Exterro gibt bedeutende Branchenaktion seiner Dokumentenprüfungsplattform bekannt

PORTLAND, Oregon (USA), Jan. 25, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. – der bevorzugte Anbieter von Legal GRC-Software, die speziell für interne Rechts-, Datenschutz- und IT-Teams von Global 2000- und AmLaw 200-Organisationen entwickelt wurde – gab heute eine zeitlich begrenzte Werbeaktion in Bezug auf seine Prüfungsplattform Exterro Review mit bis zu sechs kostenlosen Monaten und fünf Terabyte Datenspeicher bekannt. Die Werbeaktion überschneidet sich mit Exterros fortlaufendem Ausbau seiner Review-Geschäftsbereichs und aktualisierten Funktionsmöglichkeiten, die nun dem gesamten juristischen Wirtschaftssystem zur Verfügung stehen, einschließlich Rechtsdienstleistern, Anwaltskanzleien und Firmenkunden. Darüber hinaus stellt die Beförderung von Clay Cocalis zum Chief Revenue Officer und die Einstellung von Don McLaughlin, Senior Vice President, Review Software, die bedeutende Investition dar, die das Unternehmen in Exterro Review tätigt, um in diesem Jahr einen größeren Marktanteil zu sichern.



Die Aktion zu Exterro Review ist einfach: Interessierte Unternehmen können das Produkt Exterro Review bis zu sechs Monate lang kostenlos auf bis zu fünf Terabyte Daten nutzen. Um mehr über Exterro Review zu erfahren und an der Aktion teilzunehmen und/oder eine Demo zu vereinbaren, klicken Sie bitte hier hier.

Das Exterro Review-Modul ist als eigenständige Dokumentenprüfungslösung oder als Teil der umfassenderen Exterro Orchestrated E-Discovery Suite erhältlich und bietet einige der fortschrittlichsten KI- und maschinellen Lernfunktionen auf dem Markt, einschließlich neuronaler maschineller Übersetzung, intelligenter Kennzeichnung und Entitätserkennung. Die automatisch skalierbare Architektur von Exterro Review ermöglicht die Orchestrierung und Automatisierung des gesamten Dokumentenprüfungsprozesses, wodurch Zeit und Kosten der Prüfung erheblich reduziert werden, während Risiken im Zusammenhang mit manuellen Eingriffen, die in anderen Tools erforderlich sind, eliminiert werden.

Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz von KI bei Exterro Review den Kunden, Datensätze besser zu analysieren, indem Muster und Anomalien automatisch erkannt werden. Es eignet sich für alle Anwendungsfälle von Überprüfungen (z. B. Entdeckung, Prüfung von Sicherheitsverletzungen, DSAR, FOIA, Ermittlungen usw.) von der Erstprüfung bis hin zu den komplexesten mehrjährigen, facettenreichen und vielschichtigen Überprüfungsprojekten, einschließlich Zweitanfragen. Weitere Einzelheiten über die Exterro Review-Plattform und die E-Discovery-Suite von Exterro finden Sie hier.

Über Exterro

Exterro versetzt Rechtsteams in die Lage, ihre Legal Governance-, Risiko- und Compliance-Anforderungen (Legal GRC) proaktiv und vertretbar zu verwalten. Unsere Legal GRC-Software ist die einzige umfassende Plattform, die die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, Rechtsvorgängen, digitalen Ermittlungen, Reaktionen auf Cybersicherheit, Compliance und Information Governance automatisiert. Tausende von Rechtsteams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen unserer integrierten Legal GRC-Plattform, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter exterro.com

Medienkontakt:

Danielle Kane

Plat4orm – für Exterro



danielle@plat4orm.com