Nominations au sein de SCOR Investment Partners







SCOR Investment Partners SE, la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, annonce aujourd’hui des nominations au sein de son équipe Business Development visant à poursuivre les ambitions de croissance de son activité de gestion pour compte de tiers et de développer ses relations clients.



Alexandre Jaeglé, précédemment Head of Client Solutions – Eurozone, est nommé Head of Sales de SCOR Investment Partners. Dans ses nouvelles fonctions, Alexandre sera responsable de l’activité de levée de fonds pour SCOR Investment Partners, des relations clients et de la couverture des consultants en investissement.



Lauren Burns Carraud, précédemment Deputy Head of Communications pour le groupe SCOR, est nommée Head of Marketing and Communications pour SCOR Investment Partners. Dans ses nouvelles fonctions, Lauren sera responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie marketing d’entreprise pour SCOR Investment Partners, du marketing produits, du positionnement de la marque et de la communication.



Daniela Coats, précédemment Investment Governance & Process Coordinator pour SCOR Global Investments, est nommée Strategic Partnerships Manager et sera responsable de l’animation des partenariats de distribution externes.



Alexandre Jaeglé, Lauren Burns Carraud et Daniela Coats rapporteront à Louis Bourrousse.







Louis Bourrousse, Head of Business Development et membre du Directoire de SCOR Investment Partners, déclare : « ces nominations, toutes internes, ont lieu à un moment déterminant dans le développement de SCOR Investment Partners. Avec cette équipe expérimentée et internationale, nous sommes idéalement positionnés pour poursuivre nos objectifs de croissance et accélérer le développement de notre franchise de gestion d’actifs pour compte de tiers. »







*



* *



Biographies



Alexandre Jaeglé rejoint SCOR Investment Partners en 2013, et était dernièrement responsable commercial international en charge du Benelux et de l’Europe du Nord, puis responsable du développement commercial sur la zone Euro. Avant de rejoindre SCOR Investment Partners, il a passé cinq ans chez Groupama Asset Management. Alexandre a débuté sa carrière en 1998 chez BNP Paribas Asset Management. Il est diplômé Sup de Co de l’Ecole de commerce Reims Management School.



Lauren Burns Carraud rejoint SCOR en 2018 en tant que directrice adjointe de la communication. Avant de rejoindre SCOR, Lauren a passé huit ans chez Citigroup puis chez J.P. Morgan à New York, Londres et Paris dans les domaines de la stratégie, de la banque, puis de la communication et des relations publiques. Elle débute sa carrière chez Marsh dans le domaine de l’assurance responsabilité des dirigeants et des administrateurs. Lauren est titulaire d’un MBA de la New York University Stern School of Business.



Daniela Coats rejoint SCOR à l’occasion de l’acquisition de Converium en 2008 et a exercé différentes responsabilités au sein de SCOR Global Investments depuis sa création. Précédemment, Daniela a passé dix ans en tant que contrôleur de gestion au sein d’institutions financières. Elle débute sa carrière en tant qu’auditrice financière au sein d’un grand cabinet d’audit. Daniela est diplômée d’HEC Lausanne en Suisse et est CFA Charterholder depuis 2004. Daniela a obtenu la qualification CIPM du CFA Institute en 2011.











– Fin –







Pour de plus amples informations, contactez Lauren Burns Carraud, Head of Marketing and Communications,

+33 1 58 44 76 62, lburns@scor.com







A propos de SCOR Investment Partners,



SCOR Investment Partners : financer, ensemble, le développement durable de la société.



SCOR Investment Partners est la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR. Créée en 2008 et agréée depuis mai 2009 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le n°GP09000006, SCOR Investment Partners compte plus de 80 collaborateurs et s’organise autour de six pôles de gestion : Fixed Income, Corporate Loans, Dettes Infrastructure, Immobilier, Insurance-Linked Securities et Sélection de Fonds. Depuis 2012, SCOR Investment Partners donne accès aux investisseurs professionnels à une partie des stratégies développées pour le groupe SCOR. Les actifs confiés par les investisseurs externes s’élèvent à EUR 5,3 milliards à fin septembre 2021. Au total, les actifs sous gestion de la société s’élèvent à EUR 17,7 milliards à fin septembre 2021 (encours sous gestion de SCOR Investment Partners UK Ltd et engagements non tirés inclus).



Visitez le site de SCOR Investment Partners : www.scor-ip.com







Document destiné exclusivement aux journalistes et professionnels de la presse et des médias. Ce communiqué de presse est produit à titre d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme une offre, une sollicitation, une invitation ou une recommandation à souscrire un service ou produit d’investissement. SCOR Investment Partners SE décline toute responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation des informations contenues dans ce document. SCOR Investment Partners SE ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d’une décision, quelle qu’elle soit, prise sur la base de ces informations.