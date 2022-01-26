全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵虧損超過 10 萬美元的 Talkspace, Inc. 投資者在 3 月 8 日證券集體訴訟的重要截止日期前尋求法律意見 – TALK

紐約, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

為何：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2021 年 5 月 19 日持有 Talkspace, Inc. (NASDAQ: TALK) 的普通股且有權在股東特別會議上就 Talkspace 與 Hudson Executive Investment Corporation（「HEIC」）的合併投票之人士，2022 年 3 月 8 日為首席原告截止日期的重要日子。

何事：如果您在集體訴訟期間購買了 Talkspace 證券，您可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或通過應急費用安排產生的費用。

下一步︰要參與 Talkspace 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2237.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。集體訴訟經已提出。如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2022 年 3 月 8 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同行認可。這些公司中，許多實際上並未對證券集體訴訟提出訴訟。選擇律師時要明智。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 針對中國公司達成了有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者收回了數億美元。僅在 2019 年，公司就為投資者取回超過 4.38 億美元。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。本事務所的許多律師都獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的肯定。

案件詳情：根據訴訟，為爭取股東對合併的支持，被告於 2021 年 5 月 28 日在附表 14A 上發佈一份具有重大虛假及誤導的初步委託書（「委託書」）。委託書建議 HEIC 股東投票支持合併，該委託書歪曲了 Talkspace 的業務、財務和前景，其中包括以下內容：(1) 自 2021 年初以來，Talkspace 在其企業對消費者（「B2C」）渠道中的網上廣告成本顯著增加；(2) Talkspace 的 B2C 業務網上廣告轉換率較低；(3) 與投資者所代表的相比，Talkspace 的客戶獲取成本增加，B2C 需求不溫不火；(4) Talkspace 正遭受不斷上漲的客戶獲取成本及惡化的增長和毛利率趨勢；(5) Talkspace 高估了其 B2B 渠道中某些健康計劃客戶的應收賬款，其金額需要下調；(6) 由於上述原因，Talkspace 的 2021 年財務指導無法實現，事實上缺乏任何合理依據。投訴稱，在合併結束後，委託書被揭露存在重大虛假及誤導，導致 Talkspace 普通股的價格大幅下跌，Talkspace 投資者亦根據《交易法》遭受損失。

要參與 Talkspace 集體訴訟，請前往 http://www.rosenlegal.com/cases-register-2237.html 或致電 Phillip Kim 先生，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 了解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非僱用律師，否則您並不會獲得律師代理。您有選擇律師的權利。您也可以作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。

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