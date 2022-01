Automatisierungslösungen von FutureDial bereiten über 231 Millionen gebrauchte Mobiltelefone weltweit auf

Dutch French German Italian Russian Spanish

SUNNYVALE, Kalifornien, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated hat seine führende Position bei der Bereitstellung von Lösungen für die Aufbereitung von Mobilfunkgeräten für Mobilfunkanbieter, Unternehmen im Bereich Rückkauf und Inzahlungnahme von Mobilgeräten, Mobiltelefon-Recyclingunternehmen sowie externe Logistikdienstleister (3PLs) im Laufe des Jahres weiter ausgebaut. Das Unternehmen gab bekannt, dass Kunden in der Lieferkette für Mobilfunkgeräte seine Roboter- und Automatisierungssoftwarelösungen eingesetzt haben, um Datenbereinigungen, Funktionstests und Bewertungen von insgesamt über 231,4 Millionen gebrauchten Android-Smartphones und iPhones weltweit für deren Wiederverkauf auf Sekundärmärkten durchzuführen. Darüber hinaus wurden über 400 Millionen Funktionstests mit der Software und Robotik von FutureDial zur Qualitätssicherung von gebrauchten iPhones und Android-Smartphones durchgeführt. Allein im vierten Quartal 2021 stieg Angaben von FutureDial zufolge das Aufbereitungsvolumen bei den Kunden des Unternehmens um über 50 %.



Im wachsenden Markt der Rücknahmelogistik in der Mobilgeräte-Lieferkette ist FutureDial ein führender Anbieter von automatisierten Aufbereitungslösungen für gebrauchte Mobiltelefone sowie von Datenmanagementsystemen für diese Telefonaufbereitungsprozesse. Dieser lukrative Markt wächst weiterhin, da der durchschnittliche Verkaufspreis von Second-Hand-Smartphones auf dem heutigen Markt bei durchschnittlich 180 US-Dollar liegt, was einem ungefähren Gesamtmarktwert von über 52,7 Milliarden Dollar entspricht. Der Marktanteil für gebrauchte Smartphones in Nordamerika erreichte 24,4 % und wird bis 2024 voraussichtlich auf 27 % steigen.

Steigerung von Arbeitsabläufen und Gewinnen durch Automatisierung



Angesichts des wachsenden Marktes stehen die Rücknahmelogistikbetreiber für Mobilgeräte und Mobilfunkanbieter vor der Herausforderung, mit der Aufbereitung der vielen Millionen Telefonmodelle Schritt zu halten, die jedes Jahr in Zahlung gegeben oder zurückgesendet werden. Dies wird zunehmend schwierig, da sich die derzeitigen manuellen Prozesse nicht ohne Weiteres skalieren lassen und zusätzlich ein Fachkräftemangel besteht. FutureDial arbeitet eng mit diesen Unternehmen zusammen, wobei deren Automatisierungsziele und gewünschtes Entwicklungstempo im Automatisierungslebenszyklus maßgebend sind. Die von FutureDial bereitgestellten Lösungen reichen von der Implementierung einzelner Stationen bis hin zu vollständig integrierten Lösungen, die die Kontaktpunkte und Arbeitsabläufe über die gesamte Mobilgeräteaufbereitungslinie an den Kundenstandorten automatisieren und optimieren. Die Automatisierung dieser Prozesse in den Aufbereitungszentren führt zu erheblichen Kosteneinsparungen für die Unternehmen, was es ihnen ermöglicht, mit jedem weiterverkauften Telefon mehr Geld zu verdienen.

Prozess-Automatisierung erreicht zertifizierbare Preisgestaltung für gebrauchte Telefone



„Mehr als 231 Millionen Mobiltelefone, die von unseren Robotik- und Softwarelösungen aufbereitet werden, verdeutlichen das explosive Wachstum, das wir bei unseren Kunden beobachten, die die Prozessautomatisierung begrüßen, implementieren und skalieren“, so Frank Harbist, President und CEO von FutureDial. „Unsere modularen und vollständig integrierten Robotik- und Softwarelösungen sind auf die einzigartigen Anforderungen der Kunden hinsichtlich des Erhalts sowie der Durchführung von Datenbereinigungen, Funktionstests und kosmetischen Bewertungen von Smartphones und Tablets für den Wiederverkauf zugeschnitten. Unser Ansatz der Prozessautomatisierung und Ausrichtung auf den Lebenszyklus ermöglicht den Kunden eine konsistente, genaue und zertifizierbare Prüfung und Festlegung des Wiederverkaufspreises von Millionen gebrauchter Mobiltelefone und damit das Erreichen ihrer Geschäftsziele.“

Über FutureDial



FutureDial wurde 1999 gegründet und ist führender Anbieter von Aufbereitungslösungen für die Rücknahmelogistik in der Mobilgeräte-Lieferkette. Die benutzerfreundliche, von ADISA zertifizierte, automatisierte SMART Processing Platform™ von FutureDial verringert die Anzahl der durch den Bediener erforderlichen Aktionen und spart Unternehmen im Bereich Rückkauf und Inzahlungnahme von Mobilgeräten, Drittanbietern von Logistikdienstleistungen (3PL), Mobilfunkbetreibern und Herstellern von Mobilgeräten (OEMs) Zeit und Geld. Durch die Vereinfachung und Automatisierung von Prozessen, die Konsolidierung der Arbeitsabläufe und die Gewinnung von Einblicken in die Geschäftsvorgänge ermöglicht FutureDial diesen Unternehmen, effizienter und profitabler zu arbeiten und besser auf die Anforderungen ihrer Kunden zu reagieren. Besuchen Sie http://www.futuredial.com oder senden Sie eine E-Mail an sales@futuredial.com .

Pressekontakt:

Bruce Brunger, Marketing Communications Manager, FutureDial, Incorporated

Tel.: +1 (408) 245-8880 Durchwahl 206 E-Mail: bruceb@futuredial.com