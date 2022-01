Aramis - Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2021 incluant le rapport financier annuel 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 26 janvier 2022

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2021

incluant le rapport financier annuel 2021

Aramis Group annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2021 incorporant le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 30 septembre 2021, qui a été approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 janvier 2022, sous le numéro R.22-004.

Le Document d’Enregistrement Universel 2021 contient notamment :

le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 30 septembre 2021 ;

le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes y afférent ;

les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes ;

la Déclaration de Performance Extra-Financière du Groupe 2021 ainsi que le rapport de vérification de l’organisme tiers indépendant y afférent ; et

le descriptif du programme de rachat d’actions.





Le Document d’Enregistrement Universel 2021 est disponible sur le site internet du Groupe (www.aramis.group) à la rubrique Investisseurs, et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Des exemplaires du Document d’Enregistrement Universel 2021 sont également disponibles au siège social d’Aramis Group : 23, avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.

***

À propos d’Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,36 milliard d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. À fin septembre 2021, le Groupe compte plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus d’informations : www.aramis.group

Contact Investisseurs

Alexandre Leroy

Directeur des relations investisseurs

alexandre.leroy@aramis.group

+33 (0)6 58 80 50 24

Pièce jointe