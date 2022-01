Saga Furs Oyj BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1.11.2020–31.10.2021

Finnish Swedish

Saga Furs Oyj bokslutskommuniké 26.1.2022 kl 16.00

Detta är ett sammandrag av den bokslutskommuniké som Saga Furs Oyj har publicerat. Bokslutskommunikén i sin helhet finns som bilaga till detta meddelande samt på bolagets internetsidor www.sagafurs.com .

Förmedlingsförsäljningen ökade 150 procent, ökad omsättning och kraftig inkomstförbättring

Tack vare de stigande prisnivåerna och den ökade mängden förmedlade skinn steg värdet på Saga Furs’ förmedlingsförsäljning med 150 procent jämfört med föregående räkenskapsperiod och uppgick till 392 miljoner euro (2019–2020: 157 milj. euro).

Företagets centrala nyckeltal och finansiella ställning stärktes betydligt.

Koncernens omsättning ökade med 81 procent och uppgick till 51 miljoner euro (28 milj. euro).

Kostnaderna för affärsverksamheten var på jämförelseperiodens nivå 43 miljoner euro (43 milj. euro)

Koncernens rörelseresultat förbättrades till 11 miljoner euro (-13 milj. euro)

Koncernens nettofinansiella intäkter steg till 5,6 miljoner euro (2,2 milj. euro).

Koncernens resultat före skatt uppvisade en vinst på 17 miljoner euro (förlust på -10 milj. euro).

Resultatet per aktie var 3,63 (-2,37) euro.

Under räkenskapsperiodens andra hälft accelererade ökning av förmedlingsförsäljningen

Under halvårsperioden 1.5.2021−31.10.2021 ökade värdet på bolagets förmedlingsförsäljning till 248 miljoner euro (112 milj. euro under jämförelseperioden).

Koncernens omsättning ökade med 62 procent och uppgick till 30 miljoner euro (18 milj. euro).

Kostnaderna för affärsverksamheten ökade till 25 miljoner euro (20 milj. euro).

Koncernens rörelseresultat förbättrades till 7,2 miljoner euro (-50 000 euro).

Koncernens resultat före skatt förbättrades till 9,0 miljoner euro (0,5 milj. euro).

Koncernens nyckeltal 5/21-10/21 11/20-10/21 5/20-10/20 11/19-10/20 6 mån 12 mån 6 mån 12 mån Värdet på förmedlingsförsäljningen, MEUR 247,8 391,9 111,6 156,9 Antalet förmedlade skinn, milj. st 6,2 10,0 6,4 8,0 Omsättning, MEUR 29,9 51,0 18,5 28,2 Rörelseresultat, MEUR 7,2 11,0 0,0 -12,6 Resultat före skatter, MEUR 9,0 16,6 0,5 -10,4 Resultat per aktie, EUR 1,90 3,63 0,07 -2,37 Avkastning på eget kapital, (ROE) % 7,7 % 15,3 % 0,3 % -10,2 % Avkastning på investerat kapital, (ROI) % 8,6 % 13,5 % 1,3 % -5,0 %





Affärsverksamhetens utvecklingsutsikter

Under innevarande räkenskapsperiod anordnar Saga Furs Oyj, utöver auktionen som hölls i december 2021, även auktioner i mars, april, juni och september 2022 inom de ramar restriktionerna för coronapandemin tillåter. Saga Furs Oyj bedömer att dess ställning på marknaderna fortsättningsvis kommer att vara stark och uppskattar att bolaget under räkenskapsperiodens auktioner bjuder ut 12,5 miljoner mink-, 1,6 miljoner räv- och 110 000 finnsjubbskinn. Mängderna inkluderar 1,6 miljoner färdigt sorterade minkskinn 420 000 miljoner räv- och 31 000 finnsjubbskinn som överförts från föregående räkenskapsperiod.

Det är för tidigt att presentera några uppskattningar om försäljningsresultaten för auktionerna under räkenskapsperioden 2021–2022 på basen av auktionen i december 2021. Medelpriserna vid auktionen i december 2021 påverkades av att inköpen koncentrerades till skinn i de lägre kvalitetsklasserna som vid motsvarande auktion året innan inte erbjöds överhuvudtaget. Prisnivån på skinn i de högre kvalitetsklasserna steg tydligt jämfört med auktionen i december 2020. Skinnförsäljningsresultaten under huvudförsäljningssäsongen kommer framför allt att vara beroende av försäljningens utveckling i Kina, huvudmarknadsområdet för Saga Furs.

Den senaste tidens nedgång i de globala utbuden av minkskinn och återhämtningen av efterfrågan skapade förutsättningar för en snabb uppgång av medelpriserna på minkskinn under föregående räkenskapsperiod. Att prisnivån på kort tid fördubblades har emellertid försvårat handeln med pälsplagg. Ifall en signifikant mängd pälsplagg förblir osålda under innevarande detaljhandelssäsong, kan detta ha en negativ inverkan på resultaten vid vårens auktioner. Räv- och finnsjubbskinnens försäljningsmängder och priser förväntas förbli på samma nivå som under föregående period. Det finns emellertid alltjämt betydande osäkerhetsfaktorer på marknaden, särskilt vad gäller coronapandemin.

I det nu rådande coronapandeminläget är det för tidigt att uppskatta hur Saga Furs’ omsättning kommer att utvecklas under räkenskapsperioden 2021–2022. Personalkostnaderna förväntas stiga till följd av att en ökande mängd skinn skall sorteras. Koncernens kostnader kommer att likaså att stiga på grund av förhöjda energi- och transportkostnader. Den beräknade minskningen av finansieringsvolymen kommer märkbart att reducera koncernens netto finansiella intäkter. På grund av det osäkra marknadsläget publicerar bolaget ingen resultatprognos för räkenskapsperioden.

Styrelsens förslag till utdelning

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att i dividend utdelas totalt 1,00 euro per A-aktie och 1,28 euro per C-aktie. Utdelningsförslaget inkluderar en dividend för räkenskapsperioden 2020-2021 på 1,00 euro per A- och C-aktie, samt dessutom en på C-aktiernas preferensrätt i enlighet med 3§ i bolagsordningen baserad icke-utdelad årlig dividend på 7 % för de två senaste räkenskapsperioderna då ingen dividend betalades.

Vanda 26.1.2022

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Tilläggsinformation:

Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com





