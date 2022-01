Selskabsmeddelelse nr. 4/2022

Holbæk, den 25. januar 2022

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S udvider direktionen

Bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S har dags dato udnævnt 57-årige Jan Kolbye Jensen til sparekassedirektør og medlem af direktionen.

Jan Kolbye Jensen blev ansat i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S i 2016, først som konsulent og siden som sekretariatschef. I 2017 blev Jan Kolbye Jensen forfremmet til underdirektør og i 2018 til vicedirektør.

Under sin hidtidige ansættelse i sparekassen har Jan Kolbye Jensen haft en række ansvarsområder og vil som medlem af direktionen blandt andet have ansvaret for IT og IT-sikkerhed, proces- og systemoptimering, hvidvask, strategi- og projektstyring, ESG (bæredygtighed) og facility management.

Med udnævnelsen af Jan Kolbye Jensen, der er erklæret ”fit & proper” af Finanstilsynet, består direktionen i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S af administrerende direktør Lars Petersson, sparekassedirektør Bruno Riis-Nielsen, sparekassedirektør Lars Bolding og sparekassedirektør Jan Kolbye Jensen.

For yderligere oplysninger kontakt presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70.

Med venlig hilsen

Thomas Kullegaard

Formand

www.spks.dk/ir

Vedhæftet fil