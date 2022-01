Coloplast leverer en solid start på året med 6% organisk vækst i 1. kvartal og en overskudsgrad før særlige poster på 32%

English Danish

De finansielle forventninger for 2021/22 opdateres som følge af opkøbet af Atos Medical, der forventes afsluttet 31. januar 2022. Forventningen til den organiske omsætningsvækst er uændret, dvs. omkring 7% i faste valutaer. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes at være omkring 15% mod tidligere omkring 8% som følge af positive valutakursudsving samt 8 måneders omsætning fra Atos Medical. Den rapporterede overskudsgrad før særlige poster forventes at være omkring 31% mod tidligere omkring 32% som følge af afskrivninger på ca. 200 mio. kr. i forbindelse med Atos Medical-opkøbet.

Coloplast leverede en organisk vækst på 6% i 1. kvartal, mens den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 9% til 5.169 mio. kr. Driftsresultatet før særlige poster udgjorde 1.649 mio. kr., hvilket er en stigning på 7% i forhold til sidste år, svarende til en overskudsgrad før særlige poster på 32% mod 32% sidste år. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) efter skat før særlige poster blev 43% mod 44% sidste år.

"Vi har fået en god start på året med 6% organisk vækst i 1. kvartal. På trods af de udfordringer, som pandemien har medført, fortsætter vi med at vokse på tværs af alle vores forretningsområder og regioner, hvilket betyder, at vi hjælper flere og flere mennesker med intime sundhedsbehov til at leve et bedre liv. Jeg er stolt af, at vi fortsat formår at værne om vores medarbejderes sikkerhed og samtidig servicere vores kunder," siger Coloplasts administrerende direktør, Kristian Villumsen.

Coloplast leverede i 1. kvartal en organisk vækst på 6% i Stomi, 5% i Kontinens, 5% i Urologi og 12% i Hud- & Sårpleje. Fra et geografisk perspektiv rapporterede de europæiske markeder en organisk vækst på 6%, Andre etablerede markeder voksede 5% organisk, og Øvrige markeder bidrog med en organisk vækst på 8%.

"Vores kroniske forretning leverede et tilfredsstillende 1. kvartal med solid vækst i Europa som følge af en normaliseret tilgang af nye patienter samt fortsat stærke resultater i mange af landene i regionen Øvrige markeder. Kina er fortsat påvirket af covid-19 og en lavere forbrugerefterspørgsel, og som forventet oplevede den amerikanske forretning en langsom start på året som følge af en høj baseline i Q1 sidste år og en fortsat lavere tilgang af nye patienter inden for Kontinens på grund af covid-19," siger Kristian Villumsen.





"Væksten inden for Urologi var påvirket af en høj baseline inden for Men's Health, men den underliggende vækst var solid i både Men's Health og Women's Health i USA samt i den endourologiske forretning i Europa. Hud- og sårplejeforretningen leverede et meget stærkt kvartal, hvor Sårpleje opnåede en organisk vækst på 17%, drevet af et solidt momentum i Europa og Biatain® Silicone-porteføljen," siger Kristian Villumsen.

Opkøb af Atos Medical

Den 8. november 2021 offentliggjorde Coloplast en aftale om opkøb af Atos Medical, der er global markedsleder inden for laryngektomi, for 16 mia. kr. Opkøbet forventes gennemført den 31. januar 2022, idet alle relevante myndighedsgodkendelser er opnået.

Med opkøbet får Coloplast adgang til et nyt kronisk segment med langsigtet vækstpotentiale. Atos Medical vil blive drevet som en selvstændig strategisk forretningsenhed på Coloplasts fælles infrastruktur.

Atos Medical forventes at vokse 8-10% organisk, med en EBITDA-margin i midt-30’erne, og vil bidrage til Coloplasts langsigtede finansielle forventninger i Strive25-perioden på 7-9% organisk vækst og en overskudsgrad på over 30%.

Opdatering af de finansielle forventninger for 2021/22 som følge af opkøbet af Atos Medical, der forventes afsluttet 31. januar 2022

Forventningen til den organiske omsætningsvækst er uændret, dvs. omkring 7% i faste valutaer. Den rapporterede vækst, ekskl. Atos Medical, forventes at være omkring 9% mod tidligere omkring 8% som følge af valutakursudsving. Indvirkningen af opkøbet af Atos Medical på den rapporterede vækst forventes at være omkring 6 procentpoint (otte måneders indvirkning). Samlet forventes den rapporterede vækst at være 15%.

Den rapporterede overskudsgrad før særlige poster forventes at være omkring 31% mod tidligere omkring 32% som følge af afskrivninger på ca. 200 mio. kr. i forbindelse med Atos Medical-opkøbet (otte måneders indvirkning). Den rapporterede overskudsgrad efter særlige poster forventes at være omkring 30% som følge af særlige poster på omkring 150 mio. kr. relateret til engangstransaktions- og integrationsomkostninger relateret til Atos Medical.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre omkring 1,3 mia. kr. mod tidligere 1,2 mia. kr., hvilket afspejler indvirkningen af Atos Medicals anlægsinvesteringer og integrationsinvesteringer i forbindelse med opkøbet. Den effektive skatteprocent forventes at være omkring 23% mod tidligere 22-23% som følge af opkøbet af Atos Medical.



KONTAKT

Dennis Kaysen

Senior Director, Corporate Communications

+45 49 11 26 08

dkdk@coloplast.com



Ellen Bjurgert

Vice President, Investor Relations

+45 49 11 33 76

dkebj@coloplast.com



Hoved- og nøgletal

Mio. kr. 2021/22 – 1. kvt. 2020/21 – 1. kvt. Ændring Omsætning 5.169 4.738 9% Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 1.649 1.536 7% Overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster 32% 32% Særlige poster -34 - Driftsresultat efter særlige poster 1.615 1.536 5% Overskudsgrad (EBIT-margin) efter særlige poster 31% 32% Periodens resultat 1.207 1.136 6%





Salgsudvikling pr. forretningsområde

Mio. kr. 2021/22 – 1. kvt. 2020/21 – 1.kvt. Organisk vækst Rapporteret vækst Stomi 2.098 1.932 6% 9% Kontinens 1.844 1.705 5% 8% Urologi 579 536 5% 8% Hud- & Sårpleje 648 565 12% 15% Nettoomsætning 5.169 4.738 6% 9%





Salgsudvikling pr. region

Mio. kr. 2021/22 – 1. kvt. 2020/21 – 1. kvt. Organisk vækst Rapporteret vækst Europæiske markeder 2.959 2.737 6% 8% Andre etablerede markeder 1.285 1.174 5% 9% Øvrige markeder 925 827 8% 12% Nettoomsætning 5.169 4.738 6% 9%

Vedhæftet fil