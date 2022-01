Kevin Shelly Ditunjuk sebagai Strategic Account Manager – Wilayah Amerika untuk Nikkiso ACD

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (Grup) milik Nikkiso Cryogenic Industries, anak perusahaan dari Nikkiso Co., Ltd (Jepang), dengan senang mengumumkan bahwa Kevin Shelly telah menerima jabatan baru sebagai Strategic Account Manager untuk Unit Pompa Kriogenik Nikkiso – Amerika.



Jabatan baru dan penting ini untuk tim manajemen mendukung tujuan Grup untuk lebih meningkatkan eksistensi dan pengaruhnya di pasar Gas Industri di seluruh wilayah Amerika Utara dan Selatan.

Kevin sendiri memiliki rekam jejak mengesankan di bidang pengembangan penjualan, hubungan dengan pelanggan, pelanggan besar, dan manajemen wilayah berkat pengalamannya selama 20 tahun lebih di industri ini. Fokusnya nanti adalah menjual peralatan utama serta layanan dan purnajual untuk grup pompa. Kevin juga akan berperan penting dalam strategi Grup dengan memfasilitasi peluang bagi grup perusahaan Nikkiso serta membuka jalan untuk menjadi mitra strategis yang lebih kuat untuk pelanggan kami.

“Unit Pompa bersemangat menyambut Kevin dalam jabatan strategis baru ini di manajemen,” demikian menurut Daryl Lamy, Presiden dan CEO Unit Pompa Grup. “Pengalamannya selama bertahun-tahun akan meningkatkan kemampuan kami untuk menawarkan produk pompa kriogenik kelas dunia, layanan pelanggan, dan solusi bernilai tambah untuk pelanggan kami.”

Unit Pompa Kriogenik Nikkiso yang mencakup Nikkiso ACD dan Nikkiso Cryo yang merupakan produsen terkemuka untuk beragam lini pompa kriogenik mulai kecil hingga besar.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .