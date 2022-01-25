Amlan研发的新一代天然矿物饲料添加剂为畜禽养殖的进步发展播种希望

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Amlan在全球关键地区不断增加研发与专业技术投资，“推广下一代矿物基饲料添加剂技术。

Amlan正在为全球家禽和牲畜养殖提供经过验证的饲料添加剂，并面向美国市场推出全新的天然矿物基饲料添加剂，以满足消费者对无抗生素饲养的高质量动物蛋白日益增长的需求。

在家禽与生猪生产中，新一代技术以天然方式改善肠道健康，增强肠道稳定性，提高动物对病原等的非特异性免疫反应。

亚特兰大, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天然饲料添加剂方面的各项进展正在转变动物蛋白生产的格局，提供经过验证的可靠产品，提高家禽和牲畜生产的可持续性，满足消费者对更清洁饲料日益增长的需求。在本周一年一度展示家禽养殖与加工中使用最新技术的国际生产和加工博览会（IPPE）上，Amlan International为美国的生产商和垂直集成商推出了新一代天然矿物基饲料添加剂，同时展示出其在全球关键市场的研发和技术支持方面不断增加的投资。

Amlan总裁兼总经理、全球吸附剂技术领导者Oil-Dri Corporation of America总裁兼首席执行官Dan Jaffee表示：“随着牲畜生产中抗生素的使用受到越来越严格的审查，家禽业必须采取行动。越来越多的生产商面临减少在动物饲料中使用抗生素的压力，这使得动物的肠道健康比以往任何时候都更重要。”

Amlan营销与产品开发副总裁Wade Robey博士表示：“在本周的IPPE大会上，我们展示了公司在下一代天然矿物基饲料添加剂技术方面的投资，这些技术可维持的动物肠道健康和免疫机能，无需使用抗生素或刺激性化学添加剂。这些特性满足了消费者对更清洁饲料的需求，同时减少了动物生产养殖所需的投入。这些因素协同作用，可降低家禽和牲畜养殖方面的成本及环境影响。”

Amlan在其天然饲料添加剂领域（如家禽Varium®和生猪NeoPrime®）已在包括拉丁美洲、东南亚和中国在内的主要国际市场取得了良好业绩。Amlan在美国推出并于本周在IPPE上展示的新产品正在帮助解决动物养殖的可持续性问题，采用天然饲料添加剂来支持家禽和生猪的肠道健康、动物福祉和经济表现。新产品包括优化肠道健康的单一成分饲料添加剂Sorbiam™ 、可分别支持家禽和生猪肠道能力的天然配方Ambio™-P和Ambio™-S、支持最佳肠道健康、动物福祉和经济效益的AmSure™、以及基于天然植物素的配方Enterotec™。Enterotec配方可支持正常肠道的完整性，以及用作从动物饮食中去除的化学和离子载体化合物的功能。

这些天然饲料添加剂的配方具有强大的相互协同作用，无需使用饲料抗生素生长促进剂（AGP）。矿物质与其他饲料添加剂的协同混合可进一步支持正常的肠道功能和消化过程。

心系全球进行设计和生产

作为吸附剂矿物技术领导者Oil-Dri® Corporation of America的动物健康业务，Amlan利用Oil-Dri的矿物科学专业知识开发专有矿物基饲料添加剂。Amlan的产品以经过热加工的天然矿物成分为基础，不使用有害化学物质，专为每种产品特别量身定制。

Amlan全球销售副总裁Fred Kao表示：“借助Amlan和Oil-Dri的垂直整合能力，我们公司控制着从矿山到饲料全过程的质量、可靠性与安全性。我们遵循可持续采矿实践，并在饲料添加剂产品中使用天然成分。”

投资未来

展望2022年，Amlan将凭借其基于矿物质的动物健康解决方案获得巨大的增长机会。Amlan的创新中心位于美国伊利诺斯州弗农希尔斯，拥有Richard M. Jaffee应用微生物实验室，公司的生命科学团队专注于研发新一代天然、非药物饲料添加剂，支持家禽和牲畜的正常肠道功能。研究设施于2019年得到扩展，以支持公司最近的生命科学举措的增长。

Amlan还在关键市场进行投资来增强服务能力，以支持畜牧业生产商和集成商。中国就是一个例子，Amlan最近扩大了在中国战略位置中三个物流与供应中心的能力，以迅速适应不断变化的产品需求。

Kao表示：“技术就像人一样，只有为我们的客户带来解决方案并提供支持来确保长期价值与生产力方可称之为最好。在过去两年中，我们在东南亚、中国、拉丁美洲和美国的主要市场明显地发展了我们的技术、销售和市场营销团队，以帮助客户成功地使用我们的天然矿物基饲料添加剂。我们对客户承诺的一个组成部分是提供专业化的人员，帮助客户将其运营最大化，同时满足整个食品链的高标准要求。”

在本周的IPPE大会上，著名的家禽业与Amlan专家们举行了技术讲座和口头概要教育演讲，简要介绍应对家禽业挑战的新研究和解决方案。在IPPE之后，相关共享信息将刊登在 www.amlan.com 上。

公司信息

Amlan是全球领先的矿物质吸附剂制造商与经销商Oil-Dri Corporation of America的动物健康业务部门。Oil-Dri运用自身在矿物质科学领域80多年的专业知识，针对消费者市场和企业对企业市场选择性地开采和加工他们独特的矿物质。以“Amlan International”名称开展业务的Oil-Dri Corporation of America是一家在纽约证券交易所公开上市的公司（纽约证券交易所股票代码：ODC）。Amlan International面向全球销售饲料添加剂。产品供应情况因国家和地区而异，相关声明不构成医学声明，并可能因政府要求而有所不同。

Reagan Culbertson

媒体联系人

press@amlan.com