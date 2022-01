Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2021

Communiqué de presse

Amiens, le 25 janvier 2022









Résultats 2021

Crédit Agricole Brie Picardie :

La meilleure année au service de son territoire, consacrée par un résultat net de plus de 200 M€









DÉVELOPPEMENT

Avec un record de 5,7 Md€ de financements à moyen et long terme sur l’année 2021 (+31% par rapport à 2020), le Crédit Agricole Brie Picardie confirme son statut de première banque du territoire (Somme, Oise, Seine et Marne).

Ce record est atteint au travers de la réalisation de 1,9 Md€ de crédits accordés pour soutenir les projets des entrepreneurs (professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités du territoire). S’y ajoute la transformation de 0,4 Md€ en moyen terme des Prêts Garantis par l’Etat (PGE), pour un encours total PGE de 0,5 Md€ à fin décembre 2021.

Par ailleurs, le financement des clients particuliers sur le marché de l’habitat s’est maintenu à un niveau élevé, avec 3,5 Md€ de projets financés.

Chiffres en Md€ dec-20 dec-21 Var en % Encours de collecte globale 32,0 33,7 +5,3% dont encours de collecte bilan 21,4 22,7 dont encours de collecte tierce 10,6 11,0 Encours de Crédit 25,7 27,9 +8,2% dont encours crédit habitat 17,8 19,0 dont encours crédit de trésorerie 1,9 2,0 dont encours de crédit équipement 6,0 6,9

Les encours de crédits progressent de 8,2% pour atteindre 27,9 Md€ en 2021. Cette forte progression permet d’atteindre une part de marché total des crédits supérieure à 35%*.

La Caisse Régionale a accueilli près de 58 000 nouveaux clients sur l’année, ce qui confirme la bonne dynamique commerciale dans un contexte de relance encourageant.

Le Crédit Agricole Brie Picardie comptabilise fin 2021 plus de 1,1 million de clients dont plus de 417 000 sont sociétaires. La croissance des usages digitaux se poursuit avec 60% des clients qui utilisent l’accès au Nouveau Portail Client (NPC) ou l’application mobile Ma Banque.

La Nouvelle Banque au Quotidien, une offre de nouveaux produits et services pour les particuliers, a été déployée en fin d’année et devient la clé de voute de la stratégie commerciale de demain.

L’encours de collecte globale géré par la Caisse Régionale atteint les 33,8 Md€, en augmentation de 5,6% sur 1 an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 1,3 Md€ sur un an glissant (+6,1%) et atteint 22,7 Md€. L’encours de collecte hors bilan augmente de 4,5%.

Le parc de cartes bancaires émises par la Caisse Régionale a augmenté de 23 000 unités, soit une croissance annuelle de 3,4%.

Avec un portefeuille assurance de plus de 688 000 contrats, la Caisse Régionale répond au besoin de protection des acteurs du territoire. Elle compte ainsi près de 20 000 contrats supplémentaires sur l’année.

RÉSULTATS FINANCIERS

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 659,2 M€ soit une progression de 17,7%. Le PNB sous-jacent consolidé est en hausse de 9,3% par rapport à fin décembre 2020.

Le résultat net consolidé de 2021 s’établit à 216,6 M€, dépassant pour la première fois le seuil des 200 M€. Il était de 128,8 M€ en 2020 et 179,4 M€ en 2019.

Base consolidée (en M€) dec-20 dec-21 Var en % Produit Net Bancaire 560,1 659,2 +17,7% PNB sous-jacent 542,9 593,6 +9,3% Charges de Fonctionnement Nettes 332,9 353,5 +6,2% Résultat Brut d'Exploitation 227,2 305,7 +34,6% RBE sous-jacent 210,0 240,1 +14,4% Résultat Net consolidée 128,8 216,6 +68,1%

A fin décembre 2021 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,02% (contre 1,14% en 2020), pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 30,5 Md€. La Caisse Régionale maintient un taux de défaut très inférieur à celui du marché français.

Les capitaux propres consolidés dépassent les 4,6 Md€ à fin décembre 2021, pour un total bilan consolidé de 38,4 Md€. Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A. au regard des règles de refinancement interne au Groupe) et envers la clientèle représentent respectivement 63,8% et 32,9% de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par Standard and Poor’s.

Base individuelle (en M€) dec-20 dec-21 Var en % Produit Net Bancaire 600,3 629,0 +4,8% PNB sous-jacent 543,0 587,2 +8,1% Charges de Fonctionnement Nettes 334,7 354,3 +5,9% Résultat Brut d'Exploitation 265,6 274,7 +3,4% RBE sous-jacent 208,3 232,9 +11,8% Résultat Net Social 145,0 183,3 +26,4%

Sur une base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 629,0 M€, en hausse de 4,8% par rapport à 2020 et 5,6% par rapport à 2019. Le PNB sous-jacent progresse de 8,1% par rapport à 2020 et 9,5% par rapport à 2019 marquant le dynamisme des activités commerciales dans un contexte de reprise économique, de taux bas et d’apport de ressources bonifiées de la Banque Centrale Européenne.

Les charges de fonctionnement atteignent 354,3 M€, en croissance de 5,9% sur un an glissant. Cette progression reflète la politique d’investissement de la Caisse Régionale dans le capital humain, immobilier et digital. Ces charges sont également tirées par la croissance du résultat net, via le partage de valeur prévu par l’intéressement-participation (hausse de 3,7% des charges hors cet effet). Le Résultat Brut d’Exploitation social atteint 274,7 M€ et le coefficient d’exploitation progresse légèrement à 56,3% à fin décembre 2021 (contre 55,8% en 2020).

Après l’impôt sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 183,3 M€ contre 145,0 M€ sur l’année 2020, soit une progression de 26,4%. Il dépasse même les niveaux d’avant COVID avec une progression de 5,9% par rapport à l’année 2019.

SOLIDITÉ FINANCIÈRE

La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés : le ratio CRD sera supérieur à 21% à fin décembre 2021 pour un minimum de 10,5% et le LCR fin de mois** s’établit à 204,8% à fin décembre 2021, pour une exigence réglementaire minimale fixée à 100,0%.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 21,7 M€, soit 8bp sur encours de crédits. Les dotations sur encours sains et sensibles (provisions IFRS9) représentent 32 M€. Le taux de couverture des défauts atteint 167% à fin décembre 2021 contre 149% en 2020.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

Programme « J’aime mon territoire » : près de 9 000 livrets et DAT sociétaires ouverts pour un total de près de 250 M€ épargnés en faveur du territoire. Plus de 16 500 sociétaires ont déjà adopté le don mensuel de 1 €, la Caisse Régionale s’engageant à leurs côtés en abondant ce soutien du même montant. Ainsi, 159 lauréats du territoire seront accompagnés dans le développement de leurs projets.

Fruit d’un partenariat bancaire inédit, le fonds de capital développement Regain 340 a déjà investi 20 M€ pour renforcer les fonds propres de 6 PME implantées dans les Hauts-de-France et la Seine-et-Marne.

Au cours du l’année 2021, la foncière de la Caisse Régionale dont sa principale filiale Val Brie Picardie Investissement (VBPI), a investi dans trois actifs immobiliers existants ainsi que dans trois projets à construire pour un montant total d’environ 50 M€.

La Caisse Régionale Brie Picardie continuera d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société, avec la force de son modèle de banque régionale coopérative et mutualiste.

CERTIFICATS COOPERATIFS D’INVESTISSEMENT

Le cours de clôture du certificat coopératif d’investissement (CCI) au 31 décembre 2021 est de 21,15 €. L’actif net par titre est égal à 60,79 €.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2021 affectée aux CCI ressort à 6,4.

Le Conseil d’Administration proposera ainsi à l’Assemblée Générale du 30 mars 2022 une rémunération de 1 € par CCI.

La Caisse Régionale poursuit son programme de rachat acté par l’Assemblée Générale du 30 mars 2021. Sur l’année 2021, 264 971 CCI ont été rachetés dont 256 413 à des fins d’annulation.

En 2022, la Caisse Régionale allouera un budget de

20 M€ pour le rachat de CCI. Le renouvellement du programme de rachat sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale du 30 mars 2022 et proposera un prix maximal de 61€ par CCI.





* Dernière donnée disponible à fin septembre 2021.

** A fin décembre 2021, le ratio LCR Disclosure s’établit 159,9%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes).

Comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2021 arrêtés par le Conseil d’Administration du 25 Janvier 2022 – Certification en cours par les commissaires aux comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées publiées par la Caisse Régionale en application des dispositions de l’article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site internet www.ca-briepicardie.fr .

Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr , 03 22 53 31 34.

Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr , 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.

A propos du Crédit Agricole Brie Picardie

Le Crédit Agricole Brie Picardie accompagne plus de 1,1 million de clients et plus de 417 000 sociétaires avec une gamme de produits et services financiers, adaptée à tous : particuliers, entreprises et professionnels, agriculteurs, institutions, collectivités publiques et associations. Grâce à un réseau de 209 agences de proximité réparties sur les trois départements de la Somme, de l’Oise et de la Seine-et-Marne, chacun peut bénéficier d’une expertise de proximité et des conseils personnalisés de près de 2 800 collaborateurs. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le Crédit Agricole Brie Picardie regroupe près de 900 administrateurs de Caisses Locales, acteurs-clés disposant d’une connaissance aigüe de l’économie et des dynamiques locales. Ils représentent les clients-sociétaires et s’engagent chaque jour aux côtés du tissu associatif en faveur de projets porteurs de sens et utiles aux habitants du territoire.

ANNEXE – Indicateurs Alternatifs de Performance

Indicateur Définition Collecte globale La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. Charges de fonctionnement nettes Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers. Taux de Couverture des défauts Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions IFRS9 rapportées aux encours défauts vifs. Ces « défauts vifs », définis depuis juin 2020, correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie. Le total des défauts est égal à la somme des défauts vifs et des « défauts en période d’observation », qui sont, depuis juin 2020, constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois). Actif net par titre L’Actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux (en norme française) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA).

ANNEXE - Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent

Base consolidée (norme IFRS) Décembre Décembre Variation (en millions d’euros) 2020 2021 en % Produit Net Bancaire 560,1 659,2 17,7% Retraitement des dotations/reprises sur provision portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat (1) -7,1 -20,0 Retraitement des opérations de restructuration de bilan 0,0 6,0 Retraitement des dotations la provision épargne logement 2,5 -3,8 Retraitement des dividendes SACAM Mutualisation -12,6 -10,5 Retraitement des dividendes SAS Rue de La Boétie 0,0 -37,3 Produit Net Bancaire sous-jacent 542,9 593,6 9,3%

(1) Un ajustement de méthode a été réalisé, notamment pour mieux prendre en compte le portefeuille de private equity : ce retraitement de décembre 2020 a été revu de 6,9 à 7,1 M€.

ANNEXE - Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent

Base individuelle (norme française) Décembre Décembre Variation (en millions d’euros) 2020 2021 en % Produit Net Bancaire 600,3 629,0 4,8% Retraitement des dotations/reprises de provision portefeuille de placement 0,6 -0,2 Retraitement des opérations de restructuration de bilan 0,0 9,9 Retraitement des dotations la provision épargne logement 2,5 -3,8 Retraitement des dividendes SACAM Mutualisation -12,6 -10,5 Retraitement des dividendes SAS Rue de La Boétie -47,8 -37,3 Produit Net Bancaire sous-jacent 543,0 587,2 8,1%

Pièce jointe