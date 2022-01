Tryg A/S – Årsrapport 2021

English Danish

Trygs bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2021.

Tryg havde en præmievækst på 4,9% (7,0%) for hele året primært drevet af privat- og erhvervsområdet. Væksten eksklusive bonus- og præmierabatter udgjorde 6,4%. Det forsikringstekniske resultat på 3.709 mio. DKK (3.495 mio. DKK) var drevet af forbedret underliggende skadesudvikling, 333 mio. DKK i Alka synergier og lavere niveau af vejr- og storskader. Investeringsresultat udgjorde 1.008 mio. DKK som primært var påvirket af den positive udvikling på de finansielle markeder for især ejendomme og aktier. Resultat før skat udgjorde 4.093 mio. DKK (3.541 mio. DKK). Udbyttet for kvartalet udgjorde 1,07 DKK per aktie, hvilket samlet bidrager til et udbytte på 4,28 DKK per aktie for hele året, hvilket er med til at understøtte TryghedsGruppens medlemsbonus. Solvensratio udgjorde 188.

Finansielle højdepunkter 2021

• Præmievækst på 4,9% (7,0%) i lokal valuta

• Forsikringsteknisk resultat på 3.709 mio. DKK (3.495 mio. DKK)

• Combined ratio 84,5 (84,5)

• Omkostningsprocent 14,1 (14,1)

• Investeringsafkastet for Trygs stand-alone portefølje udgjorde 837 mio. DKK (311 mio. DKK)

• Resultat fra RSA Skandinavien udgjorde 1.206 mio. DKK (N/A)

• Samlet investeringsresultat udgjorde 1.008 mio. DKK (311 mio. DKK)

• RSA relaterede synergier udgjorde 63 mio. DKK

• Resultat før skat udgjorde 4.093 mio. DKK (3.541 mio. DKK)

• Udbytte for helåret udgjorde 4,28 DKK per aktie

• Solvensratio udgjorde 188

Finansielle højdepunkter 4. kvartal 2021

• Præmievækst udgjorde 2,6% (7,4%) i lokalvaluta

• Det forsikringsteknisk resultat udgjorde 826 mio. DKK (780 mio. DKK) - det højeste forsikringstekniske resultat for 4. kvartal nogensinde

• Combined ratio 86,2 (86,3)

• Underliggende erstatningsprocent uændret i Privat og forbedret med 0,8 pp. for Tryg som helhed

• Omkostningsprocent 14,0 (14,0)

• Investeringsafkast for Trygs stand-alone portefølje udgjorde 373 mio. DKK (513 mio. DKK)

• Resultat fra RSA Skandinavien udgjorde 568 mio. DKK (N/A)

• Samlet investeringsresultat på 941 mio. DKK (513 mio. DKK)

• RSA relaterede synergier på 35 mio. DKK

• Resultat før skat udgjorde 1.596 mio. DKK (1.223 mio. DKK)

• Udbytte for 4. kvartal på 1,07 DKK per aktie

Kundemål og højdepunkter 4. kvartal 2021

• Kundetilfredshedsscore på 85 (84)

• I 4. kvartal var kendskabet til TryghedsGruppens medlemsbonus for ikke-Tryg kunder 44% og derfor uændret sammenlignet med samme periode sidste år.

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:

Trygs kerneforretning fortsatte med at levere positivt i 2021 med en præmievækst på 4,9%, eller 6,4% justeret for bonus- og præmierabatter. Toplinjen var primært drevet af privat- og erhvervsforretningen. I Industri blev lønsomhedsinitiativer og strukturelle ændringer implementeret for at forbedre lønsomheden.

Tryg rapporterer et forsikringsteknisk resultat på 3.709 mio. kr. drevet af en forbedret underliggende forretning samt Alka synergier på 333 mio. kr., som dermed overgår målsætningen på 300 mio. kr. Tryg rapporterede desuden en kundetilfredshedsscore på 85 i 2021, en forbedring fra 84 i slutningen af 2020. Den positive udvikling i kundetilfredshed er understøttet af en større tilgang af nye kunder samt en forbedring af fornyelsesprocenten.

I årets sidste kvartal leverede Tryg en præmievækst på 2,6% eller 5,1% justeret for bonus- og præmierabatter. Tryg rapporterede det højeste forsikringstekniske resultat nogensinde for et fjerde kvartal med 826 mio. kr. primært drevet af præmievæksten, en fortsat forbedring af den underliggende erstatningsprocent samt opnåelse af Alka synergier.

For Tryg vil 2021 gå over i historien som et usædvanligt og meget begivenhedsrigt år. I marts gennemførte vi en succesfuld fortegningsemission på 37 mia. kr. for at opkøbe Trygg-Hansa, Codan Norge og et 50/50 medejerskab af Codan Danmark. Emissionen var den største aktiekapitalmarkedstransaktion i Danmark nogensinde og en af de største i Europa i mere end et årti. Opkøbet blev gennemført den 1. juni 2021, og kort tid efter annoncerede vi sammen med vores canadiske partner Intact salget af Codan Danmark efter en effektiv forhandlingsproces med en meget tilfredsstillende pris. Trygg-Hansa og Codan Norge har opnået meget tilfredsstillende forsikringstekniske resultater for helåret på 2.182 mio. kr. inklusive en enkelt vejrbegivenhed på 149 mio. kr. Resultaterne inkluderer også synergier for 63 mio. kr. i linje med tidligere kommunikation, og målet er at realisere synergier for i alt 900 mio. kr. frem mod 2024.

Den 16. november 2021 præsenterede Tryg en række nye, ambitiøse mål ved vores Kapitalmarkedsdag i London. Tryg har et mål om at opnå et forsikringsteknisk resultat på mellem 7,0 og 7,4 mia. kr. Det højeste resultat nogensinde i virksomhedens historie. Dette skal opnås ved at forbedre den nuværende kerneforretning, synergier fra RSA transaktionen samt fortsat udvikling af nye produkter og services.

