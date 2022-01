Les solutions d'automatisation FutureDial traitent plus de 231 millions de téléphones portables d'occasion dans le monde entier

Dutch French German Italian Russian Spanish

SUNNYVALE, Californie, 26 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated a maintenu son leadership dans la fourniture de solutions de traitement d'appareils mobiles pour les opérateurs sans fil, les sociétés de rachat et d'échange d'appareils mobiles, les recycleurs de téléphones portables et les fournisseurs logistiques tiers (3PL) au cours de l'année, annonçant que ses solutions logicielles de robotique et d'automatisation ont été utilisées par les clients de la chaîne d'approvisionnement mobile pour effacer les données, tester et classer le fonctionnement d'un total cumulé de plus de 231,4 millions de smartphones Android et iPhone d'occasion dans le monde entier, pour la revente sur les marchés secondaires. En outre, le nombre total de tests de fonctionnement utilisant le logiciel FutureDial et la robotique pour l'assurance qualité réalisés sur des smartphones Android et iPhones d'occasion a dépassé 400 millions de tests. Rien qu'au quatrième trimestre 2021, FutureDial a déclaré que le volume de traitement avec les clients avait augmenté de plus de 50 %.



Sur le marché en plein essor de la logistique inverse dans la chaîne d'approvisionnement mobile, FutureDial est un fournisseur de premier plan de solutions de traitement automatisé pour les téléphones portables d'occasion, ainsi que pour les systèmes de gestion des données pour ces opérations de traitement des téléphones. Ce marché lucratif continue de croître alors que le prix de vente moyen des smartphones de deuxième génération sur le marché actuel approche d'une moyenne de 180 $, représentant une valeur de marché totale disponible approximative de plus de 52,7 milliards de dollars. La part du marché des smartphones usagés en Amérique du Nord représente 24,4 % et devrait atteindre 27 % d'ici 2024.

Stimuler les flux de travail et les profits grâce à l'automatisation

Au fur et à mesure que le marché se développe, les opérateurs de logistique inverse des appareils mobiles et les opérateurs sans fil ont le défi de continuer à traiter les plusieurs millions de modèles de téléphone qui sont négociés ou retournés chaque année. Cela se révèle de plus en plus difficile lorsque les processus manuels actuels ne s'adaptent pas facilement et que les défis liés à la main-d'œuvre existent comme aujourd'hui. FutureDial travaille en étroite collaboration avec ces entreprises sur la base de leurs objectifs d'automatisation et de leur rythme d'évolution souhaité tout au long du cycle de vie de l'automatisation. Les solutions fournies par FutureDial vont de la mise en œuvre d'une seule station à des solutions totalement intégrées qui automatisent et rationalisent les points de contact et les flux de travail jusqu'aux lignes de traitement des appareils mobiles sur les sites clients. L'automatisation de ces processus dans les centres de traitement entraîne des économies importantes pour les entreprises, ce qui leur permet de gagner plus d'argent sur chaque téléphone qu'elles revendent.

L'automatisation des processus obtient une tarification certifiable pour les téléphones usagés

« Le dépassement de 231 millions de téléphones portables traités par nos solutions logicielles et robotiques témoigne de la croissance explosive que nous constatons chez nos clients lorsqu'ils adoptent, mettent en œuvre et font évoluer l'automatisation des processus », a commenté Frank Harbist, président-directeur général de FutureDial. « Nos solutions logicielles et robotiques modulaires et entièrement intégrées répondent aux besoins uniques des clients en matière de réception, d'effacement des données, de tests de fonctionnalité et d'évaluation esthétique des smartphones et tablettes pour la revente. Notre approche d'automatisation des processus et notre orientation sur le cycle de vie permettent aux clients d'obtenir des tests et des prix de revente cohérents, précis et certifiables pour des millions de téléphones d'occasion, atteignant ainsi leurs objectifs commerciaux. »

Fondée en 1999, FutureDial est le premier fournisseur de solutions de traitement pour la chaîne d'approvisionnement logistique inverse des appareils mobiles. La SMART Processing Platform™ automatisée, certifiée ADISA et facile à utiliser de FutureDial réduit le nombre de contacts des opérateurs, économisant ainsi du temps et de l'argent pour les sociétés de rachat d'appareils mobiles, les fournisseurs logistiques tiers (3PL), les opérateurs sans fil et les fabricants d'appareils mobiles (OEM). En simplifiant et automatisant les processus, en consolidant les flux de travail et en donnant un aperçu des opérations commerciales, FutureDial rend ces entreprises plus efficaces, rentables et réactives aux besoins de leurs clients. Rendez-vous sur http://www.futuredial.com ou envoyez un e-mail à sales@futuredial.com .

