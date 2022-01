Kevin Shelly zum Strategic Account Manager von Nikkiso ACD – Nord- und Südamerika ernannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Kalifornien, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group („Gruppe“), eine Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, bekannt zu geben, dass Kevin Shelly die Funktion des Strategic Account Manager für die Nikkiso Cryogenic Pumps Unit – Nord- und Südamerika übernimmt.



Diese neue und wichtige Position im Managementteam unterstützt die Ziele der Gruppe, ihre Präsenz und ihren Einfluss auf dem Industriegasmarkt in Nord- und Südamerika weiter auszubauen.

Shelly kann in seiner über 20-jährigen Branchenerfahrung auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen Umsatzentwicklung, Kundenbeziehungen, Key-Account-Management und Gebietsmanagement verweisen. Schwerpunkte seines Aufgabengebiets in der Pumpensparte sind der Verkauf von Erstausrüstungen sowie der Service- und Ersatzteilmarkt. Shelly wird auch eine wesentliche Rolle bei der strategischen Ausrichtung der Gruppe einnehmen, indem er die Entwicklungsmöglichkeiten der Unternehmen der Nikkiso-Gruppe fördert und den Weg zu einem stärkeren strategischen Partner für unsere Kunden ebnet.

„Die Pumpensparte freut sich, dass Kevin Shelly diese neue strategische Führungsposition einnimmt“, so Daryl Lamy, President und CEO der Pumpensparte der Gruppe. „Seine langjährige Erfahrung wird dazu beitragen, dass wir unseren Kunden erstklassige Kryopumpen-Produkte, Serviceleistungen und wertschöpfende Lösungen bieten können.“

Die Nikkiso Cryogenic Pumps Unit, zu der Nikkiso ACD und Nikkiso Cryo gehören, ist ein führender Hersteller einer breiten Palette von Kryopumpen – von groß bis klein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Unternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (jetzt Teil der Nikkiso Co., Ltd.) fertigen speziell entwickelte kryogene Gasverarbeitungsanlagen und kleine Prozessanlagen für die Branchen Flüssigerdgas (LNG), Bohrlochdienstleistungen und Industriegas. Cryogenic Industries wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist die Muttergesellschaft von ACD, Cosmodyne und Cryoquip und Teil einer gemeinsam geführten Unternehmensgruppe mit etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.com und www.nikkiso.com .

