Les milieux humides sont peut-être la bonne nouvelle pour le Canada en 2022

MARAIS OAK HAMMOCK, Manitoba, 26 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis la dernière année, les nouvelles publiées sur l’environnement ne sont guère encourageantes. Les inondations, les sécheresses et les incendies ont frappé de plein fouet nos concitoyens canadiens. Or, il ne faut pas penser que nous sommes impuissants face aux chocs du changement climatique. Les milieux humides sont de redoutables forces de la nature, qui ont notre appui. Et en 2022, il s’agit peut-être de la bonne nouvelle pour le Canada.

Quand on pense aux moyens grâce auxquels les Canadiens et les collectivités travaillent de concert pour conserver les milieux humides d’un océan à l’autre, la bonne nouvelle coule comme… de l’eau de source. À l’heure où les pays du monde entier s’apprêtent à souligner, le 2 février, la Journée mondiale des zones humides, Canards illimités Canada (CIC) salue les victoires importantes remportées au pays et qui améliorent la qualité de vie pour la faune, les humains et les collectivités.



« Le Canada regroupe 25 % des milieux humides qui restent dans le monde, ce qui est à la fois un énorme bienfait et une lourde responsabilité, explique Larry Kaumeyer, chef de la direction de CIC. Ces prodigieux écosystèmes offrent les solutions environnementales dont les Canadiens ont besoin. Ce sont d’importants outils naturels, qui permettent de lutter contre les inondations, les sécheresses et les autres dérèglements météorologiques extrêmes ― et nous sommes fiers d’être l’organisme de conservation prééminent, qui produit ces solutions dans les collectivités d’un océan à l’autre. »



CIC a conservé jusqu’à maintenant 2,67 hectares de milieux humides, ce qui représente chaque année, pour les Canadiens, des retombées économiques estimées à 5,66 milliards de dollars. Cette somme comprend les milliards de dollars liés aux services de régulation climatique, à l’assainissement et au stockage de l’eau, à la pollinisation, ainsi qu’aux loisirs et au tourisme. Compte tenu des préoccupations croissantes des Canadiens concernant l'augmentation des coûts d'assurance en raison du changement climatique, la valeur des milieux humides ne peut être sous-estimée.

Nous vous invitons à consulter canards.ca/jmzh-2022 pour en savoir plus sur l’appui que nous apportons aux milieux humides. Vous pouvez également nous contacter pour découvrir des histoires sur des projets et des partenariats tels que ceux présentés ci-dessous, qui renforcent notre bien-être environnemental, économique et social.

Colombie-Britannique : Après avoir subi des inondations et des incendies au cours de la dernière année, les milieux humides comme ceux du projet de marais 148 Mile de CIC aident à atténuer les effets du changement climatique.

Grâce au nouveau financement apporté par le gouvernement, CIC collabore avec les municipalités de toute la province dans le cadre du Programme de remplacement des milieux humides, qui viendra restaurer les milieux humides et améliorer la résilience du paysage.

CIC travaille en partenariat avec une Première Nation de la localité afin d'améliorer la qualité de l'eau du bassin versant du lac Winnipeg, en rehaussant la durabilité pour les sept prochaines générations.

Le projet Bars Lake, dans le sud-ouest de cette province, n'est qu'un exemple des travaux que mènent de concert CIC et des éleveurs de la localité afin de promouvoir l'agriculture durable grâce à la conservation des milieux humides.

CIC a récemment accompli de prodigieux progrès, en conservant 404 685 hectares de milieux humides et d'habitats liés, ce qui permet de sauvegarder l'espace pour la nature dans la province la plus peuplée du Canada.

Grâce à la technologie de la cartographie des milieux humides de pointe, créée par les experts de la conservation de CIC, les planificateurs de l'aménagement du territoire, les promoteurs immobiliers, les agriculteurs, les exploitants forestiers et le public peuvent faire des choix judicieux et durables, qui harmonisent la croissance économique et la protection environnementale.

CIC mène actuellement un projet de conservation de 10 ans et de plusieurs millions de dollars pour renouveler et restaurer l'habitat vital de l'eau douce dans la plaine inondable de la Wolastoq (rivière Saint-Jean), qui réunit les milieux humides les plus importants et menacés au Nouveau-Brunswick.

Les connaissances et l'expérience de CIC en matière de conservation des tourbières boréales contribuent à éclairer les stratégies climatiques issues de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP26).



Malgré ces succès, il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Le Canada est loin de mériter les meilleures notes quand il s’agit de s’acquitter de ses engagements à l’endroit des milieux humides. Car pour tous les hectares conservés, il y en a encore plus qui disparaissent. On estime qu’on a perdu jusqu’à 70 % des milieux humides dans les zones du Sud du Canada ― et jusqu’à 95 % dans les secteurs les plus densément peuplés du pays. En outre, le Canada est l’un des rares pays développés qui n’a pas d’inventaire, ni de système de surveillance de milieux humides complet à l’échelle nationale. Il s’agit, dans la planification de la conservation, d’un aspect essentiel et nécessaire pour éclairer l’action conservationniste.

« Pour que les mauvaises nouvelles environnementales deviennent de bonnes nouvelles, le Canada doit rehausser ses investissements dans les milieux humides, affirme M. Kaumeyer. Quand nous travaillons de concert, les résultats sont éloquents. On peut le constater partout autour de nous, dans la propreté de l’eau, l’abondance de la faune et la vigueur des paysages. Malgré notre ténacité, nous devons faire preuve d’encore plus d’ardeur. »

Ensemble, nous pourrons continuer d’accomplir des progrès dans la conservation des milieux humides importants d’un océan à l’autre. À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, nous vous invitons à vous joindre à nous pour veiller à ce que la bonne nouvelle sur les milieux humides retienne l’attention, la volonté et les investissements qu’ils méritent en 2022 ― et dans les années à venir.

À propos de la Journée mondiale des zones humides : C’est le 2 février 1971 qu’a été adoptée la Convention relative aux zones humides, dans la ville de Ramsar en Iran. Ce traité, négocié par des pays et des organismes non gouvernementaux, encadre la conservation et l’utilisation judicieuse des milieux humides. Le Canada est l’un des États-nations signataires de la Convention, qui vise aujourd’hui 37 sites Ramsar désignés à titre de milieux humides d’importance nationale (les sites Ramsar). Canards Illimités Canada est une partenaire de conservation pour 24.

À propos de Canards Illimités Canada : Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux innovants de CIC, veuillez consulter www.canards.ca.

