Capgemini fait son entrée dans l'indice Bloomberg Gender Equality Index (GEI) 2022 qui reconnaît son engagement en faveur de la mixité

Paris, le 26 janvier 2022 – Capgemini annonce aujourd’hui faire partie du Bloomberg Gender Equality Index (GEI) 2022. Cet indice regroupe cette année 418 sociétés de 45 pays et régions du monde. Ajusté et pondéré des capitalisations boursières1, le GEI suit la performance de sociétés cotées ayant pris des engagements en matière de publication de données sur l’égalité des genres. L’indice mesure l’égalité femmes-hommes selon 5 critères : leadership féminin et réservoir de talents, parité salariale, pratiques inclusives, politiques contre le harcèlement sexuel et l’image de marque.

Capgemini poursuit sa démarche en faveur de la représentation des femmes et de leur évolution à tous les niveaux de l'organisation. Le Groupe a lancé un ambitieux programme pour améliorer leurs opportunités de recrutement et de promotion, leur offrir des possibilités de mentorat et les soutenir à des moments clés de leur vie professionnelle et personnelle. L’entrée de Capgemini dans le Bloomberg Gender-Equality Index illustre l'engagement du Groupe à créer un environnement de travail diversifié, inclusif et hybride, où tous les talents se voient offrir les mêmes chances de s'épanouir. Cet engagement a été réaffirmé dans la nouvelle politique ESG de Capgemini annoncée en décembre 2021, notamment à travers les objectifs d'atteindre 40 % de femmes dans ses effectifs et 30 % au sein des cadres dirigeants d'ici 2025.

« C’est un honneur de faire partie de l'indice Bloomberg Gender Equality Index (GEI) 2022. Nous sommes convaincus que femmes et hommes ont un rôle égal à jouer pour dessiner l'avenir de l'économie numérique, que ce soit dans le domaine de la technologie, ou pour gérer avec succès les relations avec nos clients, a déclaré Shobha Meera, Chief CSR Officer chez Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe. L'égalité homme-femme étant essentielle pour notre réussite à long terme, notre ambition est de devenir un employeur de choix pour les femmes dans le secteur du numérique. »

« Nous félicitons Capgemini ainsi que les 417 autres entreprises incluses dans le GEI 2022 pour leur engagement en matière de transparence et leur contribution à améliorer les pratiques de publication de données en matière d’égalité des genres, a déclaré Peter T. Grauer, président du conseil d’administration de Bloomberg et président-fondateur du 30% Club. Bien que le seuil pour faire partie du GEI ait été relevé, l’indice continue de s’élargir avec de nouveaux membres. Cela prouve que de nombreuses entreprises s’appliquent à améliorer leur performance en termes d’égalité des genres, et ainsi permettre à des talents plus divers d’accéder à des opportunités et contribuer au succès de leur organisation. »

