Indegene通过美洲和欧洲新的近海中心拓展全球运营

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美国新泽西州普林斯顿和印度班加罗尔, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术领先的医疗保健解决方案提供商Indegene今日宣布，该公司在墨西哥、波兰和乌克兰建立了新的全球开发中心，以使生命科学组织能够加速其数字化转型。



生命科学行业正在目睹巨大的变化，越来越注重个性化、进入市场模式的转型以及快速采用现实数据和证据来改善健康结果。随着生命科学组织适应数字化优先的运营方式，Indegene已通过其医疗专业知识、目标适用型技术以及敏捷的全球交付模式，成为领先的专业服务提供商（1）。

Indegene位于瓜达拉哈拉（墨西哥）、克拉科夫和热舒夫（波兰）以及利沃夫（乌克兰）的新型全球开发中心以这些能力为基础，为近海生命科学组织提供支持并确保业务连续性。随着生命科学组织采用敏捷方法进行创新和推出拯救生命的产品，Indegene的新中心将帮助提高自身运营的成效与效率。这些中心最初专注于实现整个企业的商业和客户体验转型，不久将增设生命科学价值链中医疗和临床要素的各种功能。

Indegene联合创始人兼首席执行官Manish Gupta表示：“我们对墨西哥、波兰和乌克兰深厚的人才库印象深刻。他们拥有现代数字技能、强大的分析能力以及对用户体验细致入微的理解。我们期待着运用生命科学专业知识和现代业务流程知识进行增强。同时，这些技能为一个以目标为导向行业的多元化本地人才社区创造了巨大的就业机会。”

Indegene企业商务高级副总裁Vivek Ghai补充道：“人才的可用性、可靠的基础设施以及为同一时区客户提供服务的能力，使我们的新中心规模在未来几年迅速扩展到大约700名团队成员。随着生命科学组织逐步平衡全球和当地的运营模式，无论这些组织在世界何处运营，我们都将致力于为他们提供专业知识与技术。新中心让我们更贴近客户，并推进我们的目标，为未来的医疗保健服务做好充分准备。”

关于Indegene

Indegene是一家技术先导型医疗保健解决方案提供商。公司采用敏捷且可扩展的运营模式，将深厚的行业专业知识和目标适用型技术相结合。众多领先的全球性医疗保健组织每天依靠Indegene提供有效而高效的临床、医学和商业成果。从战略到执行，Indegene助力医疗保健机构做好应对未来的准备。如需了解Indegene如何实现其宗旨的更多信息，请访问 www.indegene.com

媒体垂询，请联系

Shefali Kotnala

shefali@spectrummails.com

Everest Group已认可Indegene为其生命科学商业服务专家PEAK Matrix®评估2022的领导者



