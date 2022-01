Le CN annonce la nomination de Tracy Robinson au poste de présidente-directrice générale

Jean Charest est nommé au conseil d’administration du CN à titre d’administrateur indépendant



Shauneen Bruder est nommée vice-présidente du conseil

Deux nouveaux administrateurs indépendants seront nommés au conseil au plus tard à l’assemblée générale annuelle de 2022 du CN

MONTRÉAL, 25 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR, NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la nomination de Tracy Robinson à titre de présidente-directrice générale et de membre de son conseil d’administration, avec prise d’effet le 28 février 2022. Cette nomination découle de la retraite précédemment annoncée de Jean-Jacques (« JJ ») Ruest, qui quittera le conseil du CN le 28 février 2022, mais demeurera au CN à titre de conseiller jusqu’au 31 mars 2022 pour assurer une transition sans heurts.

Avant se joindre au CN, Mme Robinson travaillait au sein de Corporation TC Énergie et, auparavant, elle a passé près de 30 ans au sein du Canadien Pacifique. Elle est une dirigeante d’entreprises ouvertes chevronnée et respectée qui compte plus de 35 ans d’expérience dans la gestion des opérations, l’élaboration de stratégies et l’exécution de projets, expérience qu’elle pourra mettre à profit pour stimuler la croissance et la rentabilité du CN. Grâce à ses compétences avérées en tant que dirigeante extraordinaire et hautement performante, elle jouit d’une excellente réputation dans le secteur canadien du gaz naturel réglementé par les gouvernements fédéral et provinciaux et ailleurs.

Le CN a également annoncé plusieurs changements à son conseil d’administration. La Compagnie a nommé l’honorable Jean Charest, C.P. administrateur indépendant. Shauneen Bruder a, quant à elle, été nommée vice-présidente du conseil. Au plus tard à l’assemblée générale annuelle de 2022 du CN, ce dernier nommera au conseil deux nouveaux administrateurs indépendants ayant de l’expérience dans les chemins de fer nord-américains.

« Nous sommes ravis de voir Tracy se joindre au CN à titre de présidente-directrice générale, et nous sommes convaincus que le CN dispose de la bonne équipe pour le mener à la prochaine étape de sa croissance. Tracy compte plus de 35 ans d’expérience dans la gestion des opérations, l’élaboration de stratégies et l’exécution de projets, expérience qu’elle pourra mettre à profit pour stimuler la croissance et la rentabilité de la Compagnie. Je tiens à remercier Shauneen d’avoir dirigé le comité de recrutement pendant la procédure rigoureuse qui a permis de trouver la leader qu’il nous faut pour stimuler la croissance, l’amélioration continue de l’exploitation, l’avancement technologique et l’accroissement de la valeur actionnariale et pour attirer une main-d’œuvre de calibre mondial. De plus, nous sommes heureux d’accueillir Jean au conseil dès maintenant, et nous sommes impatients d’accueillir deux nouveaux administrateurs ayant de l’expérience dans les chemins de fer. Notre stratégie est bien amorcée et nous avons fait d’importants progrès dans la construction du chemin de fer de l’avenir. »

— Robert Pace, président du conseil d’administration du CN

« Je n’ai aucun doute que Tracy sera une leader extraordinaire pour guider le CN dans la prochaine étape de son cheminement, et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec elle. Je tiens à exprimer ma gratitude à mes collègues au sein du conseil et du comité de recrutement pour le travail qu’ils ont accompli dans le cadre de ce processus très rigoureux et minutieux ainsi qu’à JJ Ruest pour les qualités de chef dont il a fait preuve en tant que PDG depuis 2018. Nous offrons nos meilleurs vœux à JJ Ruest à l’occasion de sa retraite. »

— Shauneen Bruder, vice-présidente du conseil d’administration du CN

« Le CN vit une période de transformation, et je ne saurais être plus enthousiaste à l’idée des occasions qui s’offrent à nous. Notre priorité est de construire le chemin de fer de l’avenir, qui crée une valeur actionnariale en répondant aux besoins de nos clients, de nos employés, de nos collectivités et des économies qui dépendent de nous, et ce, de manière sûre, fiable et efficace. J’ai hâte de travailler en proche collaboration avec les cheminots extrêmement talentueux du CN, les membres du conseil d’administration et l’équipe de direction, à mesure que nous faisons passer le CN à un niveau supérieur de rendement et de leadership dans l’industrie. Je tiens également à souligner que je respecte et j’apprécie la riche histoire du CN à Montréal et au Québec, où la langue commune et officielle est le français. Je suis heureuse de retourner dans la merveilleuse ville de Montréal, et j’ai déjà commencé à suivre des cours de français pour être en mesure de profiter pleinement de l’expérience de la vie au Québec et pour pouvoir communiquer avec les précieux employés et clients du CN partout sur le continent. »

— Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Biographies de Tracy Robinson et Jean Charest

Tracy Robinson , avant se joindre au CN, travaillait au sein de Corporation TC Énergie à titre de vice-présidente exécutive, présidente, gazoducs canadiens et présidente, Coastal GasLink. Avant de se joindre à TC Énergie, M me Robinson a passé 27 ans au sein du Canadien Pacifique, notamment dans des postes de haute direction des secteurs commercial, opérationnel et financier. Tout au long de sa carrière, M me Robinson a siégé à plusieurs conseils sectoriels et conseils de sociétés fermés, et elle est actuellement membre du conseil d’entreprises de la Colombie-Britannique (Business Council of British Columbia) ainsi que du comité de campagne et du conseil consultatif du doyen de la Edward’s School of Business de l’Université de la Saskatchewan. Elle représente également TC Énergie au conseil de l’Association canadienne du gaz, est membre du conseil d’entreprises de l’Alberta (Business Council of Alberta) et siège au conseil de STARS. M me Robinson comprend et respecte pleinement la richesse de la réalité et de la spécificité culturelles et linguistiques du Québec, et elle a fait de la maîtrise du français une priorité personnelle.





, avant se joindre au CN, travaillait au sein de Corporation TC Énergie à titre de vice-présidente exécutive, présidente, gazoducs canadiens et présidente, Coastal GasLink. Avant de se joindre à TC Énergie, M Robinson a passé 27 ans au sein du Canadien Pacifique, notamment dans des postes de haute direction des secteurs commercial, opérationnel et financier. Tout au long de sa carrière, M Robinson a siégé à plusieurs conseils sectoriels et conseils de sociétés fermés, et elle est actuellement membre du conseil d’entreprises de la Colombie-Britannique (Business Council of British Columbia) ainsi que du comité de campagne et du conseil consultatif du doyen de la Edward’s School of Business de l’Université de la Saskatchewan. Elle représente également TC Énergie au conseil de l’Association canadienne du gaz, est membre du conseil d’entreprises de l’Alberta (Business Council of Alberta) et siège au conseil de STARS. M Robinson comprend et respecte pleinement la richesse de la réalité et de la spécificité culturelles et linguistiques du Québec, et elle a fait de la maîtrise du français une priorité personnelle. Jean Charest a eu une carrière dans la vie publique pendant près de 30 ans, notamment comme 29e premier ministre du Québec de 2003 à 2012. Sous sa direction, le Québec a connu une période de prospérité économique soutenue, malgré une crise financière et économique mondiale. Son gouvernement a également mis en œuvre un important programme d’investissement dans les infrastructures et a joué le rôle de chef de file mondial dans les domaines de l’environnement et des changements climatiques. Auparavant, il a été chef du Parti progressiste-conservateur fédéral du Canada et chef du Parti libéral du Québec. Il est actuellement associé au bureau de Montréal de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.



Le CN a conclu une convention de règlement avec CIFF Capital et TCI (collectivement, « TCI »). Aux termes de cette convention, le CN et TCI ont mutuellement convenu de la nomination des deux administrateurs indépendants au conseil avant l’assemblée générale annuelle de 2022. TCI a accepté de retirer sa demande de convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires, qui devait se tenir le 22 mars 2022, et d’appuyer l’élection de tous les candidats aux postes d’administrateurs du CN aux assemblées générales annuelles de 2022 et de 2023.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l’expression forward-looking statements de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et aux termes de lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie met le lecteur en garde contre le fait que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de rendements futurs et comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels de la Compagnie soient sensiblement différents des perspectives ou encore des résultats ou du rendement futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Pour une description des principaux facteurs de risque, on peut consulter le Rapport de gestion dans le Rapport annuel et les rapports intermédiaires, la Notice annuelle et le formulaire 40-F du CN, déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et accessibles sur le site Web du CN.

Sources: