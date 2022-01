Finnish English

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Marimekon hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi ja palkkioiksi



Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ää kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat tehneet ehdotuksen 12.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 %:ää kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet esittävänsä, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Carol Chen, Mika Ihamuotila, Mikko-Heikki Inkeroinen ja Tomoki Takebayashi. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Elina Björklund ja Catharina Stackelberg-Hammarén ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Teemu Kangas-Kärki ja Marianne Vikkula. Ehdotetut henkilöt ovat osakkeenomistajien arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Teemu Kangas-Kärki (s.1966, kauppatieteiden maisteri) työskentelee rengasvalmistaja Nokian Renkaiden talous- ja rahoitusjohtajana. Ennen Nokian Renkaita Kangas-Kärki on työskennellyt operatiivisena johtajana ja talousjohtajana globaalisti toimivassa lifestyle-yhtiö Fiskarsissa sekä muissa taloushallinnon johtotehtävissä muun muassa mediakonserni Alma Mediassa, kaupan alalla toimivassa Keskossa ja ruoka- ja juomayritys Nestléssä.

Marianne Vikkula (s.1992, tekniikan kandidaatti) toimii teknologiayhtiö Woltin uusien markkinoiden johtajana. Aiemmin Vikkula on työskennellyt maailman johtavan startup-tilaisuus Slushin toimitusjohtajana sekä organisaation muissa johdon tehtävissä.

”Haluan lämpimästi kiittää Elinaa ja Catharinaa heidän arvokkaasta panoksestaan Marimekon kasvun ja kansainvälistymisen matkalla menneiden vuosien aikana. Arvopohjainen, ajaton ja kestävä Marimekko-lifestylebrändi on ajankohtaisempi kuin koskaan, mikä tukee kasvutavoitteitamme myös tulevaisuudessa”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Mika Ihamuotilan ja varapuheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Teemu Kangas-Kärjen ja jäseniksi Mikko-Heikki Inkeroisen ja Marianne Vikkulan.

Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet esitellään tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Hallinto/Yhtiökokous.

Ehdotus hallituksen palkkioiksi

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2021 eli puheenjohtajan palkkio olisi 48 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkio 35 000 euroa ja jäsenten 26 000 euroa vuodessa. Valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Kokouspalkkiot valiokuntatyöstä ovat samansuuruiset kuin vuonna 2021.

Samat osakkeenomistajat ehdottavat, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu, tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 12.4.2022 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Yllä mainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan erikseen.

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2020 tuotteiden brändimyynti oli 286 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 124 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.