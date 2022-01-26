Kevin Shelly 獲委任為 Nikkiso ACD 的美國策略客戶經理

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加州特米古拉, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的 Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd (Japan) 的子公司，現欣然宣佈 Kevin Shelly 已接受擔任 Nikkiso 美洲低溫泵小組策略客戶經理的新職位。



對管理團隊而言，這個新的重要職位可支持集團在整個北美和南美工業天然氣市場，以進一步發展業務及影響力。

Kevin 在業內擁有超過 20 多年的經驗，在銷售開發、客戶關係、主要帳戶和地區管理方面擁有令人印象深刻的往績。他將專注於出售主要設備，以及泵氣集團的服務和售後市場。Kevin 亦將在集團策略中發揮重要作用，為 Nikkiso 集團旗下公司創造機會，並為成為我們客戶更強大的策略合作夥伴鋪路。

集團低溫泵小組主席兼行政總裁 Daryl Lamy 表示：「低溫泵小組很高興 Kevin 擔任這個新策略管理角色。他多年來的豐富經驗將讓我們加強能力，為客戶提供世界一流的低溫泵產品、客戶服務和增值解決方案。」

Nikkiso 低溫泵小組包括 Nikkiso ACD 和 Nikkiso Cryo，它們是生產不同大小低溫泵產品的領先製造商。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com 。

傳媒聯絡：

Anna Quigley

電話：+1.951.383.3314

電郵：aquigley@cryoind.com