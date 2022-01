Workday accompagne les entreprises du retail du monde entier dans leur transformation grâce à une suite Finance, RH et Planification complète

PARIS, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc . (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , confirme sa percée dans le secteur du retail . En effet, près de 50 % des 100 principaux retailers présents au salon 2021 de la NRF ont adopté des solutions Workday. Des entreprises de toutes tailles, dont Giant Tiger Stores Ltd., Harrods, Jo-Ann Stores, Inc., Life Time, Inc., McCoy’s Building Supply, PUMA, ou encore Saks font confiance à Workday pour gérer et optimiser leurs activités, et accélérer leur transformation digitale.



Aujourd’hui, les acteurs du retail sont confrontés à des problématiques majeures : pénurie de talents, notamment en magasin et en logistique, perturbation de leur supply chain, évolution de la demande consommateur, boom de l’e-commerce, etc. L’ensemble de ces éléments affecte considérablement la façon dont les retailers planifient et préparent l’avenir. Pour s’adapter à des conditions de marché changeantes, tout en s’assurant de l’agilité de leurs activités et de leur organisation, de plus en plus d’entreprises se tournent vers Workday pour attirer et fidéliser les talents, optimiser leurs processus de planification, et engranger les résultats.

Une vue complète de l’activité

Le manque de coordination entre back-office et front-office entrave l’activité des retailers, avec pour conséquence un manque de visibilité sur leurs opérations. Cette situation induit l’absence d’alignement entre les priorités des équipes, freine la collaboration, et crée de véritables silos affectant à la fois l’expérience collaborateur et le client. Workday comble ce fossé en fournissant aux responsables Finance, RH et Opérations une vision à 360°, ainsi que des informations approfondies sur les équipes, notamment celles en contact direct avec les clients.

L’éditeur répond aux défis rencontrés par les retailers – quel que soit le niveau de maturité de leur transformation digitale – en leur fournissant une plateforme Cloud flexible qui les aide à s’adapter et à se développer en fonction de l’évolution de leurs besoins.

Avec Workday, les entreprises du secteur du retail sont en mesure de :

Réunir leurs données Finance et Opérations pour créer une source unique de données. Workday Financial Management et Workday Human Capital Management (HCM) offrent un socle commun permettant aux acteurs du retail de gérer et d'optimiser leurs opérations. Comptant près de 1 500 collaborateurs, Saks, la première plateforme d'e-commerce de luxe, s'appuie sur la fondation intelligente de Workday pour combiner leurs données opérationnelles (inventaire d'achats, merchandising, facturation, gestion de la supply chain, etc.) aux données Finance et RH. Les dirigeants peuvent ainsi s'appuyer sur des informations complètes et exploitables pour mener leur transformation.





Mieux planifier, exécuter et analyser. Workday Adaptive Planning permet aux retailers de modéliser des scénarios, des jeux de données et des prévisions afin de conserver leur agilité et de s'adapter à l'évolution de leur contexte sur l'ensemble de leurs canaux. Par exemple, ils peuvent visualiser plus rapidement la demande, ajuster leurs stratégies en fonction de leurs prévisions, afin d'optimiser leur rentabilité et leurs marges.





Optimiser les RH et améliorer l'expérience collaborateur. Avec Workday Scheduling and Labor Optimization, les acteurs du retail sont en mesure d'offrir aux collaborateurs en magasin et en logistique plus de flexibilité quant à leurs horaires et modes de travail tout en renforçant la productivité. Par exemple, McCoy's Building Supply, fournisseur de matériaux de construction possédant près de 90 magasins à travers le monde, permet ainsi à ses employés de consulter et gérer leurs plannings, disponibilités et préférences, depuis leurs appareils mobiles. De leur côté, les managers disposent de nouvelles solutions pour mesurer la productivité et la qualité de l'emploi du temps de leurs équipes. McCoy's Building Supply propose ainsi une expérience collaborateur engageante pour attirer, soutenir et fidéliser ses talents.



Commentaires

“Les événements des deux dernières années ont transformé le retail. Désormais, les acteurs du secteur doivent s’adapter rapidement à l’évolution des besoins des consommateurs, de leurs collaborateurs et de leur entreprise, déclare Indy Bains, Vice President, Industry Solution Marketing, Workday. Workday leur propose – quel que soit leur niveau de maturité– une solution leur permettant d’unifier leurs données dans leurs écosystèmes. L’éditeur aide ainsi les retailers à combler le fossé entre leur front- et back-office, et à collecter les informations nécessaires pour s’adapter et se préparer aux futures évolutions.”

“Nous voulions prendre le contrôle de nos opérations et proposer une meilleure expérience, tant pour nos clients que pour nos plus de 1 500 collaborateurs, déclare Mike Hite, Chief Information Officer, Saks. Nous avons choisi Workday pour obtenir une visibilité sur nos données Finance, RH et Opérations, et pour être en mesure de prendre des décisions plus éclairées. Nous voulions également rester agiles, et pouvoir nous adapter à l’évolution de notre métier.”

“Grâce à Workday, nous soutenons nos équipes magasin en leur permettant de gérer leurs plannings depuis leurs appareils mobiles, afin qu’ils puissent s’approprier leur expérience de travail, déclare Ray Gabriel, Vice President, Information Services, McCoy’s Building Supply. En outre, Workday Scheduling and Labor Optimization sert de guichet unique à nos managers, qui peuvent ainsi afficher et gérer une variété d’informations (suivi du temps de travail, planification des horaires, rémunération et absences) depuis une seule interface. Ce gain de temps peut alors être réinvesti dans l’expérience client, une de nos priorités.”

“L’agilité des services RH et Finance est la clé de toute transformation digitale réussie, déclare Leslie Hand, Group Vice President, IDC Retail and Financial Insights. Selon l’enquête 2021 Retail Survey d’IDC, les retailers considèrent le manque de visibilité sur leurs données à travers l’ensemble de la chaîne de valeur comme étant le principal obstacle à une expérience collaborateur réussie, susceptible de déboucher sur un rendement plus élevé et une hausse des revenus. C’est l’une des raisons pour lesquelles les acteurs du secteur se tournent de plus en plus vers des logiciels qui transforment l’expérience collaborateur et offrent des gains considérables en matière d’agilité et de performance.”

Pour en savoir plus :

Consultez notre blog : Étude mondiale : Les retailers excellent en matière d'agilité organisationnelle



