Quadient lance un module de Crédit Avancé pour aider les entreprises dans leur croissance grâce à une gestion intégrée du risque crédit

Le module de C rédit A vancé améliore la solution Quadient d'automatisation du poste client YayPay grâce à une gestion immédiate de la demande, de l ’approbation du crédit et de son score

Le nouveau module permet aux entreprises de gérer efficacement le risque de crédit et d'accélérer leurs ventes en s'appuyant sur des données de crédit externes

Paris, le 25 janvier 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui le lancement d'un module de Crédit Avancé pour sa suite de solutions cloud d'automatisation intelligente des communications (ICA). La suite ICA de Quadient associe de façon unique la gestion du poste clients (AR) et fournisseurs (AP), la gestion des communications clients (CCM), la cartographie du parcours client et l'automatisation des documents. Quadient est le seul fournisseur d'automatisation du poste clients à offrir des capacités complètes allant de l'acquisition à la relation client.

« En 2022, la gestion du crédit sera un enjeu crucial pour toutes les entreprises », a déclaré Kevin Permenter, Directeur d'Etudes, Applications Financières, pour IDC, groupe mondial de conseil et d'études sur les marchés des technologies de l'information. « Pour un impact optimal, les entreprises doivent se doter de solutions simples à utiliser et hautement automatisées pour établir la corrélation entre les décisions de crédit et la croissance des revenus. Le module de Crédit Avancé de YayPay adresse ces problématiques en combinant facilité d'utilisation, rapidité d’exécution et fonctions collaboratives. Quadient veut ainsi aider les entreprises à atténuer les frictions entre les équipes et réduire leur exposition au risque en leur permettant d'agir plus rapidement et plus efficacement pour accélérer le flux de trésorerie d'une manière maîtrisée et reproductible ».

Partie intégrante de la solution de gestion du poste client YayPay de Quadient, le module de Crédit Avancé fournit des données de crédit en temps réel qui aident les utilisateurs à développer leurs activités de façon maîtrisée, accélérant leurs ventes tout en limitant les risques. Le module donne également un accès immédiat aux informations de solvabilité des clients à tout moment, en combinant des données issues de sources externes avec deses données de comportement des payeurs détenues dans YayPay. La solution réunit ainsi en un seul outil les évaluations de crédit en temps réel, des fiches de crédit personnalisées, des décisions de crédit immédiates ainsi que des approbations et des plafonds de crédit flexibles. Toutes ces données sont présentées en temps réel sur des tableaux de bord dynamiques et personnalisés pour chaque client.

« Il est toujours difficile de mettre en œuvre les bonnes pratiques les plus efficaces sans une stratégie de gestion du crédit sans faille. En adoptant une approche monolithique, les entreprises passent souvent à côté d'opportunités de revenus essentielles », explique Chris Hartigan, Directeur des Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « En exploitant des données de crédit en temps réel provenant de sources externes et regroupées dans un tableau de bord facile à utiliser, le module de Crédit Avancé de YayPay permet aux équipes de gestion des comptes clients de traiter plus rapidement les demandes, la prise en charge et la gestion des clients, pour aboutir à un processus plus efficace et plus fluide ».

Ce nouveau module aide les équipes financières à prédire avec précision le comportement des payeurs, à simplifier la prise en charge des nouveaux clients, à éviter les pertes de revenus involontaires ou non détectées et, en fin de compte, à mieux planifier leurs activités. Les utilisateurs peuvent ainsi adapter les plafonds de crédit en fonction de stratégies de gestion du risque et d’objectifs commerciaux fixés, ce qui permet de répondre aux principaux enjeux du secteur. L'absence d'historique sur le comportement de paiement des clients et de fiches de crédit conduit traditionnellement à une dépendance vis-à-vis de sites externes pour les vérifications de crédit. Une gestion inefficace du crédit se traduit souvent par des coûts supplémentaires, ce qui impacte les revenus et les flux de trésorerie prévisionnels. Une vue d'ensemble des données de crédit permet aux équipes de prendre ds décisions de crédit rapides et guidées par ces données.

