Meer dan 231 miljoen gebruikte mobiele telefoons wereldwijd verwerkt met de automatiseringsoplossingen van FutureDial

SUNNYVALE, Calif., Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FutureDial Incorporated blijft toonaangevend wat betreft het leveren van verwerkingsoplossingen voor mobiele apparaten voor gebruik door mobiele providers, terugkoop- en inruilbedrijven voor mobiele toestellen, recyclers van mobiele telefoons en externe logistieke dienstverleners (3PL's). Het bedrijf heeft aangekondigd dat haar robotica- en automatiseringssoftware zijn gebruikt door klanten in de mobiele toeleveringsketen om gegevens te wissen, functionele tests uit te voeren en toestellen te evalueren. De oplossingen werden ingezet voor de verwerking van meer dan 231,4 miljoen tweedehands Android-smartphones en iPhones wereldwijd voor wederverkoop op secundaire markten. Bovendien werden er in totaal meer dan 400 miljoen functionele tests met software en robotica voor kwaliteitsborging van FutureDial uitgevoerd op tweedehands iPhones en Android-smartphones. Alleen al in het vierde kwartaal van 2021 kon FutureDial aangeven dat het verwerkingsvolume bij klanten met meer dan 50% toenam.



In de groeiende markt voor omgekeerde logistiek in de mobiele toeleveringsketen is FutureDial een toonaangevende leverancier voor geautomatiseerde verwerkingsoplossingen voor gebruikte mobiele telefoons, evenals voor gegevensbeheersystemen voor het verwerken van dergelijke toestellen. Deze lucratieve markt blijft groeien. De gemiddelde verkoopprijs van smartphones van de tweede generatie in de huidige markt nadert een gemiddelde van $ 180. Dit komt neer op een geschatte totale marktwaarde van meer dan $ 52,7 miljard. Het marktaandeel van gebruikte smartphones in Noord-Amerika bereikte 24,4% en zal naar verwachting groeien tot 27% in 2024.

Workflows en winst stimuleren door middel van automatisering

Naarmate de markt groeit, worden aanbieders van omgekeerde logistiek van mobiele apparaten en mobiele providers uitgedaagd om gelijke tred te houden met de verwerking van de miljoenen telefoonmodellen die elk jaar worden ingeruild of geretourneerd. Dit wordt steeds moeilijker wanneer de huidige handmatige processen niet gemakkelijk kunnen worden geschaald en er uitdagingen bestaan op het gebied van arbeid zoals die zich momenteel voordoen. FutureDial werkt nauw samen met deze bedrijven en houd hierbij rekening met hun doelen wat betreft automatisering en hun gewenste tempo van verandering binnen de automatiseringslevenscyclus. De oplossingen van FutureDial lopen uiteen van één werkplaats tot totaal geïntegreerde oplossingen die de contactpunten en workflows automatiseren en stroomlijnen, helemaal tot aan de verwerkingslijnen voor mobiele apparaten op de locaties van de klant. Het automatiseren van deze processen in de verwerkingscentra resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen voor de bedrijven. Dit betekent dat ze meer winst kunnen maken met elke telefoon die ze doorverkopen.

Procesautomatisering zorgt voor duidelijkere prijzen van gebruikte telefoons

'De meer dan 231 miljoen mobiele telefoons die door onze robotica- en softwareoplossingen worden verwerkt, duiden op de explosieve groei die we bij klanten zien terwijl ze procesautomatisering kiezen, implementeren en opschalen', aldus Frank Harbist, President en CEO van FutureDial. 'Onze modulaire en volledig geïntegreerde robotica- en softwareoplossingen komen tegemoet aan de unieke behoeften van klanten op het gebied van de ontvangst, data opschoning, functionele tests en het evalueren van de staat van smartphones en tablets voor wederverkoop. Onze procesautomatiseringsbenadering en focus op de levenscyclus stellen klanten in staat om consistente, nauwkeurige en certificeerbare tests en verkoopprijsclassificaties uit te voeren voor miljoenen gebruikte telefoons. Dit stelt hun vervolgens in staat om hun zakelijke doelen te bereiken.'

Over FutureDial

FutureDial, opgericht in 1999, is de toonaangevende leverancier van verwerkingsoplossingen voor de toeleveringsketen van omgekeerde logistiek voor mobiele apparaten. Het gebruiksvriendelijke, ADISA-gecertificeerde, geautomatiseerde SMART Processing Platform™ van FutureDial vermindert het aantal punten waarbij de klant zelf handelingen moet uitvoeren. Dit bespaart terugkoopbedrijven van mobiele apparaten, externe logistieke dienstverleners (3PL's), draadloze providers en mobiele apparaatfabrikanten (OEM's) geld. Door processen te vereenvoudigen en te automatiseren, werkstromen te consolideren en inzicht te geven in de bedrijfsvoering, maakt FutureDial deze bedrijven efficiënter, winstgevender en beter in staat om in te spelen op de behoeften van hun klanten. Bezoek http://www.futuredial.com of stuur een e-mail naar sales@futuredial.com .

