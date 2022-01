Workday Blijft Groeien in Retail, Helpt Wereldwijde Retailorganisaties Transformatie te Realiseren Door Operationeel inzicht

AMSTERDAM, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , kondigt vandaag aan dat zijn momentum binnen de retailsector blijft aanhouden: bijna 50% van de 2021 US National Retail Federation (NRF) Top 100 Retailers maakt gebruik van Workday. Wereldwijde retailorganisaties van verschillende omvang, waaronder Giant Tiger Stores Ltd., Harrods, Jo-Ann Stores, Inc., LifeTime, Inc., McCoy's Building Supply, PUMA en Saks maken gebruik van Workday om hun retailactiviteiten te beheren en te optimaliseren - wat bijdraagt aan het versnellen van hun digitale transformatie.



Retailorganisaties hebben te maken met stevige uitdagingen - zoals een tekort aan talent, verstoringen in de supply chain, veranderingen in de vraag van consumenten, en een versnelde verschuiving naar e-commerce - die allemaal grote invloed hebben op hoe retailers plannen en zich voorbereiden op de toekomst. Om gelijke tred te houden met veranderende marktomstandigheden en tegelijkertijd de flexibiliteit van de organisatie te waarborgen, maken retailers steeds vaker gebruik van Workday om talent aan te trekken en te behouden, planningsprocessen te verbeteren en omzetmogelijkheden te vergroten.

De digitale ruggengraat voor retailorganisaties

De kloof tussen backoffice en frontoffice maakt het voor retailers moeilijk om een volledig overzicht te krijgen van hun totale activiteiten. Dit kan leiden tot verkeerd afgestemde prioriteiten, beperkte samenwerking en operationele silo's die een negatieve invloed hebben op de ervaring van werknemers en klanten. Workday overbrugt de kloof tussen frontoffice- en backoffice-activiteiten door finance-, HR- en operationele leiders een eenduidig beeld en inzicht te geven in de bedrijfsonderdelen die omzet genereren en contact met klanten hebben.

Workday ondersteunt retailers in hun digitale transformatieproces door een flexibel cloud platform te bieden dat het voor hen gemakkelijk maakt om zich aan te passen en te groeien op basis van hun veranderende bedrijfsbehoeften.

Retailorganisaties kunnen met Workday:

Financiële en operationele data samenbrengen in een single source of truth. Workday Financial Managemen t in combinatie met Workday Human Capital Management (HCM) voorzien retailers van een single source of truth voor het beheren en optimaliseren van hun retailactiviteiten. Zo zal Saks, een vooraanstaand luxe e-commerceplatform met meer dan 1.500 werknemers, gebruik maken van de Intelligent Data Core van Workday om verschillende databronnen - zoals inkoop, voorraadbeheer, facturatie, supply chain systemen en transport - te combineren met financiële en personele data om hun zakelijk leiders te helpen transformatie te realiseren door middel van operationele inzichten.





biedt retailers scenarioplanning, datamodellering en prognoses om hen te helpen flexibel te blijven en de veranderende mix van bedrijfsactiviteiten per kanaal te ondersteunen. Retailers kunnen Workday bijvoorbeeld gebruiken om sneller de vraag te modelleren en op basis van de voorspelde activiteiten bij te sturen om de beoogde winstgevendheid en marge te behalen. Het personeelsbestand optimaliseren en de werknemerservaring verbeteren. Met Workday Scheduling and Labor Optimization kunnen retailers hun werknemers flexibiliteit en controle geven over wanneer en hoe ze werken, terwijl ze bij elke planning een nauwkeurigere arbeidsdekking en betere arbeidskosteneffectiviteit bereiken. McCoy's Building Supply, een bouwleverancier met bijna 90 vestigingen, maakt bijvoorbeeld gebruik van Workday Scheduling en Labor Optimization om hun werknemers in staat te stellen vanaf hun mobiele apparaten hun roosters, beschikbaarheid en voorkeuren te bekijken en te beheren, - terwijl managers over nieuwe mogelijkheden beschikken om de productiviteit en kwaliteit van de planning te meten en te verbeteren. Als gevolg hiervan levert McCoy's Building Supply gebruiksvriendelijke en productieve werknemerservaringen die talent aantrekken, ondersteunen en behouden.



Commentaar op het nieuws

"De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar schetsen een ander toekomstbeeld voor retailers - een toekomst waarin ze zich snel moeten aanpassen aan de steeds veranderende behoeften van consumenten, werknemers en bedrijven", zegt Indy Bains, vice president, industry solution marketing, Workday. "Workday ondersteunt retailers in hun digitale transformatie traject op unieke wijze met een oplossing die helpt data te verenigen in hun ecosystemen, om zo de kloof tussen de front- en backoffice te overbruggen, zodat retailers de inzichten verkrijgen die ze nodig hebben om te reageren op en te plannen voor toekomstige eisen aan de organisatie."

"We wilden meer controle over al onze activiteiten en de ervaringen die we leveren aan zowel onze klanten als onze meer dan 1.500 medewerkers", zegt Mike Hite, chief information officer van Saks. "We hebben voor Workday gekozen omdat het ons inzicht geeft in onze financiële, personele en operationele gegevens - en de inzichten die nodig zijn om datagedreven beslissingen te nemen - terwijl het ons in staat stelt om wendbaar te blijven en ons aan te passen aan de veranderende aard van onze business."

"Met Workday kunnen we onze teamleden ondersteunen door hen in staat te stellen hun roosters direct vanaf hun mobiele apparaat te beheren, zodat ze echt eigenaar kunnen zijn van hun werknemerservaring", zegt Ray Gabriel, vice president information services bij McCoy's Building Supply. "Tegelijkertijd is Workday Scheduling and Labor Optimization een one-stop-shop voor onze managers, zodat ze op één plek tijdregistratie, planning, salarisadministratie en afwezigheid kunnen inzien en beheren. Hoe meer tijd we terug kunnen geven aan onze bedrijfsleiders, hoe meer tijd we kunnen besteden aan onze klanten. En dat is een prioriteit voor McCoy's Building Supply".

"Een wendbare financiële en HR-backbone is de basis voor succes in digitale transformatie", zegt Leslie Hand, group vice president bij IDC Retail and Financial Insights. "Volgens IDC's 2021 Retail Survey geven retailers aan dat de zichtbaarheid van data over de hele waardeketen de grootste uitdaging is die in de weg staat van het bereiken van werknemerservaringen die resulteren in een hogere bedrijfswinstgevendheid en omzetgroei. Dit is een van de redenen waarom we zien dat retailers steeds vaker overstappen op software die de ervaringen van werknemers transformeert en de operationele wendbaarheid en prestaties radicaal verbetert."

Voor meer informatie:

Lees het blog “Internationaal onderzoek: retailers blinken uit in organisatorische agility.”



Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , die klanten helpt zich aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld. Workday applicaties voor financieel beheer, Human Resources, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50% van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naar workday.com.

