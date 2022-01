Voltalia SA : Hausse de +77% des revenus en 2021 à 412 millions d’euros

English French

Hausse de +77% des revenus en 2021 à 412 millions d’euros

Depuis l’introduction en bourse en 2014, les revenus ont augmenté de +47,1% par an en moyenne

Revenus T4 2021 de 158 millions d’euros : +90%

Ventes d’énergie : +2%. Augmentation de la base installée mais comparable T4 2020 bénéficiant d’une meilleure ressource et de la perception de pénalités de retard en provenance de fournisseurs

Services aux clients tiers : x3,7. Revenu record pour chacun des segments

Revenus annuels 2021 de 412 millions d’euros : +77%

Ventes d’énergie : +33%. Augmentation de la base installée et meilleure ressource avec une production annuelle record de 4,1 térawattheures, mais faiblesse du réal brésilien

Services aux clients tiers : x2,8. Revenu record pour chacun des segments

Depuis son introduction en bourse en 2014, Voltalia a enregistré un taux de croissance annuel moyen pondéré (CAGR) de ses revenus de +47,1%





Capacité en exploitation et en construction : +34%

1,7 gigawatts fin 2021, contre 1,3 gigawatts fin 2020





Objectif et ambitions à court et moyen terme réitérés

2021 : EBITDA normatif 1 autour de 170 millions d’euros

autour de 170 millions d’euros 2023 : EBITDA normatif1 de 275 à 300 millions d’euros et 2,6 gigawatts en exploitation et en construction

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses revenus du quatrième trimestre et de l’exercice 2021.

« Le quatrième trimestre a été marqué par la cession de deux parcs éoliens récemment mis en exploitation au Brésil. Cette vente illustre notre stratégie d’optionnalité qui vise à développer un volume élevé de sites en vue de conserver certains projets et de s'associer à des partenaires pour d'autres, tout en leur procurant des services sur le long terme. Fort d’une année 2021 record pour ses Ventes d’énergie comme pour chacun de ses segments de Services, Voltalia franchit une nouvelle étape dans sa trajectoire de croissance », commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Revenus du quatrième trimestre (T4) et de l’exercice 2021

En millions d’euros T4 2021 T4 2020 Var. à taux courants Var. à taux constants2 2021 2020 Var. à taux courants Var. à

taux constants2 Ventes d’énergie 56,5 55,6 +2% +0% 216,2 163,1 +33% +40% Services (internes et externes)3 125,4 50,6 x2,5 x2,5 271,6 136,6 +99% +99% Éliminations4 (23,6) (23,0) +3% +7% (76,0) (66,3) +14% +18% Revenus nets 158,3 83,3 +90% +87% 411,9 233,3 +77% +81%

Le taux de change moyen EUR/BRL auquel ont été arrêtés les revenus au 31 décembre 2021 ressort à 6,4 contre 5,9 au 31 décembre 2020

REVUE DES ACTIVITÉS

Les revenus nets annuels 2021 ressortent à 411,9 millions d’euros, en hausse de +77% par rapport à 2020 (+81% à taux de change constants). Ils bénéficient de la croissance des Ventes d’énergie (+33%) et, plus encore, des Services (multipliés par 2,8 après élimination des ventes internes de Services).

Les revenus nets du T4 2021 s’élèvent à 158,3 millions d’euros, en hausse de +90% par rapport au T4 2020 (+87% à taux de change constants). Tous les trimestres de l’année 2021 ont connu une forte croissance.

VENTES D’ÉNERGIE

Indicateurs opérationnels : production record à 4,1 térawattheures et hausse de la capacité

T4 2021 T4 2020 Variation 2021 2020 Variation Production (en GWh) 1 233 956 +29% 4 143 2 750 +51% Puissance installée (en MW)5 1 129 1 015 +11% Puissance installée et en construction (en MW)5 1 709 1 280 +34% Facteur de charge éolien au Brésil 58% 60% -2pts 50% 45% +5pts Facteur de charge éolien en France 27% 32% -5pts 24% 28% -4pts Facteur de charge solaire en France 11% 9% +2pts 17% 16% +1pt Facteur de charge solaire en Egypte et Jordanie 21% 20% +1pt 29% 25% +4pts

Les revenus de l’année 2021 issus des Ventes d’énergie atteignent 216,2 millions d’euros, en hausse de +33% à taux de change courants. La production électrique annuelle atteint le niveau record de 4,1 térawattheures (+51%). La ressource est légèrement inférieure à la moyenne de long terme, mais plus favorable qu’en 2020 où le niveau de vent au Brésil était à un point bas. La production électrique par ailleurs portée par l'augmentation de la puissance installée : 1 129 MW en exploitation fin décembre 2021, en hausse de +11% sur 12 mois. La croissance des revenus à taux de change constants est de +40%, traduisant un réal brésilien toujours faible par rapport à l'euro, même si en amélioration progressive depuis le début de l’année 2021. Le taux moyen EUR/BRL était ainsi de 6,4 en 2021, contre 5,9 en 2020.

Les revenus du T4 2021 atteignent 56,5 millions d’euros, en très légère croissance de +2% (stable à taux de change constants) par rapport au T4 2020.

Par pays :

Au Brésil, les revenus bénéficient de la production des nouveaux parcs éoliens mis en service en 2021 : VSM2, VSM3 et VSM4 (VSM2 et VSM4 ayant contribué jusqu’à fin novembre 2021, date de leur cession). Cependant, le T4 2021 se caractérise par des conditions de vent moins favorables qu’un an plus tôt et ne bénéficie pas, contrairement au T4 2020, de la perception de pénalités de retard de la part de fournisseurs d’équipements et de services de construction ;

En France, la croissance des revenus est principalement liée à la mise en service des nouvelles centrales solaires (Laspeyres et Cabanon), éoliennes (Sarry) et biomasse (Cacao en Guyane) qui ont largement compensés les revenus du parc éolien d’Adriers cédé fin 2020 ;

Dans les autres pays (Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Jordanie et Egypte), la contribution du solaire est renforcée, en particulier grâce à la montée en puissance d’Helexia.





SERVICES

Les revenus de l’année 2021 (internes et externes) issus des Services atteignent 271,6 millions d’euros, en hausse de +99% (idem à taux de change constants) par rapport à 2020. Bien que les revenus internes (éliminés en consolidation) soient en nette hausse (+14%), ce sont les revenus avec les clients tiers (multipliés par 2,8 à 195,6 millions d’euros) qui expliquent l’essentiel de la croissance des Services sur l’année.

Les revenus du T4 2021 (internes et externes) atteignent 125,4 millions d’euros, multipliés par 2,5 (idem à taux de change constants) par rapport au T4 2020. Les revenus internes (éliminés en consolidation) étant en légère hausse (+3%), ce sont les revenus avec les clients tiers (multipliés par 3,7 à 101,8 millions d’euros) qui expliquent l’essentiel de la croissance. L’analyse par segment montre une progression généralisée de l’ensemble des activités des Services :

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements affiche des revenus de 118,5 millions d’euros, multipliés par 2,7 (et idem à taux de change constants). Le Développement enregistre des revenus en très forte hausse grâce à la cession de plusieurs sites développés par Voltalia, notamment ceux de VSM2 et VSM4, comme annoncé en mai 2021. Ces deux sites brésiliens étaient depuis peu en exploitation au moment de la cession. Leur revenu de cession enregistré au T4 2021 correspond à la seule marge de cession. En parallèle, la Construction et Fourniture d’équipements enregistre aussi des revenus en très forte hausse, avec plusieurs centrales achevées au T4 2021 et 314 MW en cours de construction pour le compte de clients tiers à fin décembre 2021, contre 200 MW à fin décembre 2020 ;

Le segment Exploitation-Maintenance, qui enregistre des revenus de 7,0 millions d’euros, est en progression de +9% (+8% à taux de change constants), illustrant l’augmentation globale de la capacité en exploitation, et de celle gérée pour compte de client tiers. Au T4 2021, Voltalia a notamment enregistré le gain de 492 MW de contrats supplémentaires pour le compte de tiers au Brésil. A fin décembre 2021, Voltalia exploite au total 3,4 GW pour son propre compte et celui de ses clients tiers.

Les éliminations de revenus de l’ensemble de 2021 et du T4 2021 ressortent respectivement à 76,0 millions d’euros (+14% à taux de change courants et +18% à taux de change constants) et 23,6 millions d’euros (+3% à taux de change courants et +7% à taux de change constants), reflétant la croissance des Services vendus en interne au bénéfice des centrales en construction et exploitation détenues par Voltalia.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (sélectionnés)

Progression dans l’indice Gaïa des valeurs françaises les plus performantes sur les critères ESG6





Voltalia a intégré pour la quatrième année consécutive l’indice Gaïa, indice boursier ISR (Investissement Socialement Responsable) développé par EthiFinance qui distingue les valeurs françaises les plus performantes en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Voltalia figure à la 84ème place des valeurs françaises ayant obtenu les meilleures notations extra-financières sur un panel de 390 sociétés, et parmi les cinq meilleurs acteurs du secteur « Utilities ».

Concrétisation du premier Green CPPA multi-acheteurs en Europe7





Voltalia a développé une nouvelle centrale photovoltaïque de 56 MW à destination de dix entreprises, clientes de LCL aux fins de pouvoir leur permettre d’accélérer leur transition énergétique, en accédant directement à de l’électricité verte. Ce Corporate PPA (CPPA) fait suite au partenariat signé fin 2020 entre LCL et Voltalia autour d’un projet innovant, pour permettre à des entreprises grandes et moyennes, parmi les plus sensibles aux questions de transition et de mix énergétiques, de bénéficier de contrats sécurisant à long terme leur approvisionnement en électricité d’origine renouvelable, produite en France et sur des bases de capacités et prix garantis.

Les dix entreprises sont (par ordre alphabétique) : Air France, Bonduelle, Daco Bello, Groupe Fournier, Gerflor, Isigny-Sainte-Mère, Laiterie de Saint-Denis de l’Hôtel, Menissez, Paprec, Serge Ferrari.

Lancement de la construction d’une centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage par batteries en Guyane française8





Voltalia a démarré en Guyane française la construction du projet Sable Blanc, une centrale mixte de production photovoltaïque et de stockage par batteries. Ce projet associe une centrale de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance de 5 MW à une unité de stockage par batteries lithium-ion d’une capacité de 10,6 MWh permettant d’injecter sur le réseau, une fois la nuit tombée, l’électricité produite en journée, tout en améliorant la stabilité de la production d’électricité. La future centrale produira annuellement 7 430 MWh, l’équivalent des besoins en électricité de 3 090 habitants de l’Ouest guyanais. Avec ce lancement, Voltalia renforce son complexe de Toco, le plus grand complexe de stockage par batteries en France avec une capacité de 25,6 MWh.

Le CNES demande à Voltalia de construire un parc photovoltaïque sur la base spatiale de Kourou en Guyane française9





Voltalia a été désigné lauréat de l’appel d’offres lancé par le CNES pour la construction, sur la base spatiale de Kourou, d’un parc photovoltaïque d’une surface de 5 hectares et d’une capacité de 4,2 MW. Le financement de la construction, pour un montant de 5 millions d’euros, est assuré par le CNES qui bénéficie du Plan France Relance. La centrale solaire devrait entrer en service en juin 2023.

Au Royaume-Uni, premiers kilowattheures stockés et délivrés par Voltalia à la centrale de stockage par batteries de Hallen10





Voltalia a mis en service le projet Hallen Système de Stockage d'Energie par Batteries (SSEB), une centrale de stockage de 32 MW / 32 MWh, située près de la ville de Bristol dans la région d’Avonmouth. La centrale de Hallen opérera sur plusieurs marchés en fournissant des services de gestion de fréquence, d’équilibrage et d’autres services auxiliaires sur le réseau britannique, localement et nationalement.

Helexia, filiale de Voltalia, signe un nouveau contrat pour alimenter Telefonica en électricité solaire au Brésil11





Après le lancement le 31 août dernier de la construction de 17 unités solaires photovoltaïques pour alimenter pendant 20 ans les installations de Vivo, filiale du groupe Telefonica au Brésil, Helexia ajoute 8 unités. Initialement prévue pour 60 MW, la capacité est désormais portée à 87 MW, faisant d’Helexia un leader du marché brésilien des fournisseurs de ressources énergétiques distribuées (DER).

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ET AMBITIONS 2021 ET 2023

Au regard des revenus enregistrés en 2021, Voltalia confirme son objectif 2021 d’un EBITDA normatif autour de 170 millions d'euros.

De plus, l’ambition d’atteindre 2,6 GW en exploitation ou en construction d’ici fin 2023 est réaffirmée et sécurisé par les 1,7 GW déjà en exploitation ou en construction à fin décembre 2021 et le stock de 1 GW de contrats remportés et dont la construction n’a pas encore été lancée.

Enfin, la montée en puissance prévue de la capacité installée devrait permettre au Groupe d’atteindre un EBITDA normatif dans la fourchette de 275 à 300 millions d'euros à horizon 2023.

2021 2023 Capacité - 2,6 GW en exploitation ou en construction EBITDA Normatif







~170 millions d’euros 275-300 millions d’euros « Normatif » : avec une ressource éolienne/solaire/hydraulique égale à la moyenne de très long terme et un taux EUR/BRL de 6,3

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2020 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 19 avril 2021. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité installée au 31 décembre 2021

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride* 31 déc. 2021 31 déc. 2020 Brésil 732,3 4,0 12,0 748,3 681,5 Egypte 32,0 32,0 32,0 Jordanie 57,0 57,0 57,0 France 64,2 95,6 4,5 164,3 162,4 Guyane française 17,1** 6,8 5,4 29,3 29,3 Grèce 4,7 4,7 4,7 Royaume-Uni 39,3*** 39,3 7,3 Portugal 20,0 20,0 12,8 Italie 12,6 12,6 10,2 Belgique 15,0 15,0 11,6 Espagne 6,4 6,4 6,4 Total 796,5 303,7 6,8 9,9 12,0 1 128,9 1 015,2

*4 MW de solaire et 12 MW de thermique

** Incluant le complexe de stockage de Toco

*** Incluant le complexe de stockage de Hallen

Capacité en construction au 31 décembre 2021

Nom du projet Capacité Techno. Pays Canudos 1 99,4 Eolien Brésil South Farm Solar 49,9 Solaire Royaume Uni Helexia 11,0 Solaire Europe Helexia 87,0 Solaire Brésil Carrière des Plaines 8,0 Solaire France SSM1&2 320,0 Solaire Brésil Sable Blanc 5 Solaire France Total (en MW) 580,3

Production d’électricité au 31 décembre 2021

(En GWh) Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride Total 2021 Total 2020 Brésil 3 518,3 4,0 44,1 3 566,4 2 317,5 Egypte 75,3 75,3 76,5 Jordanie 130,4 130,4 33,8 France 131,9 112,2 4,6 248,7 238,4 Guyane française 5,2 34,7 18,0 57,9 32,8 Grèce 6,8 6,8 7,2 Royaume-Uni 7,8 7,8 8,7 Portugal 19,9 19,9 7,7 Italie 12,4 12,4 12,0 Belgique 10,6 10,6 11,0 Espagne 6,6 6,6 4,5 Total 3 650,2 391,2 34,7 22,6 44,1 4 142,8 2 750,1

Prochain rendez-vous : Résultats de l’exercice 2021, le 24 mars 2022 avant bourse

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,7 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 10.7 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 280 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

Relations Investisseurs : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Actifin

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr . T. +33 (0)1 56 88 11 11





1 « Normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

2 Calculée sur la base des revenus 2021 au taux de change 2020

3 Le T4 2021 a notamment bénéficié de revenus issus de la cession, réalisée le 30 novembre dernier comme annoncé en mai 2021, des parcs éoliens de VSM2 (128 MW) et VSM4 (59 MW), récemment mis en exploitation au Brésil. Ce revenu de cession intègre uniquement la plus-value réalisée lors de la cession et non la valeur totale incluant la valeur de l'actif cédé

4 Éliminations : les services fournis par l'activité Services pour les centrales électriques du Groupe sont éliminés lors de la consolidation financière

5 En fin de période

6 Communiqué de presse du 24 novembre 2021

7 Communiqué de presse du 6 décembre 2021

8 Communiqué de presse du 17 novembre 2021

9 Communiqué de presse du 22 décembre 2021

10 Communiqué de presse du 4 janvier 2022

11 Communiqué de presse du 16 décembre 2021

Pièce jointe