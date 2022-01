Changement du mode de gouvernance et nomination du Président-Directeur Général

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SYNERGIE SE, réunie le 25 janvier 2022, a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises.

Les documents afférents à cette Assemblée Générale, la détermination du quorum et le résultat des votes par résolution sont consultables sur le site internet : www.synergie.com

En particulier, les actionnaires ont approuvé le changement du mode de gouvernance de SYNERGIE SE, qui se traduit par l’institution d’un Conseil d’Administration en lieu et place de la structure à Directoire et Conseil de Surveillance, et le changement corrélatif des statuts.

Le Conseil d’Administration, réuni à l’issue de l’Assemblée Générale, a désigné Monsieur Victorien VANEY en tant que Président-Directeur Général.

Le Conseil d’Administration est composé de :

Monsieur Victorien VANEY, Président-Directeur Général ;

Monsieur Julien VANEY ;

La société HB COLLECTOR, représentée par Monsieur Christoph LANZ ;

Madame Vera CVIJETIC BOISSIER, membre indépendante ; et

Madame Nathalie GAUTIER, membre indépendante.





En accord avec le Conseil d’Administration, Monsieur Victorien VANEY, procèdera dès les premières semaines de son mandat de Président-Directeur Général, à une revue de l’organisation de la Direction Générale de SYNERGIE SE.

