准度，以更好地服务包括肯尼亚、尼日利亚、加纳、孟加拉国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚和泰国在内的新兴市场的消费者。

据GSMA《全球移动经济发展2021》（The Mobile Economy 2021）报告，预计2025年全球移动互联网用户将达到 50 亿，较2020 年增长 25%，占全球总人口的60% 。其中大部分增长预计来自亚太地区、撒哈拉以南非洲、中东、北非以及拉丁美洲的新兴数字市场。

通过部署 HERE Network Positioning，传音将能够识别其智能设备在室内、室外环境中的精准定位。尤其在无法获取全球定位系统 (GPS) 信号的情况下，如设备位于室内或 GPS 信号被物体阻挡时，其智能手机用户能够更迅速、更准确、更自如地定位设备、人员和物体。

传音控股助理总裁王海滨表示：“作为一家专注于服务全球新兴市场的科技公司，我们长期致力于为当地社区发展提供支持。HERE在非洲和印度等缺乏先进基础设施的新兴市场同样提供出色的解决方案和可靠的产品，这也是我们选择与之合作的原因。”

HERE Network Positioning的一大应用场景是助力网约车或拼车服务。近年来，非洲的网约车服务越来越受欢迎，Statista数据显示，用户数量预计从 2021 年的 5,030 万增长到 2025 年的 5,840 万，涨幅高达16%。而传统出租车公司也在调整他们的商业模式，扩展预订服务手机应用程序，为用户提供更加透明、高效的服务。

想在城市出行服务的竞争中脱颖而出，用户体验最为关键。HERE Network Positioning通过为用户提供更加准确的预计到达时间（ETA）和接送地点位置信息，使传音旗下的智能手机设备能够在激烈市场竞争中占据优势。传音的终端用户也将受益于更精准的定位服务，避免因建筑物、树木、隧道、桥梁和大气条件等因素影响，将司机带到错误位置而影响用户体验。

王海滨补充道：“对于网约车而言，能够在机场、体育馆等大型场馆区域内区分道路的左右侧，并找出正确的出入口，对提升用户体验至关重要。而这也正是传音的优势所在，我们希望给到用户以更精准的定位服务。”

HERE Technologies 大中华区总经理奚宁表示： “传音正在提升新兴经济体的数据质量方面迈出非常具有意义的一大步，这具有非凡意义并令人备受鼓舞。在新冠疫情对生活、经济和全球数字环境带来的巨大影响下，我们非常自豪能够助力传音，为新兴市场的消费者提供一个更具包容性的互联世界。”

关于HERE Technologies

HERE是一个位置数据和技术平台，利用位置科技的力量推动人们、企业和城市向前发展。通过利用我们的开放平台，我们使客户能够实现更好的结果——从帮助城市管理其基础设施或企业优化其资产到引导司机安全抵达目的地。了解更多关于HERE的信息，请访问 www.here.com 和 www.360.here.com 。

关于传音控股

传音控股是一家面向全球新兴市场的智能终端产品和移动互联网公司，着力为用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供移动互联网服务。目前，传音全球销售网络已覆盖超过70个国家和地区。欲了解更多传音相关的信息，请访问 www.transsion.com 。

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