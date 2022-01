English Finnish

Aspo Oyj

Lehdistötiedote

25.1.2022 klo 9.00





Anni Lapatto nimitetty Aspon konsernin kehityspäälliköksi



Anni Lapatto on nimitetty Aspon konsernin kehityspäälliköksi 25.1.2022 alkaen. Hän raportoi Aspo-konsernin kehitysjohtaja Mikko Heikkilälle.

Uudessa roolissa Anni osallistuu Aspon yritysjärjestelyihin ja tukee tytäryhtiöiden strategista kehitystä pitkäjänteisesti.

Anni siirtyy Aspolle SEB konsernista, jossa hän työskenteli Corporate Finance -yksikössä yritysjärjestelyiden parissa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

”Olemme pääomamarkkinapäivässä kertoneet, että siirrymme kohti compounder-profiilia. Annin tausta yritysjärjestelyiden parissa tukee meitä tässä stratgiassamme. Anni täydentää Aspon organisaatiota erinomaisesti”, sanoo Aspon konsernin kehitysjohtaja Mikko Heikkilä.

”Odotan innolla, että pääsen mukaan kehittämään Aspoa pitkäjänteisesti. Yritysjärjestelykokemuksestani on varmasti hyötyä. Yhtiöiden stratgisessa kehittämisessä innostaa myös mahdollisuus uuden oppimiseen”, sanoo Anni Lapatto.



ASPO OYJ

Rolf Jansson

toimitusjohtaja

Lisätietoja:



Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264



JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 960 ammattilaista.