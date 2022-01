English French

Nanterre (France), 25 janvier 2022

TOUTES LES CONDITIONS POUR LA RÉALISATION DE LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE FAURECIA DANS HELLA SONT DÉSORMAIS SATISFAITES

LA COMMISSION EUROPÉENNE A APPROUVÉ L'ACQUISITION DE HELLA PAR FAURECIA

Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile, annonce aujourd'hui l’autorisation par la Commission européenne de l'acquisition par Faurecia d'une participation majoritaire dans Hella GmbH & Co. KGaA.

Etant la dernière autorisation requise de la part des autorités réglementaires, toutes les conditions suspensives sont désormais satisfaites pour la réalisation de la transaction avec la famille Hueck annoncée le 14 août 2021 et pour le règlement-livraison de l'offre publique d'achat des actions Hella.

Faurecia acquerra un total de 79,5 % de Hella dont :

60% des actions Hella auprès du pool de la Famille Hueck, dont environ 51,5% des actions Hella à acquérir du pool de la Famille Hueck en espèces et c. 8,5% des actions Hella à acquérir en contrepartie d'un maximum de 13 571 427 actions Faurecia SE nouvellement émises en faveur du pool de la Famille Hueck ;

Et environ 19,5% dans le cadre du règlement de l'offre publique d'achat terminée le 11 novembre 2021.

Le règlement-livraison de l'offre publique d'achat, ainsi que la réalisation de la transaction avec le pool familial Hueck, interviendront dans les dix prochains jours ouvrés.

