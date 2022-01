L’investissement de NGen dans la supergrappe soutient un partenariat entièrement canadien dirigé par Mosaic Manufacturing

English French

HAMILTON, Ontario, 26 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NGen , la supergrappe de la fabrication de pointe du Canada, a annoncé un investissement de la supergrappe de 3,5 millions de dollars pour soutenir un projet de 8 millions de dollars dirigé par Mosaic Manufacturing (Toronto, Ont), avec ses partenaires Dyze Design (Longueuil, Qc) et Matter and Form (Toronto, Ont.), pour automatiser et numériser des processus de fabrication manuels. Opérant sous le nom de « Vector Consortium », le partenariat a pour but d’exploiter la technologie d’impression 3D pour permettre aux entreprises de fabriquer leurs produits d’une manière plus économique et plus écologique.



Le consortium Vector concentrera ses efforts pour étendre les fonctionnalités d’Array, la plateforme d’impression 3D automatisée de Mosaic. À l’heure actuelle, Array fait appel à des systèmes robotiques pour imprimer à l’échelle pour l’atelier de fabrication, réduisant de jusqu’à 95 % le coût d’une pièce imprimée en 3D. En plus de réduire le coût global par pièce, Vector vise à accroître la qualité des pièces imprimées au moyen de la plateforme Array et à automatiser les processus de contrôle de la qualité qui sont présentement manuels.

Le financement à l’appui de Vector sera aussi mis à profit pour former des professionnels de la fabrication sur la plateforme Array, et pour donner à des étudiants universitaires des cours sur les applications des technologies d’impression 3D. En bout de ligne, en fournissant aux entreprises canadiennes les outils nécessaires pour fabriquer des pièces au pays, le consortium Vector espère réduire la dépendance à l’égard des pièces fabriquées à l’étranger.

« L’investissement de la Supergrappe dans ce projet aidera les Canadiens à stimuler l’innovation ici même au pays, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. Ce projet nous aidera à rehausser notre capacité nationale en matière de fabrication de pointe, mais aussi à réduire notre dépendance à l’égard des pièces fabriquées à l’étranger. Il créera également de belles possibilités pour la prochaine génération de travailleurs qualifiés dans le domaine des technologies d’impression 3D. »

« Nous disposons d’un impressionnant écosystème de technologie de fabrication de pointe ici au Canada et nous sommes très heureux de la décision de NGen de nous réunir et de soutenir notre vision de l’impression 3D dans l’atelier de fabrication, » indique Mitch Debora, cofondateur et PDG de Mosaic Manufacturing. « Nous sommes ravis de travailler avec Dyze Design et Matter and Form pour mettre à profit la force de leur expertise en extrusion et en métrologie. »

« Mosaic Manufacturing continue de fournir des plateformes technologiques qui changent la donne et promettent de révolutionner l’entreprise de la fabrication, » affirme le PDG de NGen, Jayson Myers. « Le soutien de petites entreprises novatrices comme Mosaic et l’encouragement de projets de collaboration avec des partenaires de l’industrie sont essentiels à la mise en place de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada. »

Ce projet est financé par NGen dans le cadre de l’Initiative des supergrappes d’innovation du Canada. Jusqu’à aujourd’hui, NGen a approuvé plus de 135 projets impliquant 306 partenaires de l’industrie, investissant 209,8 millions de dollars de financement des supergrappes et mobilisant 515 millions de dollars en investissements totaux dans les projets. Les investissements de NGen ont donné lieu à de nouveaux investissements de l’industrie en R et D de 305 millions de dollars, ont permis de créer 15 nouvelles entreprises, ont soutenu 63 nouveaux produits en développement et ont entraîné la création de 200 nouveaux éléments d’actif de propriété intellectuelle et les possibilités d’octroi de licences qui en découlent pour les membres de NGen.

À propos de NGen

NGen est l’organisation sectorielle à but non lucratif qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d’aider à bâtir des capacités de fabrication de pointe de classe mondiale au Canada au profit des Canadiens. NGen travaille à renforcer la collaboration parmi ses membres, soit plus de 4 500 fabricants, entreprises de technologies, centres d’innovation et chercheurs, et fournit du financement et du soutien opérationnel à des initiatives menées par l’industrie qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à niveau des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. https://www.ngen.ca/fr/

À propos de Mosaic Manufacturing

Fondé en 2014 par l’entremise de l’incubateur Queen’s Innovation Centre de l’Université Queens, Mosaic Manufacturing fournit différentes solutions matérielles et logicielles pour la technologie d’impression 3D. Le plus récent système de Mosaic, Array, a été développé pour faire en sorte que la fabrication additive soit rentable dans des applications de production. Mosaic est l’une des entreprises ayant la croissance la plus rapide au Canada et offre de nombreuses nouvelles possibilités d’emploi (lien vers Angel.co).

À propos de Dyze Design

Dyze Design développe et fabrique des composantes d’imprimante 3D et des systèmes d’extrusion de haute performance fiables et novateurs. Ses têtes chauffantes, extrudeurs et buses sont souvent choisis par les fabricants d’imprimantes 3D pour leurs imprimantes industrielles ou haut de gamme.

À propos de Matter and Form

Fondé en 2013, Matter and Form Inc. crée des systèmes de numérisation 3D à haute définition abordables et axés sur l’utilisateur. Les numériseurs 3D de Matter and Form sont utilisés par des milliers de concepteurs, d’artistes, d’éducateurs, d’amateurs et d’ingénieurs partout dans le monde.



Demandes des médias :

NGen

Robbie MacLeod

Robbie.macleod@ngen.ca

613-297-3578

Mosaic Manufacturing

Catherine Notman

catherine@mosaicmanufacturing.com