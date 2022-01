MCH Group | Annonce événementielle selon l’art. 53 RC | Nouvelle foire d’art à Paris

German French English





Art Basel sélectionnée pour organiser une nouvelle foire d’art moderne et contemporain à Paris





MCH Group Ltd., basé à Bâle en Suisse, annonce qu’Art Basel a été retenue pour l’organisation d’une nouvelle manifestation d’art moderne et contemporain à Paris, pour une durée de sept ans. Cette sélection fait suite à l’appel à propositions lancé en décembre 2021 par la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais.

Ce nouvel événement, qui aura lieu en octobre 2022, sera accueilli au Grand Palais éphémère jusqu’à la réouverture du Grand Palais en 2024. Avec la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais, Art Basel créera une foire à fort rayonnement français et international, résolument ancrée dans le 21e siècle, dans le respect de l’identité parisienne et ses industries culturelles et créatives.

MCH Group entend créer une nouvelle entité française administrée par des équipes basées à Paris. Seront par ailleurs développées une identité et une marque spécifiques pour la manifestation parisienne.

«La mise en valeur de la ville est un élément clé de notre stratégie,» explique Beat Zwahlen, CEO de MCH Group. «Nous avons démontré par le passé que nous sommes capables d’organiser avec succès des événements en des sites variés, générant un formidable impact économique. » Andrea Zappia, Président du Conseil d’Administration de MCH Group : « Bâle est et demeurera notre point d’attache, et nous restons engagés à 100% pour nos événements Art Basel existants à Bâle, Miami Beach et Hong Kong. La ville de Paris est devenue une destination incontournable pour le monde de l’art et nous nous réjouissons de cette opportunité de concevoir un événement tout à fait unique pour les industries culturelles et le marché de l’art français. »





Contacts

Relations médias:



Emanuel Kuhn

Head of Corporate Communications

+41 58 206 22 43

emanuel.kuhn@mch-group.com

Relations investisseurs:

Christian Jecker

+ 41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com