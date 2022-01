Kevin Shelly Menamakan Pengurus Akaun Strategik - Amerika untuk Nikkiso ACD

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan (Kumpulan) Gas Industri & Tenaga Bersih Nikkiso Cryogenic Industries, anak syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), dengan sukacitanya mengumumkan bahawa Kevin Shelly telah menerima jawatan baharu sebagai Pengurus Akaun Strategik untuk Unit Pam Cryogenic Nikkiso – Amerika.



Kedudukan baharu dan penting kepada pasukan pengurusan ini menyokong objektif Kumpulan untuk mengembangkan lagi kehadiran dan impak mereka dalam pasaran Gas Industri di seluruh Amerika Utara dan Selatan.

Kevin mempunyai rekod prestasi yang mengagumkan dalam pembangunan jualan, perhubungan pelanggan dan akaun utama serta pengurusan wilayah dalam tempoh 20 tahun lebih pengalaman industrinya. Tumpuannya adalah untuk menjual peralatan utama serta perkhidmatan dan selepas pasaran untuk kumpulan pam. Kevin juga akan memainkan peranan penting dalam strategi Kumpulan dengan memudahkan peluang untuk syarikat kumpulan Nikkiso dan membuka jalan untuk menjadi rakan strategik yang lebih kukuh untuk pelanggan kami.

“Unit Pam teruja untuk mempunyai Kevin dalam peranan pengurusan strategik baharu ini,” menurut Daryl Lamy, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Unit Pam Kumpulan. “Pengalaman beliau selama bertahun-tahun akan menambahkan lagi keupayaan kami untuk menawarkan produk pam kriogenik bertaraf dunia, perkhidmatan pelanggan dan penyelesaian tambah nilai untuk pelanggan kami.”

Unit Pam Cryogenic Nikkiso merangkumi Nikkiso ACD dan Nikkiso Cryo ialah pengeluar terkemuka rangkaian pelbagai pam kriogenik - besar hingga kecil.

MENGENAI CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli kepada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .