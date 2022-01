Mandalay Resources fortsätter att presentera utmärkta resultat från utvidgningsborrningen i Björkdalsgruvans östra del

TORONTO, Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) har nöjet att meddela en uppdatering om utvidgningsborrningen i de östra delarna av Björkdalsverksamheten i Sverige.



Nya borrningshöjdpunkter:

Utvidgning av centrala området

47,7 g/t guld över 11,7 m (uppskattad sann bredd ”ETW” 5,85 m) i MU21-052: Inklusive 1 056,0 g/t över 0,40 m;

(uppskattad sann bredd ”ETW” 5,85 m) i MU21-052: 47,5 g/t guld över 6,4 m (ETW 4,11 m) i MU21-047: Inklusive 716,0 g/t över 0,31 m; och

(ETW 4,11 m) i MU21-047: 507,0 g/t guld över 0,45 m (ETW 0,23 m) i MU21-051.



Utvidgningstestning av centrala området

45,5 g/t guld över 2,3 m (ETW 1,15 m) i MU21-028;

(ETW 1,15 m) i MU21-028; 83,1 g/t guld över 0,4 m (ETW 0,39 m) i MU21-029;

(ETW 0,39 m) i MU21-029; 8,4 g/t guld över 5,7 m (ETW 5,35 m) in MU21-030; och

(ETW 5,35 m) in MU21-030; och 5,1 g/t guld över 8,0 m (ETW 6,13 m) i MU21-031.

Centralt område – Länk till Lake-området

13,2 g/t guld över 1,0 m (ETW 0,94 m) i MU21-028; och

(ETW 0,94 m) i MU21-028; och 19,3 g/t guld över 0,4 m (ETW 0,35 m) i MU21-029.

Ytterligare detaljer kring förekomsten inklusive betydande förekomster inom kompositintervall finns i tabell 1 i bilagan till detta dokument.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Efter det lyckade utvidgningsprogrammet i huvud- och Lake-området (pressmeddelande 29 juni 2021) började Mandalay fokusera på detta område med hög potential. Dessa nya borrningsprogram ger stöd för det första fyndet med några av de bästa halterna som har setts vid Björkdal. Främst tolkas förekomsterna som direkta utvidgningar av ådrorna i huvudområdet och centrala området, men de halter som hittats från den centrala utvidgningsborrningen visar på en tydlig uppgradering på djupet.

”De stigande halterna i utvidgningen av Björkdalsfyndigheten österut på djupet markerar en betydande utveckling i de mångfacetterade ansträngningarna att höja kvaliteten på malmen som produceras i gruvan och kommer att ligga i fokus för produktion under kommande år. Huvud- och Lake-området samt centrala området är alla öppna mot nordost och borrningsresultaten visar högre halter ju djupare och längre österut vi borrar. Vi är mycket glada över detta och den här borrningen kommer att fortsätta vara en av de viktigaste prospekteringsmålen under 2022.

”Tack vare dessa utmärkta resultat har en ansökan om gruvkoncession redan lämnats in till de behöriga myndigheterna för att utöka utvinningslicensen till att omfatta åderns utvidgning österut.

”En video har tagits fram av Chris Davis, Vice President of Operational Geology and Exploration, för att bättre åskådliggöra detaljerna i pressmeddelandet. Videon hittar du på Mandalays webbplats eller genom att klicka här.”

Fortsatt framgång längs den östra utvidgningen

Efter det lyckade utvidgningsprogrammet i Lake- och huvudområdet har Mandalay utfört ytterligare tre utvidgningsprogram som omfattar 17 hål och 7 253 m in i den östra utvidgningen av Björkdalsådern. Dessa är borrningsprogrammen för utvidgning av centrala området, omvandling av centrala området och länk från av centrala området till Lake-området (se fig. 1). För närvarande har dessa resultat kopplats till fortsättningen av 21 befintliga ådror, och 16 nya ådror har upptäckts. Betydande halter ligger också utanför för närvarande modellerade ådror och det förväntas att ytterligare borrning kommer att förbättra strukturella anslutningar som leder till ytterligare åderdefinition. Fram till nu, och i varierande grad, har ådringen utvidgats på upp till 350 m från nuvarande gruvgångar.

Fig. 1. Perspektivvy av Björkdalsgruvan som vetter mot SSV och belyser samspelet mellan åder (röd) marmor (blå) och Björkdals skjuvning (gul). Utvidgningsprogrammet för centrala området visas också här:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/033c507a-eab3-4f41-b42a-1f8245e8806c

Utvidgning av centrala området

Centrala området utgör huvudområdets norra gräns. Historiskt levererade centrala området jämförelsevis lägre guldhalter, men den utvidgningsborrning i huvudområdet som genomfördes i början av 2021 producerade betydande halter längs ådror som tolkades som en del av det centrala området. Dessa resultat, tillsammans med ytterligare framsteg i förståelsen av mineralsystemet (se nedan), ledde till utvidgningen av det centrala området och efterföljande utfyllnadsborrning av det centrala området som genomfördes under andra halvåret 2021.

Det finns många betydande fynd, men det ursprungliga testprogrammet gav flera extraordinära resultat, inklusive 8,4 g/t guld över en sann bredd på 5,35 m. Denna ådring påträffades igen cirka 80 m västerut med ett fynd på 5,1 g/t guld över en sann bredd på 6,13 m. Andra anmärkningsvärda förekomster inkluderar 83,1 g/t guld över en sann bredd på 0,39 m och 45,6 g/t guld över en sann bredd på 1,15 m (figur 2).

Fig. 2. Plansnitt av testborrning av centrala området, där omvandlingsborrningen i centrala området visas i ljusgrått. Förekomster på över 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m anges med prickar. Borrhål kommenteras med kompositer över 2 g/t när de späds ut till 1 m:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad48ecb7-3d9b-4976-aa76-06b52e9a8f63

Ytterligare borrning utfördes efter det framgångsrika slutförandet av utvidgningsborrningen i det centrala området i syfte att ytterligare definiera ådern för att uppskatta mineraltillgångarna. Denna borrning gav tre av de bästa förekomsterna som hittades i Björkdal. Ett fynd på 47,5 g/t guld över en sann bredd på 4,11 m hittades inklusive en åder på 716,0 g/t över en sann bredd på 0,31 m. Detta följdes av ett separat fynd på 507,0 g/t guld över en sann bredd på 0,23 m. I det senaste hålet (MU21-052) påträffades denna ådring åter i öster med en komposithalt på 47,7 g/t guld över en sann bredd på 5,85 m. Dessa extraordinära fynd inkluderade en åder med halter på 1 059,0 g/t guld över en sann bredd på 0,23 m.

Fig. 3. Plansnitt av utfyllnadsborrning av centrala området, där utvidgningsborrningen i centrala området visas i ljusgrått. Förekomster på över 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m anges med prickar. Borrhål kommenteras med kompositer över 2 g/t när de späds ut till 1 m:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df5be68f-6e21-4b60-97da-1c73b3287348

Synligt guld är vanligt i kvartsådrorna i projektområdet och åtföljs i allmänhet av betydande guldhalter när det analyseras. Bilderna nedan (figurerna 4, 5 och 6) visar de tre högsta halterna i borrningen hittills.

Fig. 4. Foto av kärna som innehåller guld i MU21-050 (357,25–357,65 m – ETW 0,31 m vid 716 g/t Au):

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c8fdfc6-32ae-46bb-a75f-b1f408444084

Fig. 5. Foto av kärna som innehåller guld i MU21-051 (60,7–61,15 m – ETW 0,23 m vid 507 g/t Au):

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03dc303a-b337-467a-8d04-4e2b354035f1

Fig. 6. Foto av ett betydande fynd i MU21-052 (66.3.7–78,0 m – ETW 5,85 m vid 47,7 g/t Au):

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72c41597-234c-4201-908c-741c761e9355

Centralt område – Länk till Lake-området

I slutet av 2021 stod det klart att ett område av mycket prospektiv mark mellan Lake-området och centrala området inte var tillräckligt utforskat på djupet. På grund av den växande spänningen i området startade borrningen av länken till Lake-området under fjärde kvartalet 2021 och pågår fortfarande De första fyra hålen har påträffat åderutvidgning med betydande halter, vilket motiverar uppföljande borrning. 13,2 g/t guld över en sann bredd på 0,94 m påträffades i MU21-028 tillsammans med 19,3 g/t guld över en sann bredd på 0,35 m i MU21-029.

Fig. 7. Plansnitt av centrala området – borrning av länk till Lake-området. Förekomster på över 0,5 g/t Au när de späds ut till 1 m anges med prickar. Borrhål kommenteras med kompositer över 2,0 g/t guld när de späds ut till 1 m:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/827dfeb4-d8bd-4665-a4da-54b8610e1ba0

Förstå uppgraderingspotentialen hos utvidgningen österut

Systemanalys av Björkdal-fyndigheten belyser de stora förkastningarna, såsom Björkdal- och Rand-förkastningarna, som omfattar kanalsystemet som för in mineralfluider i fyndigheten. Dessa mineralfluider buffras både kemiskt och strukturellt av marmorhorisonten som täcker större delen av Björkdal-fyndigheten. Ett viktigt undantag är Aurora där marmorhorisonten lutar nedåt och går emot Björkdal-förkastningen. Inom detta område kan mineraliseringen överträffa marmorhorisonten och koncentrera sig ovan vilket leder till en mer diffus tillgång på guld.

Å andra sidan, öster om Björkdal tolkas marmorhorisonten vara obruten av Björkdal-förkastningen som kvarstår under marmorn. I det här fallet ligger koncentrationszonen under marmorn och förstärks av marmorns relativt låga permeabilitet. Härav följer att denna miljö med fluider rika på guld främjar produktionen av större guldkorn, vilket framgår av förekomsten av många och betydande guldobservationer och tillhörande halter.

Fig. 8. Öst-västligt tvärsnitt av området som visar skillnaden mellan marmor och Björkdal-förkastningen:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3bc239ff-ed3b-48c0-8abd-a298744371af

Borrning och utveckling av detta lovande område kommer att pågå även under 2022, dock med förbättrad prospekteringsbudget, och detta mål kommer inte längre att kvarhålla resurser från andra betydande projekt som är inriktade på norr om Aurora, skarn-horisonter och andra starka regionala prospekt.

Borrning och analys

Björkdals geologer loggade och samlade in all diamantborrkärna vid Björkdal-gruvan. Prover från prospekteringsborrhål skickades till CRS Laboratories Oy (CRS) i Kempele, Finland för provberedning och analys.

Analys utfördes med hjälp av Pal1000 cyanidfiltreringsprocesser. Mandalays rigorösa QA/QC-program inbegrep användning av standardreferensprover, ämnen, dubbletter, upprepningar och interna rutiner för kvalitetssäkring av laboratorier. (Se teknisk rapport från 30 mars 2021 med titeln ”Technical Report on the Björkdal Gold Mine, Sweden”, tillgänglig på SEDAR (www.sedar.com), som innehåller en fullständig beskrivning av procedurer för borrning, provtagning och analys).

Behörig person:

Chris Davis, Vice President för Operational Geology and Exploration på Mandalay Resources, är Charted Professional på Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)) samt en medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och behörig person enligt NI 43-101. Han har granskat och godkänt de tekniska och vetenskapliga uppgifterna i detta pressmeddelande.

För mer information

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Edison Nguyen

Manager, Analytics och Investor Relations

Kontakt:

647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotential för de angivna prospekteringsresultaten. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Tabell över betydande förekomster

DRILL HOLE ID FROM

(M) TO

(M) INTERVAL

(M) ESTIMATED

TRUE WIDTH

(M) AU GRADE

(G/T) AU (G/T)

OVER MIN.

1M WIDTH MU21-025 120.90 121.85 0.95 0.43 2.7 1.2 MU21-025 239.45 240.30 0.85 0.49 1.8 0.9 MU21-025 273.20 273.50 0.30 0.13 4.3 0.6 MU21-025 299.65 300.05 0.40 0.20 15.7 3.1 MU21-025 302.40 304.45 2.05 0.93 1.3 1.2 MU21-025 330.65 334.60 3.95 1.73 2.8 2.8 MU21-025 371.10 371.55 0.45 0.29 2.2 0.6 MU21-025 423.30 424.25 0.95 0.40 5.7 2.3 MU21-026 34.35 34.65 0.30 0.19 72.3 13.7 MU21-026 39.90 40.30 0.40 0.26 3.2 0.8 MU21-026 49.85 50.20 0.35 0.34 6.3 2.1 MU21-026 74.70 75.00 0.30 0.23 7.4 1.7 MU21-026 93.85 95.60 1.75 1.24 7.9 7.9 MU21-026 102.70 103.40 0.70 0.61 13.6 8.3 MU21-026 119.40 120.25 0.85 0.22 3.8 0.8 MU21-026 128.55 128.90 0.35 0.27 14.8 4.0 MU21-026 163.00 164.00 1.00 0.34 3.8 1.3 MU21-026 193.20 193.95 0.75 0.53 2.5 1.3 MU21-026 198.60 198.90 0.30 0.25 6.2 1.6 MU21-026 370.35 371.10 0.75 0.65 21.9 14.3 MU21-026 379.35 379.75 0.40 0.35 4.5 1.6 MU21-027 43.20 44.20 1.00 0.77 9.8 7.6 MU21-027 134.40 135.00 0.60 0.30 6.3 1.9 MU21-027 143.60 144.00 0.40 0.35 5.4 1.9 MU21-027 151.00 159.00 8.00 5.14 4.6 4.6 MU21-027 302.70 303.20 0.50 0.38 21.1 8.0 MU21-027 306.70 307.00 0.30 0.30 9.8 3.0 MU21-027 315.10 315.70 0.60 0.46 2.4 1.1 MU21-028 23.55 23.95 0.40 0.31 2.8 0.9 MU21-028 128.40 129.30 0.90 0.64 8.3 5.3 MU21-028 148.30 148.65 0.35 0.29 3.2 0.9 MU21-028 172.70 173.05 0.35 0.25 2.3 0.6 MU21-028 180.05 182.35 2.30 1.15 45.6 45.6 MU21-028 184.95 185.25 0.30 0.21 3.1 0.7 MU21-028 345.60 346.00 0.40 0.20 3.3 0.7 MU21-028 367.60 367.95 0.35 0.25 2.1 0.5 MU21-029 98.35 98.80 0.45 0.23 21.2 4.9 MU21-029 115.20 115.50 0.30 0.17 9.2 1.6 MU21-029 261.60 262.20 0.60 0.59 6.6 3.9 MU21-029 283.80 284.20 0.40 0.35 4.7 1.6 MU21-029 303.60 304.00 0.40 0.35 8.5 3.0 MU21-029 413.20 414.20 1.00 0.87 2.7 2.4 MU21-029 417.90 418.30 0.40 0.39 83.1 32.4 MU21-030 57.00 58.00 1.00 0.98 0.8 0.8 MU21-030 132.00 132.30 0.30 0.17 13.2 2.2 MU21-030 205.20 207.20 2.00 0.52 10.6 5.5 MU21-030 254.00 254.50 0.50 0.32 2.8 0.9 MU21-030 257.10 257.50 0.40 0.31 21.7 6.7 MU21-030 263.00 263.50 0.50 0.43 19.4 8.3 MU21-030 277.00 277.45 0.45 0.39 51.2 20.0 MU21-030 287.50 288.50 1.00 0.91 14.5 13.2 MU21-030 313.40 319.10 5.70 5.35 8.4 8.4 MU21-030 331.60 332.00 0.40 0.38 6.1 2.3 MU21-030 339.00 339.50 0.50 0.38 1.4 0.5 MU21-030 394.00 395.00 1.00 0.77 5.1 3.9 MU21-030 461.50 462.00 0.50 0.43 2.0 0.8 MU21-030 469.30 469.80 0.50 0.32 14.4 4.6 MU21-031 76.30 78.00 1.70 1.67 2.3 2.3 MU21-031 118.75 119.30 0.55 0.23 8.7 2.0 MU21-031 178.70 179.70 1.00 0.42 2.3 0.9 MU21-031 213.40 213.70 0.30 0.23 4.4 1.0 MU21-031 286.60 287.60 1.00 0.42 9.3 3.9 MU21-031 301.90 302.40 0.50 0.32 2.1 0.7 MU21-031 305.00 306.00 1.00 0.42 1.8 0.7 MU21-031 342.20 350.20 8.00 6.13 5.1 5.1 MU21-031 408.00 409.00 1.00 0.42 1.6 0.7 MU21-031 460.50 461.00 0.50 0.47 5.9 2.8 MU21-031 491.00 491.30 0.30 0.23 3.5 0.8 MU21-046 15.50 15.80 0.30 0.28 3.2 0.9 MU21-046 30.30 30.60 0.30 0.23 9.7 2.2 MU21-046 57.45 61.15 3.70 3.12 7.2 7.2 MU21-046 72.05 72.35 0.30 0.27 2.0 0.5 MU21-046 95.20 95.70 0.50 0.17 6.2 1.1 MU21-046 194.80 195.40 0.60 0.52 14.9 7.7 MU21-046 209.95 210.30 0.35 0.25 5.5 1.4 MU21-046 257.25 257.75 0.50 0.45 1.9 0.9 MU21-046 294.30 294.95 0.65 0.63 1.9 1.2 MU21-047 9.85 10.40 0.55 0.32 5.1 1.6 MU21-047 36.00 36.35 0.35 0.12 14.2 1.7 MU21-047 47.65 48.10 0.45 0.29 2.1 0.6 MU21-047 66.65 67.05 0.40 0.36 41.1 14.8 MU21-047 87.00 92.60 5.60 3.21 9.1 9.1 MU21-047 95.80 96.25 0.45 0.26 8.5 2.2 MU21-047 136.30 137.05 0.75 0.19 20.1 3.8 MU21-047 164.60 164.90 0.30 0.21 37.1 7.8 MU21-047 209.40 210.25 0.85 0.74 74.4 55.1 MU21-047 215.00 215.90 0.90 0.31 2.6 0.8 MU21-047 264.20 264.55 0.35 0.29 9.7 2.8 MU21-048 71.50 72.25 0.75 0.57 11.4 6.5 MU21-048 102.75 103.10 0.35 0.22 6.1 1.3 MU21-048 119.30 120.15 0.85 0.65 4.6 3.0 MU21-048 144.25 144.60 0.35 0.22 4.7 1.0 MU21-048 177.00 180.40 3.40 2.60 2.7 2.7 MU21-048 269.20 269.70 0.50 0.32 2.8 0.9 MU21-048 273.00 273.85 0.85 0.43 2.7 1.1 MU21-048 285.95 287.00 1.05 0.48 1.5 0.7 MU21-048 290.90 292.55 1.65 0.29 4.6 1.3 MU21-048 300.15 300.90 0.75 0.45 2.4 1.1 MU21-048 336.60 337.80 1.20 0.31 1.6 0.5 MU21-048 364.80 365.90 1.10 0.28 1.8 0.5 MU21-050 15.75 16.15 0.40 0.31 1.8 0.6 MU21-050 57.00 57.50 0.50 0.35 1.7 0.6 MU21-050 63.70 65.30 1.60 0.74 9.7 7.1 MU21-050 167.80 168.40 0.60 0.34 123.0 41.8 MU21-050 201.95 202.55 0.60 0.34 12.3 4.2 MU21-050 235.60 236.00 0.40 0.20 21.2 4.2 MU21-050 241.75 245.40 3.65 2.09 19.9 19.9 MU21-050 253.40 254.60 1.20 0.70 1.4 1.0 MU21-050 300.30 303.75 3.45 2.01 1.5 1.5 MU21-050 334.10 334.55 0.45 0.29 2.1 0.6 MU21-050 357.25 363.65 6.40 4.11 47.5 47.5 INCLUDING 357.25 357.65 0.40 0.31 716.0 222.0 MU21-050 386.95 387.35 0.40 0.28 16.5 4.6 MU21-050 390.20 390.50 0.30 0.26 5.3 1.4 MU21-051 60.70 61.15 0.45 0.12 507.0 60.8 MU21-051 69.25 69.55 0.30 0.19 11.0 2.1 MU21-051 79.75 80.60 0.85 0.29 2.0 0.6 MU21-051 134.80 135.40 0.60 0.21 14.3 3.0 MU21-051 248.70 249.60 0.90 0.23 30.7 7.1 MU21-051 260.90 276.80 15.90 12.18 1.7 1.7 MU21-051 287.60 288.70 1.10 0.46 4.6 2.1 MU21-051 304.60 304.95 0.35 0.34 1.5 0.5 MU21-051 324.25 324.55 0.30 0.15 15.8 2.4 MU21-051 330.70 331.15 0.45 0.32 23.8 7.6 MU21-051 355.60 356.70 1.10 0.46 2.6 1.2 MU21-052 66.30 78.00 11.70 5.85 47.7 47.7 INCLUDING 68.55 69.00 0.45 0.23 1059.0 238.3 MU21-053 116.90 117.20 0.30 0.28 7.1 2.0 MU21-053 197.50 198.00 0.50 0.43 3.5 1.5 MU21-053 203.10 203.50 0.40 0.31 2.9 0.9 MU21-053 316.20 316.50 0.30 0.26 4.2 1.1 MU21-053 339.40 340.00 0.60 0.52 10.4 5.4 MU21-053 345.60 346.00 0.40 0.38 7.6 2.9 MU21-053 389.70 390.10 0.40 0.35 19.3 6.8 MU21-054 72.00 73.00 1.00 0.75 2.7 2.0 MU21-054 77.00 78.00 1.00 0.75 1.2 0.9 MU21-054 84.70 85.20 0.50 0.38 7.0 2.6 MU21-054 89.00 90.00 1.00 0.75 2.4 1.8 MU21-054 98.50 99.00 0.50 0.38 2.9 1.1 MU21-054 168.60 169.00 0.40 0.39 5.8 2.3 MU21-054 202.00 203.00 1.00 0.75 0.9 0.7 MU21-054 208.40 208.90 0.50 0.32 6.1 2.0 MU21-054 335.40 336.40 1.00 0.94 13.2 12.4 MU21-054 338.40 339.00 0.60 0.52 1.3 0.7 MU21-054 347.00 348.00 1.00 0.77 1.1 0.8 MU21-054 365.00 366.70 1.70 1.30 2.8 2.8 MU21-054 379.50 380.00 0.50 0.47 1.7 0.8 MU21-054 382.00 383.00 1.00 0.75 1.8 1.3 MU21-054 392.80 393.10 0.30 0.19 3.3 0.6 MU21-054 402.40 403.00 0.60 0.56 3.3 1.9 MU21-055 41.90 42.30 0.40 0.31 2.1 0.7 MU21-055 98.00 98.60 0.60 0.56 1.9 1.1 MU21-055 129.00 129.50 0.50 0.43 1.4 0.6 MU21-055 229.00 230.00 1.00 0.86 0.9 0.8 MU21-055 232.00 233.00 1.00 0.86 2.3 1.9 MU21-055 242.00 242.60 0.60 0.59 1.7 1.0 MU21-055 314.60 316.10 1.50 1.30 2.2 2.2 MU21-055 317.00 320.00 3.00 2.30 0.9 0.9 MU21-057 99.00 101.00 2.00 1.43 1.4 1.4 MU21-057 195.70 196.60 0.90 0.45 1.4 0.6 MU21-057 282.20 282.60 0.40 0.35 2.6 0.9 MU21-057 502.00 502.60 0.60 0.56 2.7 1.5 MU21-065 15.75 16.20 0.45 0.42 1.3 0.6 MU21-065 32.90 37.80 4.90 3.52 10.6 10.6 MU21-065 42.30 42.80 0.50 0.38 52.1 19.8 MU21-065 48.60 49.00 0.40 0.28 5.6 1.6 MU21-065 63.85 66.55 2.70 1.91 26.4 26.4 MU21-065 83.30 83.75 0.45 0.32 2.9 0.9 MU21-065 85.60 85.95 0.35 0.25 3.9 1.0 MU21-065 108.60 109.40 0.80 0.61 2.0 1.2 MU21-065 136.50 136.90 0.40 0.20 3.7 0.7 MU21-065 162.10 162.60 0.50 0.41 1.7 0.7 MU21-065 165.30 165.80 0.50 0.25 2.1 0.5 MU21-065 202.95 203.35 0.40 0.36 2.4 0.9 MU21-065 331.30 332.30 1.00 0.42 1.3 0.5 MU21-065 351.80 352.70 0.90 0.38 4.3 1.6

Noteringar:

1. Där sanna bredder överstiger 1 m är halterna inte utspädda och presenteras som halten för kompositens sanna bredd.

2. Kompositer som understiger 0,5 g/t guld när de späds ut till 1 m rapporteras inte i denna tabell.





Tabell 2. Uppgifter om borrkrage

DRILL

PROGRAM DRILL

HOLE ID EASTING NORTHING ELEVATION DEPTH DIP AZIMUTH DATE

COMPLETE CZ Extension MU21-025 764366 7213135 -252 432 -32 349 30/06/2021 CZ Extension MU21-026 764362 7213127 -251 383 -16 313 24/07/2021 CZ Extension MU21-027 764362 7213127 -252 423 -23 324 12/08/2021 CZ Extension MU21-028 764364 7213128 -251 429 -25 333 11/06/2021 CZ Extension MU21-029 764001 7213223 -195 453 -24 88 27/08/2021 CZ Extension MU21-030 764001 7213223 -195 486 -28 80 17/09/2021 CZ Extension MU21-031 764001 7213223 -195 526 -30 72 3/10/2021 CZ Conversion MU21-046 764332 7213143 -250 357 -17 307 15/10/2021 CZ Conversion MU21-047 764332 7213143 -251 360 -24 312 23/10/2021 CZ Conversion MU21-048 764332 7213143 -251 374 -26 321 2/11/2021 CZ Conversion MU21-050 764401 7213123 -272 432 -28 325 6/12/2021 CZ Conversion MU21-051 764401 7213123 -273 441 -28 332 26/11/2021 CZ Conversion MU21-052 764401 7213123 -273 510 -30 337 22/12/2021 CZ Conversion MU21-065 764332 7213144 -250 375 -20 320 13/11/2021 CZ-LZ Link MU21-053 764149 7213200 -222 411 -26 303 17/10/2021 CZ-LZ Link MU21-054 764149 7213200 -222 411 -28 313 29/10/2021 CZ-LZ Link MU21-055 764152 7213204 -222 429 -34 324 10/11/2021 CZ-LZ Link MU21-057 764152 7213204 -222 531 -36 343 3/12/2021

Noteringar: