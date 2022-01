Kevin Shelly nommé directeur des comptes stratégiques – Amériques pour Nikkiso ACD

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Californie, 26 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (Groupe), une filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), a le plaisir d'annoncer que Kevin Shelly a accepté un nouveau poste en tant que directeur des comptes stratégiques pour la Nikkiso Cryogenic Pumps Unit – Amériques.



Cette nouvelle position vitale au sein de l'équipe de direction soutient les objectifs du groupe visant à accroître davantage sa présence et son impact sur le marché du gaz industriel en Amérique du Nord et du Sud.

Kevin s'est forgé une expérience impressionnante du développement commercial, des relations avec les clients et de la gestion des grands comptes et des territoires au cours de plus de 20 années de travail dans ce secteur de l'industrie. Il se concentrera sur la vente d'équipements haut de gamme ainsi que sur le service et le marché secondaire pour l'unité Pumps du Groupe. Kevin jouera également un rôle crucial dans la stratégie du Groupe en facilitant l'identification des opportunités pour les entreprises du Groupe Nikkiso et en ouvrant la voie au renforcement de notre rôle de partenaire stratégique pour nos clients.

« L'unité Pumps est ravie d'accueillir Kevin à ce nouveau poste de direction stratégique », a déclaré Daryl Lamy, président-directeur général de l'unité Pumps du Groupe. « Ses années d'expérience viendront renforcer notre capacité à offrir à nos clients des produits de pompes cryogéniques, un service client et des solutions à valeur ajoutée de classe mondiale. »

Nikkiso Cryogenic Pumps Unit, qui comprend Nikkiso ACD et Nikkiso Cryo, est un fabricant de premier plan d'une gamme diversifiée de pompes cryogéniques de toutes tailles.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et de petites usines de traitement de gaz cryogéniques pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d’entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et www.nikkiso.com .