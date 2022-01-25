WHR Group, Inc. 提供免費的員工調遷政策審查

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密爾瓦基, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球員工調遷行業的領導者 WHR Group, Inc. (WHR) 為公司提供免費的調遷政策審查。WHR 還將幫助公司從頭開始制定新政策。即使在冠狀病毒病疫情下，公司仍在重新調遷員工以填補重要職位。審查調遷政策及進行關鍵調整有助組織在人才爭奪戰中獲勝，滿足員工需求，為競爭奠定基準及控制業務成本。



調遷政策應納入組織的整體獎勵和人才管理策略。正確的調遷政策可以幫助公司，而薄弱的政策或根本沒有政策，可能會對應徵者的招聘成功率產生負面影響。WHR 業務發展區域經理 Ben Koceja 表示：「在目前的人才爭奪戰中，制定結構化且具有競爭力的調遷計劃至關重要。這有助公司吸引和留住頂尖人才。」 確保調遷政策滿足調遷者的需求有助減輕調遷者的壓力，以便員工可以專注新地點的工作角色。

對其他公司的政策進行基準測試也有助組織在人才爭奪戰中保持競爭力。由於調遷政策包含在工作機會中，因此該政策需要包括各種選擇。公司還需要確保他們為調遷人員和組織需求分配適量的資金。重要的是組織不會為不必要或過時的福利付費。

WHR 國際業務發展經理 Linden Houghtby (MBA, GMS, MIM+) 表示：「制定與您的公司文化、人才策略和招聘目標相符的調遷政策對成功實施調遷/流動計劃至關重要。它允許公司將員工調往最需要他們的地方。政策確保以反映組織價值觀和目標的方式照顧調遷人員。」

如欲了解有關 WHR 免費員工調遷政策審查的更多資訊或幫助建立新政策， 請聯絡 WHR 。

關於 WHR Group, Inc.

WHR 是一家私有、由女性擁有的全球員工調遷管理公司，以其優質服務交付結構和專有技術而著稱。WHR 在美國威斯康辛、瑞士和新加坡設有辦事處。憑藉其過去十年的 100% 客戶保留率，WHR 繼續作為全球員工調遷方面值得信賴的領導者。

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