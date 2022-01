Saga Furs sålde fastigheten Kiinteistö Oy Tiilitaso

Finnish Swedish

Saga Furs Oyj, insidermeddelande 25.1.2022 kl. 11.40

Saga Furs Oyj har sålt sitt ägandes Kiinteistö Oy Tiilitaso. I fastigheten, som skaffades 1997 fungerade tidigare bolagets minksortering, och under de senaste åren har fastigheten varit ett skinnlager. Affären är ett sale and lease back- arrangemang. Bolaget redovisar en realisationsvinst på 2,1 miljoner euro, som intäktsförs under innevarande räkenskapsperiod.



