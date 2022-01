IBA lance le Cyclone® KEY, un cyclotron basse énergie compact

English French

Nouvel accélérateur offrant un accès accru aux solutions de diagnostic et permettant la production en interne de produits radiopharmaceutiques

Louvain-la-Neuve (Belgique), 26 janvier 2022 – IBA (Ion Beam Applications S.A), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules et le premier fournisseur de solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau cyclotron basse énergie et de taille compacte, le Cyclone® KEY. Cette nouvelle machine permettra aux hôpitaux de petite et moyenne taille de produire leurs propres produits radiopharmaceutiques en interne, et facilitera l’accès aux solutions de diagnostic en oncologie, neurologie et cardiologie dans toutes les régions du monde. Le Cyclone® KEY a été présenté ce lundi 24 janvier 2022 lors du congrès médical Arab Healthà Dubaï, Émirats Arabes Unis. Une présentation de cette innovation est disponible sur ce lien .

L'imagerie par tomographie par émission de positons (TEP) est bien établie pour le diagnostic du cancer dans de nombreux pays, ainsi que pour l'imagerie cardiaque et neurologique. Cependant, certaines régions du monde n'ont encore qu'un accès limité à cette technologie de diagnostic. Pour répondre à ces besoins, IBA rend l'imagerie TEP plus accessible grâce à ce nouveau cyclotron basse énergie accélérant des protons jusqu'à 9,2 mégaélectronvolts (MeV). Le Cyclone® KEY est donc plus compact, plus simple d’utilisation, plus rentable et plus facile à intégrer dans les systèmes hospitaliers existants.

Bruno Scutnaire, Vice-Président Exécutif de la Division RadioPharma Solutions d'IBA, a déclaré : « Notre nouveau modèle de cyclotron conserve toutes les caractéristiques de la famille Cyclone® : productivité, fiabilité et rentabilité, tout en offrant aux clients une option compacte et à faible consommation d'énergie. La conception du Cyclone® KEY s'inspire du Cyclone® KIUBE d'IBA qui offre les performances les plus élevées du marché en termes de capacité de production de radio-isotopes et de fiabilité. Nous sommes heureux d'apporter cette technologie innovante et indispensable aux hôpitaux du monde entier. »

Le Cyclone® KEY est le fruit de plus de 36 ans d'expérience et d'innovation, il est l’un des cyclotrons cliniques le plus petits, ce qui permet une installation et une opérationnalité très simples. Grâce à la petite taille du Cyclone® KEY, les experts d'IBA ont réussi à réduire la superficie de la radiopharmacie à 80m².

***FIN***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

IBA RadioPharma Solutions

Rebecca Lo bue

Marketing director

Tel : +32 10 20 12 75

Info-cyclo@iba-group.com

Pièce jointe