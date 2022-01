Kirkland Lake Gold et Rogers service Affaires lancent un réseau privé sans-fil 5G à la mine Detour Lake

English French

Detour Lake devient le premier site minier au pays à être entièrement connecté au moyen d’un réseau privé sans-fil 5G.



Un réseau 5G spécialisé est essentiel pour faire de Detour Lake la mine numérique intelligente de l’avenir.

Kirkland Lake Gold et Rogers offriront une connectivité sur plus de 180 kilomètres à la communauté locale grâce à huit nouvelles tours sans-fil le long de la route 652, au nord de Cochrane, en Ontario.

TORONTO, 26 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kirkland Lake Gold Ltd. (« Kirkland Lake Gold » ou la « Société ») (TSX : KL) (NYSE : KL) (ASX : KLA) et Rogers service Affaires ont annoncé aujourd’hui le lancement d’un réseau privé sans-fil 5G à la mine Detour Lake de Kirkland Lake Gold (« Detour Lake »), la deuxième mine d’or en importance au Canada. La mine Detour Lake est la première en son genre à être entièrement connectée à un réseau privé sans-fil 5G au pays. Elle offre une couverture améliorée, une fiabilité de bout en bout, une redondance complète et un réseau à faible latence à l’échelle de son site de 80 kilomètres carrés.

Nous avons aussi annoncé aujourd’hui qu’en collaboration avec Rogers, la Société construit huit nouvelles tours cellulaires sans-fil pour desservir plus de 180 kilomètres le long de la route 652 entre Cochrane, en Ontario, et Detour Lake. Une connectivité fiable et essentielle améliorera la fiabilité du service pour les communautés locales et contribuera à combler le fossé numérique. Ce réseau public est presque entièrement autosuffisant : sept des huit tours seront principalement alimentées par l’énergie éolienne et solaire. Le réseau devrait être entièrement bâti et accessible d’ici l’été 2022.

Tony Makuch, président et chef de la direction de Kirkland Lake Gold, a déclaré : « La mise en place d’un réseau privé sans-fil 5G à la mine Detour Lake nous offre le service stable et fiable nécessaire pour bâtir la mine numérique du futur. En plus d’offrir une couche de connectivité supplémentaire à notre personnel, ce nouveau réseau nous permet de stimuler l’innovation en matière de technologie minière. Nous pouvons ainsi accroître les activités de forage à distance et faire avancer la recherche sur d’éventuels camions de transport autonomes. Mais surtout, le fait d’avoir un réseau 5G qui dessert le site d’exploitation éloigné de la mine Detour Lake nous aidera à créer un environnement plus sûr pour notre personnel régulier et de sous-traitance. Au-delà de ce qui concerne nos activités, nous bâtissons un nouveau réseau public 5G LTE le long de la route 652, de Cochrane à notre mine Detour Lake. L’ajout d’une connectivité fiable rendra les déplacements plus sécuritaires pour tous ceux et celles qui empruntent cette route et offrira aussi une tranquillité d’esprit aux membres de la communauté qui ont des camps et profitent du plein air le long du corridor routier. »

« Nous avons le plaisir d’offrir le premier réseau privé sans-fil 5G du genre à Kirkland Lake Gold et à l’industrie minière du Canada. Notre réseau permet d’améliorer la productivité et la sécurité de la main-d’œuvre, tout en établissant une connectivité sans fil essentielle le long de la route 652 pour améliorer la sécurité, combler le fossé numérique et soutenir les communautés locales autour de la mine Detour Lake, a déclaré Edith Cloutier, Présidente Régionale Rogers Québec. Le réseau privé sans-fil de la mine Detour Lake rendra possible le déploiement d’applications industrielles essentielles aux activités qui propulseront la mine numérique de l’avenir. Rogers est fière d’être à l’avant-garde et d’offrir les dernières innovations aux entreprises d’ici en premier. »

Afin de mettre sur pied un réseau privé sans-fil 5G entièrement opérationnel, Rogers a déployé cinq tours cellulaires qui offrent une gamme complète de bandes de fréquences et permettent la prise en charge de diverses activités à l’échelle de la mine. Le réseau a été construit avec un système de basculement de secours complet à l’échelle du site. Ainsi, cela offre à Kirkland Lake Gold un accès privé constant au réseau 5G le plus fiable au pays1 sur l’ensemble des 80 kilomètres carrés d’opérations minières de Detour Lake.

Le réseau privé sans-fil 5G à la mine Detour Lake fournit aujourd’hui au personnel une plus grande connectivité, de meilleures communications et une sécurité accrue, tout en offrant une véritable évolutivité qui rendra possibles des milliers de nouvelles solutions. Cela comprend des opérations à distance, des capteurs IdO industriels (qui fournissent des renseignements en temps réel sur les activités), des drones (qui peuvent livrer du matériel jusqu’au fond de la mine), de futurs véhicules de transport autonomes et des travaux d’exploration. Toutes ces applications seront surveillées et gérées au moyen d’un tableau de bord numérique, ce qui améliorera l’efficacité et la productivité du site.

Rogers service Affaires collabore avec des partenaires clés des secteurs de l’infrastructure et des technologies, dont Cradlepoint, Dell Technologies, Ericsson et Expeto, pour offrir sa solution de réseau privé sans-fil 5G à Kirkland Lake Gold. Les réseaux privés sans-fil sont la seule solution au Canada à combiner réseaux cellulaires publics et privés, et à donner véritablement leur essor aux marchés technologiques de téléprésence, de téléopérations et de télérobotique2 pour les cas d’utilisation relatifs à l’automatisation des affaires et du secteur industriel.

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le parcours de Rogers service Affaires visant à proposer les dernières innovations aux entreprises canadiennes au moment où celles-ci effectuent leur transformation numérique. Pour en savoir plus sur la solution gérée de réseau privé sans-fil de Rogers service Affaires, consultez rogers.com/business/iot/connectivity.

