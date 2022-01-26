Kevin Shelly被任命为美洲Nikkiso ACD战略客户经理

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加利福尼亚州特曼库拉, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）子公司Nikkiso Cryogenic Industries的Clean Energy & Industrial Gases Group（集团）很高兴地宣布，Kevin Shelly已接受担任Nikkiso Cryogenic泵事业部（美洲）战略客户经理的新职位。



这个新的职位对管理团队至关重要，将支持该集团进一步扩大其在北美和南美工业天然气市场的业务范围和影响力。

Kevin在其20年的行业经验中，在销售拓展、客户关系以及关键客户和地区管理方面有着引人注目的往绩。他的工作重点是销售主要设备以及为泵组提供服务和售后服务。Kevin将为Nikkiso集团公司提供机会，为成为更强大的客户战略合作伙伴铺平道路，以此在集团战略中发挥至关重要的作用。

集团泵事业部总裁兼首席执行官Daryl Lamy表示：“泵事业部很高兴有Kevin担任这一新的战略管理职务。他的多年经验将增强我们为客户提供世界级低温泵产品、客户服务和增值解决方案的能力。”

Nikkiso低温泵事业部包括Nikkiso ACD和Nikkiso Cryo，是各种型号系列低温泵的领先制造商。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下企业）的成员公司为液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

了解更多信息，请访问： www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。