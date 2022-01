English Finnish

ROBIT OYJ VAHVISTAA JOHTORYHMÄÄNSÄ

Robit Oyj:n johtoryhmän uusiksi jäseniksi on 26.1.2022 alkaen nimitetty seuraavat yhtiön avainhenkilöt:

George Apostolopoulos, VP Global Sales

Adam Baker, VP Down the Hole

Jorge Leal, VP Top Hammer

Ville Pohja, VP Geotechnical

Uusien johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Johtoryhmän kokoonpano sekä henkilöesittelyt ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön kotisivuilla: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-global-management-team/

Talousjohtaja Arto Halonen, toimitusjohtaja Tommi Lehtonen ja henkilöstöjohtaja, Jaana Rinne jatkavat edelleen johtoryhmän jäseninä, jolloin johtoryhmän muodostavat 26.1.2022 alkaen George Apostolopoulos, Adam Baker, Arto Halonen, Jorge Leal, Tommi Lehtonen, Ville Pohja ja Jaana Rinne.

Toimitusjohtaja, Tommi Lehtonen: ”Tällä muutoksella Robit Oyj vahvistaa johtoryhmäänsä strategisten liiketoiminta-alueiden johtajilla sekä globaalien myyntitoimintojen johtajalla. Vahvistettu johtoryhmä tukee strategian implementointia kohti yhtiön pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita.”

ROBIT OYJ

Tommi Lehtonen

Lisätietoja:

Tommi Lehtonen, toimitusjohtaja

+358 40 724 9143

tommi.lehtonen@robitgroup.com

