Le soluzioni di automazione di FutureDial trattano oltre 231 milioni di telefoni cellulari usati in tutto il mondo

Dutch French German Italian Russian Spanish

SUNNYVALE, California, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated continua ad essere leader nelle soluzioni di trattamento dei dispositivi mobili per fornitori di servizi wireless, società di riacquisto e permuta di dispositivi mobili, riciclatori di telefoni cellulari e operatori logistici terzi (3PL) durante l'anno, annunciando che le sue soluzioni software di robotica e automazione sono state utilizzate dai clienti nella catena di fornitura mobile per la pulizia dei dati, il test funzionale e la valutazione di un totale cumulativo di oltre 231,4 milioni di smartphone Android e iPhone usati in tutto il mondo, per la rivendita sui mercati secondari. Inoltre, sono stati effettuati oltre 400 milioni di test funzionali che utilizzano i software e la robotica di FutureDial per la garanzia della qualità su smartphone Android e iPhone usati. Solo nel quarto trimestre del 2021, FutureDial ha riferito che il volume di trattamento eseguito per i clienti è aumentato di oltre il 50%.



Nel crescente mercato della logistica inversa nella catena di fornitura di dispositivi mobili, FutureDial è il fornitore leader di soluzioni di trattamento automatizzato per telefoni cellulari usati, così come per i sistemi di gestione dei dati per quelle operazioni di trattamento telefonico. Questo mercato redditizio continua a crescere mentre il prezzo medio di vendita degli smartphone di seconda generazione nel mercato odierno si avvicina a una media di 180 dollari, che rappresenta un valore di mercato totale disponibile approssimativo di oltre 52,7 miliardi di dollari. La quota di mercato degli smartphone usati in Nord America ha raggiunto il 24,4% e si prevede che raggiungerà il 27% entro il 2024.

Aumentare i flussi di lavoro e i profitti con l'automazione

Con la crescita del mercato, gli operatori di logistica inversa dei dispositivi mobili e i fornitori di servizi wireless sono chiamati a tenere il passo con il trattamento dei milioni di modelli di telefoni che vengono dati in permuta o restituiti ogni anno. Ciò è sempre più difficile quando gli attuali processi manuali non sono facilmente scalabili e quando vi sono difficoltà legate alla forza lavoro, come sta avvenendo oggi. FutureDial lavora a stretto contatto con queste aziende in base ai loro obiettivi di automazione e al loro ritmo di evoluzione desiderato attraverso il ciclo di vita dell'automazione. Le soluzioni fornite da FutureDial spaziano dalle implementazioni a singola stazione alle soluzioni integrate totali che automatizzano e ottimizzano i touchpoint e i flussi di lavoro fino alle linee di trattamento dei dispositivi mobili presso gli stabilimenti dei clienti. Automatizzare questi processi nei centri di trattamento si traduce in un notevole risparmio di costi per le aziende, che riescono così a guadagnare di più su ogni telefono che rivendono.

L’automazione dei processi ottiene prezzi certificabili per i telefoni usati

“Il superamento dei 231 milioni di telefoni cellulari trattati dalle nostre soluzioni di robotica e software indica la crescita esplosiva che stiamo vedendo con i clienti mentre adottano, implementano e scalano l'automazione dei processi”, ha osservato Frank Harbist, Presidente e CEO di FutureDial. “Le nostre soluzioni software e di robotica modulari e completamente integrate rispondono alle esigenze uniche dei clienti in termini di ricezione, pulizia dei dati, test funzionali e recupero estetico di smartphone e tablet per la rivendita. Il nostro approccio di automazione dei processi e l'orientamento al ciclo di vita consentono ai clienti di ottenere test coerenti, precisi e certificabili e rivalutare per la rivendita di milioni di telefoni usati, raggiungendo così i loro obiettivi aziendali.”

Informazioni su FutureDial

Fondata nel 1999, FutureDial è il fornitore leader di soluzioni di trattamento per la catena di fornitura logistica inversa dei dispositivi mobili. La pratica SMART Processing Platform™ di FutureDial, automatizzata e certificata ADISA, riduce il numero di interventi dell'operatore, facendo risparmiare tempo e denaro alle aziende di permuta e rivendita dei dispositivi mobili, agli operatori logistici terzi (3PL), ai fornitori di servizi wireless e ai produttori di dispositivi mobili (OEM). Semplificando e automatizzando i processi, consolidando i flussi di lavoro e fornendo informazioni sulle operazioni aziendali, FutureDial rende queste attività più efficienti, redditizie e reattive alle esigenze dei clienti. Visitare http://www.futuredial.com o inviare un’e-mail all’indirizzo sales@futuredial.com .

Contatto per i media:

Bruce Brunger, Responsabile comunicazioni marketing, FutureDial, Incorporated

Tel: (408) 245-8880 Ext 206 Email: bruceb@futuredial.com