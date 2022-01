Saga Furs myi Kiinteistö Oy Tiilitason

Finnish Swedish

Saga Furs Oyj, sisäpiiritiedote, 25.1.2022 klo 11.40

Saga Furs Oyj on myynyt omistamansa Kiinteistö Oy Tiilitason. Vuonna 1997 hankitussa kiinteistössä toimi aiemmin yhtiön minkkilajittelu ja viime vuosina se on ollut nahkavarastona. Kyseessä on sale and lease back -järjestely. Yhtiö kirjaa myynnistä 2,1 miljoonan euron myyntivoiton, joka tuloutuu alkaneella tilikaudella.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com