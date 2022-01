Workday setzt seinen Erfolgskurs in der Handelsbranche fort und unterstützt die Transformation globaler Retailer mit operativen Erkenntnissen

MUNICH, Germany, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen , sieht sich in der Handelsbranche weiter auf Erfolgskurs. Aktuelle Zahlen des US-Einzelhandelsverbands NRF zeigen, dass fast 50 Prozent der 100 größten Retailer auf Workday setzen. Globale Handelsunternehmen wie Giant Tiger Stores Ltd., Harrods, Jo-Ann Stores, Inc., Life Time, Inc., McCoy’s Building Supply, PUMA, Saks und viele mehr managen und optimieren mit Workday ihre Geschäftsabläufe und beschleunigen damit ihre digitale Transformation.



Handelsunternehmen stehen vor zahlreichen Herausforderungen – vom Fachkräftemangel in den Filialen über unterbrochene Lieferketten bis hin zur fluktuierenden Verbrauchernachfrage und dem beschleunigten Wandel in Richtung eCommerce. Bei der Planung und Vorbereitung für die Zukunft müssen sie all diese Herausforderungen berücksichtigen. Um sich für neue Marktbedingungen gut aufzustellen und zugleich ihr Business und organisatorische Agilität zu wahren, entscheiden sich immer mehr Retailer für Workday. Mit Workday-Lösungen können sie Talente gewinnen und an sich binden, Planungsprozesse verbessern und neue Umsatzkanäle erschließen.

Das digitale Rückgrat des Einzelhandels

Durch die strikte Trennung zwischen Frontoffice und Backoffice erhalten Retailer nur schwer einen umfassenden Blick auf ihre Betriebsabläufe. Mögliche Folgen sind fehlgeleitete Prioritäten, mangelnde Kollaboration und operative Silos, unter denen sowohl die Mitarbeiter-, als auch die Kundenerfahrung leiden. Workday überbrückt die Kluft zwischen Front- und Backoffice, indem Finanz-, Personal- und Betriebsverantwortliche eine einheitliche Sicht auf alle Geschäftszweige erhalten, die Umsatz generieren und an der Nahtstelle zum Kunden arbeiten.

Dabei holt Workday Handelsunternehmen in dem Stadium ihrer digitalen Transformation ab, in dem sie sich aktuell befinden. Möglich wird dies durch eine flexible Cloud-Plattform, die sich problemlos an neue Geschäftsanforderungen anpassen und skalieren lässt.

Mit Workday können Handelsunternehmen:

Finanz- und Betriebsdaten in einer Single Source of Truth zusammenführen. Workday Financial Management und Workday Human Capital Management (HCM) bieten gemeinsam eine einheitliche Informationsquelle, auf deren Grundlage Handelsunternehmen ihre Aktivitäten managen und optimieren können. Saks, die führende eCommerce-Plattform für Luxuswaren mit mehr als 1.500 Beschäftigten, wird die intelligente Datenbasis von Workday nutzen, um verschiedene Datenquellen aus Einkauf und Bestandsverwaltung, Merchandising, Rechnungswesen, Lieferketten, Logistik und mehr mit Finanz- und Personaldaten zu kombinieren. Gestützt auf diese operativen Einblicke kann die Unternehmensführung den digitalen Wandel bei Saks effektiv vorantreiben.





. bietet Handelsunternehmen Modellierungs-, Planungs- und Budgetierungsfunktionen, mit deren Hilfe sie agil bleiben und die einzelnen Kanäle im sich wandelnden Geschäftsmix gezielt fördern. So können die Unternehmen anhand von Daten zum Beispiel die Nachfragesituation modellieren und schneller Anpassungen vornehmen, um ihre Rentabilitäts- und Margenziele zu erreichen. Personalsituation optimieren und eine bessere Mitarbeitererfahrung bieten. Workday Scheduling and Labor Optimization verleiht Frontline-Mitarbeitenden mehr Flexibilität und Kontrolle darüber, wann und wie sie arbeiten. Gleichzeitig erreichen die Unternehmen eine präzisere Arbeitsabdeckung und bessere Kosteneffektivität. McCoy’s Building Supply, eine Baustoffhandelskette mit fast 90 Filialen, nutzt Workday Scheduling and Labor Optimization, um seinen Beschäftigten die Einsicht und Verwaltung ihrer Einsatzpläne, Verfügbarkeit und Schichtpräferenzen auf einem mobilen Endgerät zu ermöglichen. Die Führungskräfte wiederum profitieren von neuartigen Möglichkeiten zur Messung und Optimierung von Produktivität und der Qualität von Einsatzplänen. Dank der damit erzielten attraktiven und produktiven Mitarbeitererfahrung kann McCoy’s Building Supply wertvolle Talente gewinnen und dauerhaft im Unternehmen halten.



Kommentare zur Meldung

„Die Geschehnisse der letzten zwei Jahre haben die Zukunftsaussichten des Handelssektors massiv verändert. Handelsunternehmen müssen sich schneller denn je auf neue Verbraucher-, Mitarbeiter- und Geschäftsanforderungen einstellen“, sagt Indy Bains, Vice President Industry Solution Marketing bei Workday. „Workday passt sich individuell dem Transformationsprozess von Handelsbetrieben an und bietet ihnen eine maßgeschneiderte Lösung, die Daten innerhalb ihres Ökosystems vereinheitlicht. Indem die Kluft zwischen Front- und Backoffice überbrückt wird, erhalten die Unternehmen die Einblicke, die sie benötigen, um für künftige Nachfrageszenarien gewappnet zu sein.“

„Wir wollten sowohl unsere betrieblichen Abläufe, als auch die Erfahrung unserer Kunden und mehr als 1.500 Beschäftigten aktiv und eigenverantwortlich gestalten“, erklärt Mike Hite, Chief Information Officer von Saks. „Die Wahl fiel auf Workday, weil es uns transparente Einblicke in unsere Finanz-, Personal- und Betriebsdaten eröffnen wird, datengestützte Entscheidungen ermöglicht und uns zugleich in die Lage versetzt, agil zu bleiben und uns den dynamischen Gegebenheiten in unserem Markt anzupassen.“

„Mit Workday können wir unsere Frontline-Mitarbeitenden unterstützen, indem sie ihre Einsatzpläne direkt auf ihren mobilen Endgeräten verwalten und so ihre Arbeitserfahrung proaktiv mitgestalten können“, meint Ray Gabriel, Vice President Information Services bei McCoy’s Building Supply. „Zugleich dient Workday Scheduling and Labor Optimization als One-Stop-Shop für unsere Führungskräfte, indem sie Zeiterfassungsdaten, Einsatzpläne, Gehaltsabrechnungen und Abwesenheitszeiten an einer zentralen Stelle anzeigen und verwalten können. Je weniger Zeit sie mit administrativen Aufgaben verbringen, desto mehr Zeit haben sie für unsere Kunden, und das hat höchste Priorität für McCoy’s Building Supply.“

„Ein agiles Finanz- und Personalwesen ist das Fundament einer erfolgreichen digitalen Transformation“, bestätigt Leslie Hand, Group Vice President bei IDC Retail and Financial Insights. „Laut der IDC-Retail-Umfrage 2021 betrachten Handelsunternehmen die Datentransparenz entlang der Wertschöpfungskette als größtes Hindernis auf dem Weg zu einer Mitarbeitererfahrung, die für mehr Rentabilität und Wachstum sorgt. Aus genau diesem Grund setzen immer mehr Retailer auf Software, die die Arbeitserfahrung ihrer Beschäftigten verbessert und deutlich mehr operative Agilität und Performance freisetzt.“

