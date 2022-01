McPhy annonce son chiffre d’affaires pour l’exercice 2021

French English

Chiffre d’affaires 2021 : 13,1 M€

Forte dynamique commerciale au second semestre avec un net rebond de la prise de commandes fermes 1 et une progression de plus de 30% du carnet de commandes (backlog) 2

et une progression de plus de 30% du carnet de commandes (backlog) Poursuite de la structuration et de l’industrialisation du Groupe à travers le financement de plans de croissance humains, technologiques et industriels

Solide position financière de 177 M€ au 31 décembre 2021 malgré un accroissement attendu de la perte d’exploitation

La Motte-Fanjas, le 25 janvier 2022 - 17h45 CET - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel pour l’exercice clos au 31 décembre 2021, qui s’établit à 13,1 M€.

En M€ 2021 2020 Variation Premier semestre 5,2 5,4 -3,7% Second semestre 7,9 8,3 -4,8% Chiffre d’affaires total 3

13,1 13,7 -4,4% Prise de commandes fermes 19,2 23,0 -4,4% Backlog 20,1 15,2 +32,2%

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : « Dans un contexte de structuration des marchés de l’hydrogène au plan international, McPhy poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique et renforce son positionnement d’acteur industriel majeur de l’hydrogène au service de la transition énergétique. Fort d’une gouvernance nouvelle, le Groupe concentre ses efforts sur l’élaboration de son dispositif industriel pour passer à l’échelle et adresser les besoins croissants de ses marchés, tant en nombre qu’en taille de projets. Le retour d’une forte traction commerciale au second semestre de l’exercice avère ce passage et la pertinence de cette ambition, même si le Groupe veille à développer ses capacités de production en fonction de la maturité du marché. Ainsi, des choix stratégiques ont été opérés, avec la localisation d’un nouveau site de production de stations hydrogène à Grenoble et la pré-sélection de Belfort pour l’implantation d’une Gigafactory d’électrolyseurs. Ces projets industriels viennent compléter les capacités de production basées en Italie et d’ingénierie basée en Allemagne, établissant une empreinte industrielle européenne forte. Nos équipes sont pleinement mobilisées dans la réussite du passage à l’échelle de McPhy et orientées vers la satisfaction de nos clients. Le plan de recrutement visant à accompagner la montée en puissance du Groupe a été réalisé, avec près de 50 embauches sur l’année. Nous nous fixons pour objectif de recruter plus de 60 nouveaux collaborateurs en 2022, capitalisant sur notre attractivité pour sécuriser les compétences qui nous permettront de nous imposer comme un leader de la filière hydrogène. »

Forte dynamique commerciale au second semestre

Le chiffre d’affaires sur l’exercice 2021 s’établit, comme anticipé au moment de l’annonce des résultats semestriels, à 13,1 M€, contre 13,7 M€ en 2020. La croissance attendue sur l’exercice a été notamment ralentie au 1er semestre, du fait en partie du contexte sanitaire mondial et des restrictions y afférentes, et de l’attentisme de certains acteurs dépendant de mécanismes de financements publics.

Le chiffre d’affaires est composé à 55% par la fourniture d’électrolyseurs (39% pour les électrolyseurs de grande capacité McLyzer et 16% pour la gamme Piel) et à 45% par les stations hydrogène McFilling.

La dynamique commerciale a connu un net rebond au cours du second semestre, avec la signature de plusieurs commandes fermes1 telles que :

le projet R-Hynoca 4 qui vise à implanter la première station hydrogène à Strasbourg. McPhy fournira une station de recharge double pression 350-750 bar dotée d’une capacité de distribution de 700 kg par jour, et un point de recharge pour bouteilles hydrogène sous pression (« tube trailers ») ; le projet de la Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais 5 (« CEOG »), le plus grand projet au monde de centrale électrique combinant l’énergie photovoltaïque et un stockage massif de 128 MWh, principalement sous forme d’hydrogène. McPhy fournira l’électrolyseur grande puissance Augmented McLyzer 16 MW qui produira de l’hydrogène renouvelable à partir d’eau et d’électricité verte produite par le parc photovoltaïque ; une commande pour la fourniture d’une station hydrogène grande capacité dans l’ouest de la France 6 .



En complément, McPhy a été identifié comme partenaire privilégié7 dans différents projets :

la signature d’un accord de coopération (« Memorandum of Understanding ») avec Enel Green Power 8 pour la fourniture d'un électrolyseur alcalin pressurisé de 4 MW de la gamme Augmented McLyzer, qui serait connecté à un parc d'énergie renouvelable à Carlentini, en Sicile ; la sélection de McPhy comme fournisseur privilégié pour équiper, à Sines au Portugal, le projet GreenH2Atlantic 9 d’une plateforme d'électrolyse de 100 MW ; la signature d’un partenariat stratégique avec Hype dont la première tranche (fourniture d’un électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et une station 800 kg / jour) pourrait se matérialiser au premier trimestre 2022 10 , sous réserve de la finalisation de la documentation juridique afférente à ce partenariat.



L’accroissement du volume de ces projets d’envergure témoigne de la reprise des appels d’offres dans la filière hydrogène. Ces nouveaux marchés ont nourri le portefeuille commercial de McPhy, dont le montant a doublé en un an, et ce en dépit du retard constaté dans le déploiement des grands programmes de subventions publiques.

Ces succès commerciaux se matérialisent par une prise de commandes fermes de 19 M€, portant le carnet de commandes à 20 M€ au 31 décembre 2021, en progression de +30% en comparaison de 2020.

L’ensemble des contrats pour lesquels McPhy a été retenu ou identifié comme partenaire privilégié à ce jour porte ses références à 191 MW et 95 stations.

Passage à l’échelle industrielle, déploiement de la stratégie partenariale et succès de la campagne de recrutements

En 2021, McPhy a également franchi plusieurs jalons dans la structuration de son outil industriel. Sur le segment des stations hydrogène, McPhy va regrouper ses activités de recherche et innovation, d’ingénierie et de production sur un nouveau site implanté au cœur de l’agglomération grenobloise. Ce site sera opérationnel au printemps 2022. Le Groupe a également présélectionné Belfort pour y implanter sa Gigafactory d’électrolyseurs, dont la construction reste conditionnée notamment à l’obtention d’un financement dans le cadre de l’IPCEI. Initialement prévue fin 2021, la décision finale d’investissement devrait intervenir d’ici la fin du premier semestre 2022.

Le Groupe s’est attaché à renforcer son offre à travers le déploiement de sa stratégie partenariale. McPhy a ainsi conclu plusieurs accords avec des acteurs majeurs de l’écosystème hydrogène, à l’instar de ceux signés avec TSG11, Plastic Omnium12 ou Hype13. Cette stratégie vise à la fois à bâtir une offre d’hydrogène décarboné à 360 degrés en s’appuyant sur un réseau de partenaires de premier plan, et à développer une approche industrialisée et standardisée afin d’accroître la compétitivité de l’hydrogène, tant sur le plan de la mobilité que des usages industriels.

Sur l’exercice 2021, McPhy a réalisé une campagne de recrutements intensive et renforcé ses équipes, pilier stratégique pour la réussite du passage à l’échelle. Conformément à l’objectif fixé, ce sont ainsi 44 collaborateurs, dont 75% de fonctions directes (ingénieurs, techniciens, opérateurs, etc.), qui ont rejoint la société sur des postes hautement techniques. Avec un plan de recrutement de 60 collaborateurs supplémentaires sur l’exercice en cours, le Groupe ambitionne de doubler ses effectifs entre l’exercice 2020 et 2022, sur des fonctions destinées à accompagner le passage à l’échelle industrielle de la société.



Une solide position financière malgré un accroissement attendu de la perte d’exploitation

Le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 est attendu aux alentours de -25 M€. L’accroissement de la perte d’exploitation est notamment lié aux projets structurants nécessaires au passage à l’échelle industrielle en cours de déploiement. Ce résultat intègre également l’impact financier de la fuite d’hydroxyde de potassium sur un équipement installé à Grenzach-Wyhlen en Allemagne, pour un montant total de près de 5 M€. Ce montant inclut l’ensemble des dépenses liées à l’incident lui-même, provisionnées au 30 juin 2021, ainsi que le coût de mesures préventives de remplacement de stacks en cours de déploiement auprès de quelques clients équipés d’un modèle d’électrolyseur de première génération similaire.

Au 31 décembre 2021, le Groupe dispose d’une trésorerie de 177 M€. Cette position financière solide et le soutien d’investisseurs et partenaires technologiques de premier plan permettent à McPhy de poursuivre sa feuille de route commerciale, sa structuration et son industrialisation, à travers le financement de plans de croissance humains, technologiques et industriels d’un leader de la filière hydrogène.

Prochaine communication financière :

Publication des Résultats 2021, le 8 mars 2022, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

1 Commandes matérialisées par des bons de commandes signés

2 Prises de commandes non encore comptabilisées en chiffre d’affaires

3 Chiffres non audités à la date du présent document

[7] Partenaire privilégié et sous réserve que le projet aboutisse étant précisé que certains de ces projets devraient impacter une partie du chiffre d’affaires à partir de 2023

