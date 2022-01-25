WHR Group, Inc.提供免费员工调动政策审核

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

密尔沃基, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球员工异地调动行业领先机构 WHR Group, Inc. 现为企业提供免费的异地调动政策审核。WHR还将帮助企业从零开始制定新政策。即使在新冠疫情期间，各公司也仍在重新安置员工以填补关键职位。审核异地调动政策并进行关键调整有助于企业在人才争夺战中胜出、满足员工需求、与竞争对手进行比较，并控制业务成本。



异地调动政策应纳入组织的整体薪酬和人才管理战略。适宜的异地调动政策可以为公司提供助力，而采用薄弱的政策或者根本未制定相关政策则可能会对候选人的招聘成功率产生负面影响。WHR业务开发地区经理Ben Koceja表示：“在目前的人才争夺战中，制定结构合理并且有竞争力的异地调动计划至关重要。这有助于企业吸引和留住顶尖人才”。 确保调动政策能满足被调任员工的需求有助于减少他们的压力，从而让员工能专注于在新任职地点的工作职责。

将相关政策与其他公司进行比较也有助于组织在人才争夺战中保持竞争力。鉴于异地调动政策已经被纳入职位信息当中，该政策需要包含一系列选择。公司还需要确保为被调任者和组织需求划拨恰当数额的资金。组织务必要确保不为非必要或过时的福利支付资金。

WHR国际业务发展经理 Linden Houghtby （MBA、GMS、MIM+）认为：“异地调动政策必须与公司的文化、人才战略和招聘目标相一致，这对于异地调动/流动性计划取得成功至关重要。这将让各公司可以把员工调动至最需要他们的地方。公司的政策将确保被调任者以符合公司价值观和目标的方式得到安置。”

如需详细了解WHR的免费员工异地调动政策审核，或需要帮助创建新政策， 请联系WHR 。

关于WHR Group, Inc.

WHR是一家私营的、由女性拥有的全球员工异地调动管理公司，以其白手套服务交付架构和专有技术而著称。WHR在威斯康星州、瑞士和新加坡设有办事处。WHR在过去十年实现了100%的客户保留率，始终是全球员工异地调动行业值得信赖的领先机构。

http://www.whrg.com 、 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 。