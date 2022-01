Earth Alive annonce la démission de son directeur financier

English French

MONTRÉAL, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC – « Earth Alive » ou la « société ») a annoncé aujourd’hui que Jean-Luc Deschamps, CPA, CA, a remis sa démission en tant que directeur financier pour se concentrer sur ses autres activités professionnelles et qu’il quittera ses fonctions le 25 mars 2022, donnant ainsi le temps à la société de finaliser ses états financiers de fin d’exercice et d’entreprendre sa recherche d’un directeur financier remplaçant à temps plein.

« Je tiens à remercier M. Deschamps pour sa contribution au sein de la société et à lui souhaiter beaucoup de succès dans ses projets à venir », a déclaré M. Nikolaos Sofronis, chef de la direction d’Earth Alive.

À propos d’Earth Alive Clean Technologies

Earth Alive est une société œuvrant dans la santé des sols et un chef de file du secteur dans les technologies microbiennes. Les produits novateurs d’Earth Alive contribuent à l’agriculture régénératrice, à la suppression naturelle des poussières par l’utilisation minimale de l’eau et au nettoyage industriel respectueux de l’environnement et de l’homme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web d’Earth Alive à l’adresse https://earthalivect.com/.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Nikolaos Sofronis, chef de la direction

438-333-1680; 514-462-1628