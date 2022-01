Samsung Canada innove dans le secteur de la restauration avec une solution unique d’affichage sans contact

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada et iNUI Studio ont annoncé aujourd’hui le lancement de l’AIRxTOUCH® KIOSK Série 3, une solution de terminal interactif sans contact conçue pour être pratique et polyvalente. Tout en assurant la sécurité du personnel et des clients, le nouveau terminal permet d’accélérer les transactions et d’améliorer la précision des commandes, le tout à partir d’un écran interactif sans contact.



Pour concevoir ce terminal, iNUI Studio a utilisé un écran Samsung QMR Series de 55 po, qui associe une excellente signalisation numérique à des capteurs optiques AIR TOUCH® innovants et à un puissant processeur. Offert dans une variété de couleurs, ce terminal sans contact peut être personnalisé pour différents environnements à forte fréquentation, notamment les restaurants à service rapide, les hôtels, les magasins de détail et les lieux de transport.

St-Hubert , une chaîne canadienne de restaurants conviviaux, a récemment déployé plusieurs terminaux dans ses établissements de Montréal et de Laval, au Québec. Grâce à la technologie AIR TOUCH®, les clients peuvent commander leurs repas sur un écran sans contact, sans avoir à toucher physiquement la surface de l’écran.

« Depuis 1951, l’innovation est au cœur du développement de St-Hubert. Notre objectif a toujours été d’élargir les offres et les services afin d’offrir à nos clients la meilleure expérience possible dans nos restaurants », affirme Richard Scofield, président du groupe St-Hubert. « Nous sommes fiers d’être les premiers en Amérique du Nord à mettre en place ce nouveau système de commande sans contact, qui combine la technologie de Samsung et d’iNUI Studio ainsi qu’un service de haute qualité pour prendre soin de nos clients ».

Grâce à de puissants algorithmes exclusifs de traitement d’image, la technologie brevetée AIR TOUCH® offre une interaction exceptionnelle à distance (à 5 cm de l’écran) et une expérience utilisateur des plus conviviales. Permettant des interactions par clic, double-clic, glisser-déplacer, glisser et zoomer, le tout avec une précision de 3 mm, AIR TOUCH® est aussi facile à utiliser qu’un appareil tactile conventionnel.

« S’associer à Samsung Canada pour la première mise en œuvre de notre technologie en Amérique du Nord fut une expérience enrichissante », explique Olivier Raulot, fondateur et chef de la direction d’iNUI Studio. « Grâce à la technologie d’affichage de Samsung, nous sommes en mesure d’établir un nouveau standard de terminal pour les restaurants à service rapide. AIR TOUCH® est aussi simple à utiliser que les appareils traditionnels, mais avec l’avantage supplémentaire de favoriser les conditions d’hygiène. En nous faisant confiance ainsi qu’à notre technologie, St-Hubert continue de renforcer sa position de leader sur le marché ».

La solution AIRxTOUCH® KIOSK Série 3 intègre l’écran Samsung QMR Series de 55 po, qui offre une mise à l’échelle UHD intelligente et des couleurs riches et impeccables grâce à la technologie Dynamic Crystal Colour. Mettant en vedette une conception mince, la série Samsung QBR offre une résolution 4K ultra haute définition, offrant des images d’une netteté exceptionnelle et fidèles à la réalité.

« Nous sommes fiers de nous associer à iNUI Studio pour offrir des innovations en matière de commande sans contact », se réjouit Mary Peterson, vice-présidente, TI et solutions d’entreprise, Samsung Electronics Canada. « Les consommateurs d’aujourd’hui s’attendent à des options de libre-service partout où ils font des achats, y compris dans les restaurants à service rapide comme St-Hubert. Ensemble, nous tirons parti d’une technologie de pointe pour créer une expérience client pratique et sûre ».

Pour en savoir davantage sur l’AIRxTOUCH® KIOSK Série 3, veuillez visiter le airxtouch.com . Pour plus de renseignements sur les solutions d’affichage numérique Samsung, veuillez visiter le www.samsung.com/ca_fr/business/displays .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com .

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

À propos d’iNUI Studio

iNUI Studio est une entreprise de technologie avancée basée au Luxembourg. La société a développé et breveté AIR TOUCH® (octroyé aux USA et en Europe), une technologie basée sur la reconnaissance des gestes en temps réel permettant une interaction sans contact.

Contacts médias :

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Chris Dionne

North Strategic (pour Samsung Canada)

chris.dionne@northstrategic.com

416 500-3802

Aurélien George

iNUI Studio

aurelien.george@inui-studio.com

+352 671 59 98 80

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88b7f883-ff43-40a2-838e-9672bc156925/fr